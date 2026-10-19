Kylie Jenner, apariție spectaculoasă la Victoria’s Secret Fashion Show 2026. A purtat un sutien de 50 de milioane de dolari. Fanii au contestat alegerea. „Deci acum lasă pe oricine să-l poarte?”

Kylie Jenner a atras toate privirile la Victoria’s Secret Fashion Show 2026, unde și-a făcut debutul pe podiumul celebrului brand de lenjerie intimă într-o piesă evaluată la 50 de milioane de dolari. Vedeta a purtat celebrul Fantasy Bra, decorat cu mii de diamante naturale, în timp ce supermodelele Bella și Gigi Hadid au făcut senzație pe podiumul din Los Angeles. Apariția lui Kylie a stârnit însă și controverse în rândul fanilor, scriu cei de la Daily Mail.

Kylie Jenner Foto: Instagram

Kylie Jenner a debutat pe podiumul Victoria’s Secret într-o creație de 50 de milioane de dolari

Prezentarea Victoria’s Secret Fashion Show 2026 a revenit la Los Angeles pentru prima dată după 19 ani, transformând studiourile Sony din Culver City, California, într-o scenă a celor mai spectaculoase apariții din industria modei.

Una dintre marile surprize ale evenimentului a fost Kylie Jenner, în vârstă de 29 de ani, care a pășit pentru prima dată pe podiumul Victoria’s Secret. Vedeta a purtat celebrul Fantasy Bra, o piesă spectaculoasă, evaluată la 50 de milioane de dolari și împodobită cu pietre prețioase.

Foto: Getty Image

Sutienul are în centru un diamant galben evaluat la 22 de milioane de dolari și este decorat cu alte 4.410 diamante naturale. Revenirea acestei creații pe podium a reprezentat un moment important pentru brand, care nu mai prezentase Fantasy Bra în cadrul show-ului din 2018.

Kylie Jenner a intrat astfel în istoria prezentărilor Victoria’s Secret, devenind prima persoană care nu face parte din categoria celebrilor „Angels” ai brandului și care poartă această piesă emblematică pe podium.

Pentru apariția sa, vedeta a ales o ținută îndrăzneață, formată dintr-o fustă mini transparentă, lenjerie argintie, pantofi cu toc transparenți și aripi albe, cu un aspect angelic.

Timothée Chalamet și Kris Jenner au susținut-o din primul rând

Apariția lui Kylie Jenner a fost urmărită îndeaproape și de două dintre cele mai importante persoane din viața sa. Iubitul ei, actorul Timothée Chalamet, și mama sa, Kris Jenner, s-au aflat în primul rând și au asistat la debutul vedetei pe podium.

Prezența celor doi a adăugat un plus de interes unui eveniment deja urmărit de fanii modei și ai celebrităților.

Kylie Jenner, cunoscută atât pentru aparițiile sale publice, cât și pentru afacerile din industria frumuseții, a devenit una dintre principalele atracții ale serii. Totuși, alegerea sa pentru purtarea celebrului Fantasy Bra a împărțit publicul în două tabere.

Fanii au criticat alegerea lui Kylie Jenner pentru celebrul Fantasy Bra

Deși apariția sa a fost una dintre cele mai comentate ale serii, nu toți fanii au fost încântați de decizia Victoria’s Secret de a-i oferi lui Kylie Jenner această piesă exclusivistă.

Pentru multe dintre modelele care au colaborat de-a lungul anilor cu brandul, purtarea Fantasy Bra este considerată una dintre cele mai importante distincții ale carierei. Tocmai de aceea, alegerea unei vedete care nu mai defilase anterior pentru Victoria’s Secret a provocat reacții negative pe rețelele sociale.

Un utilizator al platformei X a criticat decizia, considerând-o nedreaptă față de modelele care au muncit ani întregi pentru a ajunge în vârful industriei.

„O palmă dată modelelor adevărate, care au muncit din greu”, a scris acesta, sugerând că alegerea reprezintă o lipsă de respect față de modelele consacrate.

Un alt comentariu, citat de presa internațională, a pus sub semnul întrebării criteriile brandului: „Deci acum lasă pe oricine să-l poarte?”

Alți utilizatori au descris decizia drept „disrespectful”, în timp ce un fan a remarcat ironic că vedeta nu mai urcase niciodată pe podiumul Victoria’s Secret, dar a primit direct una dintre cele mai râvnite piese ale prezentării.

Au existat și critici la adresa direcției creative a brandului, unii comentatori considerând că alegerea lui Kylie Jenner a diminuat exclusivitatea momentului.

Cu toate acestea, controversele au contribuit la creșterea interesului pentru show și au transformat apariția vedetei într-unul dintre subiectele centrale ale evenimentului.

Bella și Gigi Hadid au strălucit pe podiumul Victoria’s Secret 2026

Bella Hadid Foto: Getty Image

Pe lângă Kylie Jenner, surorile Bella și Gigi Hadid au fost printre principalele atracții ale prezentării.

Bella Hadid, în vârstă de 30 de ani, a contribuit la deschiderea spectaculoasă a evenimentului, defilând în fața publicului într-o ținută specifică universului Victoria’s Secret.

Ulterior, sora sa, Gigi Hadid, în vârstă de 31 de ani, a urcat și ea pe podium, impresionând cu o pereche de aripi argintii decorate cu franjuri.

Cele două supermodele sunt nume consacrate în industria internațională a modei, iar aparițiile lor au readus în prim-plan stilul spectaculos care a consacrat prezentările Victoria’s Secret.

Revenirea show-ului la Los Angeles, după aproape două decenii, a oferit brandului ocazia de a reuni nume cunoscute din modă și divertisment și de a atrage atenția publicului prin ținute extravagante și apariții surpriză.

Victoria’s Secret Fashion Show 2026, între spectacol și controverse

Ediția din 2026 a demonstrat încă o dată că prezentarea Victoria’s Secret nu este doar un eveniment dedicat lenjeriei intime, ci și un spectacol în care moda, celebritățile și strategiile de imagine se întâlnesc.

Debutul lui Kylie Jenner, evaluarea impresionantă a Fantasy Bra și aparițiile surorilor Hadid au transformat evenimentul într-unul dintre cele mai discutate momente mondene ale zilei.

În timp ce unii fani au apreciat alegerea unei vedete cu o audiență uriașă, alții au considerat că piesa de 50 de milioane de dolari ar fi trebuit să revină unui model consacrat al brandului.

Un lucru este cert: apariția lui Kylie Jenner a atras atenția asupra Victoria’s Secret Fashion Show 2026 și a declanșat o dezbatere despre tradiție, exclusivitate și rolul celebrităților în industria modei.