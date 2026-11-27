Irisha trăiește o nouă poveste de dragoste, însă nu vrea să grăbească lucrurile, chiar dacă relația se apropie de un an. După despărțirea de afaceristul italian Domenico Perri, care a avut loc în urmă cu un an și jumătate, influencerița și-a refăcut viața sentimentală și pare să fie într-o perioadă frumoasă. Recent, aceasta a dezvăluit dacă are de gând să își prezinte partenerul părinților și cum se vor desfășura sărbătorile de iarnă în noua formulă.

Își va prezenta Irisha iubitul părinților? Foto: Instagram

Irisha: „Încă ne cunoaștem unul pe celălalt”

După o perioadă în care a preferat să fie singură și să se concentreze asupra propriei vindecări emoționale, Irisha a decis să acorde o nouă șansă iubirii. Influencerița a recunoscut că este implicată într-o relație de aproape un an, însă cei doi nu se grăbesc să facă pași importanți. Întrebată dacă intenționează să își prezinte iubitul familiei, aceasta a explicat că momentan nu ia în calcul o astfel de întâlnire, deoarece simte că încă se află în etapa în care se descoperă reciproc.

„Nu, dar de ce? Unde ne grăbim? Nu, nu, nu acum. Acum de-abia ne cunoaștem, stăm în ipostaza asta în care încă ne cunoaștem unul pe celălalt. De ce să implicăm familia? E mult prea devreme. Nu știu, nici n-am vorbit despre acest aspect, după cum îți spuneam, sunt atât de ocupată și eu, și el, încât ne vedem și noi o dată pe săptămână, de-abia apucăm să ne vedem. Nu știu, vom vedea, vedem mai aproape de Crăciun ce se întâmplă. Acum nu, e prea devreme. Vreau să stau liniștită eu, cu planurile mele. Luăm lucrurile ușor, ușor. Am mai vorbit noi de perioada aia de probă de un an, trial mode, așa cum am zis. Hai să mai stăm liniștiți totuși”, a mai adăugat Irisha, potrivit Spynews.

Cine este bărbatul care a cucerit-o pe Irisha

Deși preferă să își țină partenerul departe de atenția publicului, influencerița a oferit câteva detalii despre acesta. Bărbatul nu activează în showbiz și nu are legătură cu domeniul în care lucrează ea, lucru pe care Irisha îl consideră un avantaj pentru relația lor. Cei doi au profesii diferite și își povestesc unul altuia despre activitățile și proiectele pe care le desfășoară.

Vedeta a mărturisit că partenerul său o susține în carieră, iar ea îi oferă, la rândul ei, aceeași susținere. Chiar dacă timpul petrecut împreună nu este atât de mult pe cât și-ar dori, cei doi încearcă să construiască relația în ritmul lor.

„Nu are nicio legătură cu showbizul. Deci nu este din showbiz și, slavă Domnului, viețile noastre profesionale nu se intersectează în punctul acesta. Când ne vedem, ne povestim: el îmi povestește din domeniul lui, eu îi povestesc din domeniul meu și se bucură foarte mult pentru mine, iar eu pentru el. Așa evoluează relația noastră până în punctul acesta”, a spus ea, potrivit Cancan.