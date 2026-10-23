 Tragedie în Italia. O asistentă româncă a murit în timp ce se afla la serviciu. Colega ei, conațională, principala suspectă
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Tragedie în Italia. O asistentă româncă a murit în timp ce se afla la serviciu. Colega ei, conațională, principala suspectă

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O tragedie de proporții a avut loc în provincia italiană Veneția, unde Rodica Gram, o asistentă medicală română în vârstă de numai 56 de ani, și-a pierdut viața. Autoritățile deja au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă și încearcă să stabilească cum s-a produs totul.

Autoritățile au început o anchetă
Autoritățile au început o anchetă Foto: Arhivă

Rodica Gram lucra la căminul de bătrâni „Ida Zuzzi”, din San Michele al Tagliamento și și-a pierdut viața recent, pe data de 18 noiembrie. Potrivit informațiilor descoperite până acum de anchetatori, victima și-a informat o colegă despre simptome care puteau indica producerea unui infarct. Însă, nu a fost informată niciun medic și nici nu a fost solicitată o ambulanță.

Rodica Gram i-ar fi spus colegei sale că resimțea simptome precum o senzație de disconfort la nivelul gâtului, care se extindea spre piept. În plus, victima ar fi spus că avea și o senzație de nod în gât. Cu toate acestea, asistenta nu a informat medicii și nici nu a sunat la numărul de urgență 118.

Autoritățile au deschis o anchetă

Procurorul Angela Vignotto din Pordenone a solicitat înscrierea asistentei în registrul persoanelor cercetate, acuzația fiind cea de ucidere din culpă. Femeia în cauză este tot româncă și cu aproximativ doi ani mai tânără decât victima.

Procurorii susțin faptul că asistenta avea obligația de a anunța un medic sau de a alerta autoritățile. Faptul că a ignorat această conduită obligatorie ar fi putut duce la moartea victimei, explică procurorii.

Va avea loc o autopsie în luna octombrie

Autopsia a fost programată pentru data de 26 octombrie, potrivit informațiilor de la Il Gazzettino. La examinare ar putea participa și un specialist desemnat de apărarea asistentei cercetate acum de către autorități.

În ziua în care s-a produs tragedia, Rodica Gram lucra la fel ca în oricare altă zi. Însă, ea s-a prăbușit brusc iar colegele sale au intervenit imediat și au început manevre de resuscitare. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor celorlalte asistente și a faptului că o ambulanță a ajuns rapid la fața locului, victima nu a mai putut fi salvată.

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