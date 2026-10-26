 Raluca Podea, aniversată în familie! Ce cadou i-a făcut fiul ei, David, și cum a slăbit 16 kilograme: „Sunt bombă!”
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Raluca Podea, aniversată în familie! Ce cadou i-a făcut fiul ei, David, și cum a slăbit 16 kilograme: „Sunt bombă!”

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Raluca Podea (40 de ani) și-a sărbătorit ziua de naștere alături de familie și prieteni, iar fiul ei, David, i-a oferit un colier pe care și-l dorea de ceva timp.

Raluca Podea, aniversată în familie
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Raluca Podea, aniversată în familie Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Bucuria aniversării vine într-o perioadă cu multe schimbări: încă se obișnuiește cu plecarea tânărului la facultate, la Brașov, dar este încântată de transformarea sa fizică. Spune că a slăbit 16 kilograme și a ajuns la greutatea de 50.

Raluca Podea a ales atmosfera de acasă pentru aniversarea din acest an. A petrecut două zile în compania celor dragi, iar David a surprins-o cu un cadou ales pe gustul ei: un colier pe care îl avea de ceva vreme pe lista de dorințe.

Am petrecut două zile, acasă, cu familia și prietenii”, a povestit Raluca Podea pentru Click!

Îi simte lipsa lui David: „Noi, trei fete… E complicat”

Fiul ei este acum student la Brașov, iar Raluca recunoaște că despărțirea de zi cu zi nu este ușoară. După anii în care l-a avut aproape, încă se acomodează cu liniștea din casă.

„E nebunie cu David, încă mă obișnuiesc cu gândul că este student la Brașov. Am stat singură pe acasă, eu cu cățelul și pisica. Noi, trei fete… E complicat”, a mărturisit aceasta.

Am stat pe acasă singură, nu am mâncat”, a mai spus Raluca, vorbind despre această perioadă de acomodare.

Au însă și un eveniment de așteptat împreună. Pe lângă facultate, David își continuă preocupările muzicale și se pregătește să urce pe scenă: „Cu David ne pregătim, o să aibă concert pe 5 decembrie”.

A slăbit 16 kilograme: „Sunt foarte, foarte bine”

Aniversarea a găsit-o mulțumită de felul în care arată. Raluca spune că a slăbit 16 kilograme, după o perioadă în care încercările de a-și controla greutatea deveniseră frustrante.

„Am slăbit 16 kilograme, sunt bombă! Nu mai am celulită, sunt foarte, foarte bine”, ne-a spus ea,  pentru Click!, încântată de rezultat.

Raluca atribuie schimbarea unui tratament pe care îl numește „regenerare celulară”, însoțit de modificări ale alimentației. Povestește că a urmat un protocol cu injecții și că a renunțat la prăjeli și junk food. Informațiile oferite nu identifică exact substanțele administrate, iar rezultatele descrise reprezintă experiența sa personală.

„A trebuit să mă echilibrez cu mâncarea”, a explicat aceasta, precizând că schimbarea a presupus și adoptarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase.

„Nu mai înțelegeam ce se întâmplă cu corpul meu”

Înainte de a ajunge la greutatea actuală, Raluca spune că se confrunta și cu probleme de somn și stări de nervozitate.

Pur și simplu am avut un burnout, că nu mai înțelegeam ce se întâmplă cu corpul meu. Nu mai puteam să-l redresez”, a mărturisit ea.

Acum, spune că se odihnește mai bine și că este mulțumită de schimbările pe care le observă.

„Eu am ajuns la 50 de kilograme.  Pielea mea arată foarte, foarte bine. Nu m-am gândit niciodată că o să pot să slăbesc, deși am încercat toți nutriționiștii, cu nu știu ce programe”, ne-a mai povestit Raluca Podea.

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