Actorul premiat cu Oscar, Morgan Freeman, în vârstă de 89 de ani, se află în centrul unui scandal public după ce fosta sa noră, Maryann Castle, l-a acuzat că refuză să își sprijine financiar cei trei nepoți, care riscă să rămână fără adăpost în statul Michigan.

Morgan Freeman, acuzat că nu-și ajută nepoții. Foto: Instagram

Nu este singura acuzație. Maryann Castle susține că a fost supusă timp de mai mulți ani abuzurilor fizice, emoționale și verbale în timpul căsniciei cu fiul actorului, Saifoulaye Freeman. Astfel, ea a fost nevoită să fugă cu cei trei copii într-un adăpost pentru victimele violenței domestice.

Situație critică pentru fosta noră a lui Morgan Freeman

Maryann Castle are trei copii cu Saifoulaye Freeman, pe Zaharah, în vârstă de 6 ani, Aaliyaah de 8 ani și Abdullah, în vârstă de 14 ani. În noiembrie 2023 aceasta a fugit din locuința conjugală din Coopersville cu micuții și s-a cazat într-un centru dedicat victimelor violenței domestice, scrie

După șapte luni petrecute în adăpost, o organizație caritabilă a ajutat-o pe femeie să închirieze o locuință și i-a acoperit chiria timp de aproximativ doi ani. Odată cu încheierea acestui sprijin, familia a intrat într-un impas financiar sever, situația fiind agravată de faptul că doi dintre copii au fost diagnosticați cu autism și ADHD, necesitând îngrijire permanentă, potrivit Daily Mail, citat de yahoo.com.

Potrivit declarațiilor lui Castle, aceasta i-a cerut în repetate rânduri ajutorul financiar celebrului actor, solicitând inclusiv suma de 5.000 de dolari pentru a evita evacuarea, precum și bani pentru bunuri de strictă necesitate sau pentru înlocuirea mașinii defecte.

Actorul, acuzat că nu-și ajută nepoții

E-mailurile obținute de jurnaliști arată că un consilier financiar al lui Freeman din New York i-a confirmat primirea mesajelor, dar i-a transmis un refuz scurt: „Morgan a primit toate mesajele tale. Nu poate face nimic în acest moment”.

În urma unei decizii judecătorești, femeia trebuia să achite peste 6.500 de dolari până la data de 30 noiembrie 2026 pentru a nu fi evacuată. Între timp, mama și cei trei copii s-au mutat într-o locuință de urgență finanțată de o organizație non-profit locală, însă soluția este doar temporară.

Divorțul de fiul lui Morgan Freeman complică lucrurile

Castle și Saifoulaye au divorțat în iulie 2024. Ea susține că acordul lor prevede ca el să plătească aproximativ 100.000 de dolari în termen de doi ani sau să vândă fosta lor locuință conjugală și să-i dea ei jumătate din venituri. Ea susține că el a refuzat să respecte acel aranjament.

Sursa citată menționează că Saifoulaye Freeman, care nu a comentat acuzațiile, a pledat vinovat în 2006 într-un dosar de abuz asupra unui minor. De asemenea, Maryann Castle susține că Morgan Freeman nu și-a cunoscut niciodată cei trei nepoți mai mici. Contactat pentru un punct de vedere, reprezentantul actorului a declarat că acesta nu comentează în public chestiunile legate de viața de familie.

Starul de la Hollywood a fost acuzat de hărțuire sexuală

În anul 2018, opt femei l-au acuzat pe Morgan Freeman de comportament inadecvat şi hărţuire. Potrivit investigaţiei, o mare parte dintre femei au fost colege de platou cu Freeman şi au lucrat alături de el la compania de producţie Revelations Entertainment.

„El a tot încercat să îmi ridice fusta şi să mă întrebe dacă port lenjerie intimă‟, a spus una dintre femei, potrivit CNN.

Actorul şi-a cerut public scuze, în urma acestor incidente, dar şi a negat acuzaţiile aduse: „Îmi cer scuze tuturor celor care s-au simţit inconfortabil sau lipsiţi de respect. Aceasta nu a fost intenţia mea. Dar vreau să fie clar: nu am agresat femei! Acest lucru este complet fals‟, a spus el.