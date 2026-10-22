 Dressingurile divelor sunt pline până la refuz! Unele au mii de genți, altele își aruncă hainele pe jos
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Dressingurile divelor sunt pline până la refuz! Unele au mii de genți, altele își aruncă hainele pe jos

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Pentru dive, banii nu sunt o problemă când vine vorba de modă! Dressingurile lor sunt ticsite cu haine de lux, genți de designer, pantofi scumpi și accesorii pe măsură. Vedetele își răsfață garderoba cu cele mai extravagante piese și nu par să-și impună vreo limită atunci când vine vorba de cumpărături. Cu asemenea colecții, dilema „eu cu ce mă îmbrac azi?” pare exclusă!

Kylie Jenner are o colecție impresionantă de genți și încălțări de lux
Kylie Jenner are o colecție impresionantă de genți și încălțări de lux Foto: Instagram

Kylie Jenner (29 de ani) are o colecție de genți care ar putea rivaliza cu cea a unui magazin exclusivist! Vedeta le-a oferit fanilor o privire asupra accesoriilor sale Hermès Birkin, expuse pe nouă rafturi.

Printre piesele sale de rezistență se numără modele rare, inclusiv genți din piele de aligator, considerate unele dintre cele mai exclusiviste și costisitoare din lume. Nici pantofii nu sunt mai prejos: Kylie are în garderobă creații semnate Christian Louboutin și Amina Muaddi.

Kim Kardashian are un dressing uriaș
Kim Kardashian are un dressing uriaș Foto: Instagram

Kim Kardashian (46 de ani) și-a transformat pasiunea pentru modă într-o colecție impresionantă de accesorii, iar gențile Hermès Birkin sunt printre cele mai prețioase piese.

Dressingul său include peste 20 de astfel de modele, aranjate ca într-o vitrină de lux, alături de pantofi și accesorii de designer. Valoarea genților Birkin din colecția sa a fost estimată în trecut la aproximativ 200.000 de dolari, în timp ce întreaga sa colecție de genți de lux ar valora milioane de dolari.

Mariah Carey este obsedată de pantofi
Mariah Carey este obsedată de pantofi Foto: captură video

Mariah Carey (57 de ani) este adepta unui stil vestimentar extravagant, în care paietele, rochiile mulate și pantofii cu toc amețitor ocupă un loc de cinste. Într-un tur al dressingului său pentru revista Vogue, artista a dezvăluit că este o adevărată fanatică a pantofilor, colecția sa incluzând modele Christian Louboutin, Giuseppe Zanotti și Manolo Blahnik.

Nici gențile nu lipsesc din garderoba ei. Mariah deține mai multe modele Hermès Birkin, inclusiv un model roz.

Paris Hilton are 3.000 de genți

Paris Hilton iubește gențile de lux
Paris Hilton iubește gențile de lux Foto: captură video

Paris Hilton (45 de ani) are o pasiune pentru hainele roz, paiete și accesorii de designer, iar garderoba sa este atât de vastă încât și-a transformat șapte dormitoare din noua casă în dressinguri! Vedeta a povestit că are camere separate pentru ochelari de soare, pantofi și genți, dar și spații dedicate costumelor purtate de Halloween.

Într-un interviu, Paris a dezvăluit că deține aproximativ 3.000 de genți și 500 de perechi de pantofi. Printre piesele sale se numără genți Chanel, inclusiv trei modele din colecția Salzburg, fiecare evaluată peste 20.000 de dolari.

Heidi Klum este cam dezordonată
Heidi Klum este cam dezordonată Foto: Instagram

Heidi Klum (53 de ani) are un dressing uriaș, plin cu haine, încălțăminte și accesorii, însă spațiul nu arată întotdeauna ca un magazin de lux. Supermodelul le-a arătat fanilor imagini din garderoba sa, unde hainele sunt uneori aruncate pe jos, iar dezordinea este la ea acasă.

Printre piesele adunate de-a lungul anilor se numără genți de designer, pălării, cizme și numeroase perechi de blugi. Heidi păstrează multe dintre hainele sale și le combină în moduri diferite, iar unele dintre piesele preferate sunt blugii din propria colecție vestimentară.

Alessandra Ambrosio este pasionată de genți
Alessandra Ambrosio este pasionată de genți Foto: Instagram

Alessandra Ambrosio (45 de ani) este pasionată de gențile de designer, iar colecția sa cuprinde modele de la Chanel, Hermès, Chloé, Celine, Givenchy și Balenciaga.

Printre piesele pe care le-a purtat de-a lungul anilor se numără o geantă Hermès Birkin, modele Chanel clasice, dar și o geantă Chloé Clare din piele cu imprimeu de piton, evaluată la un moment dat la aproximativ 3.900 de dolari.

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