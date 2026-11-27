Milioane de consumatori din România vor scăpa definitiv de grija citirii și transmiterii lunare a indexului la energia electrică.

Milioane de români nu vor mai trebui să trimită indexul la energie electrică Foto: pexels

Potrivit unui plan aprobat joi de ANRE peste 3,35 milioane de locuri de consum vor fi dotate cu contoare inteligente în perioada 2027–2028, astfel încât, până la finalul anului 2028, șapte din zece locuri de consum din țară să beneficieze de această tehnologie, potrivit Antena 3 CNN.

Câte contoare inteligente vor fi montate în 2027 și 2028

ANRE a aprobat actualizarea Calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel național (CISMI) pentru intervalul 2027–2028, vizând accelerarea digitalizării rețelelor și atragerea fondurilor europene, inclusiv prin Fondul pentru modernizare.

Conform calendarului actualizat, operatorii de distribuție vor integra 1.361.182 de locuri de consum în anul 2027 și 1.996.633 în anul 2028, ajungând la un total de 3.357.815 de noi utilizatori în cei doi ani.

„Ținta de 70% la nivel național, până la 31 decembrie 2028, reprezintă un angajament pe care operatorii de distribuție și l-au asumat prin planurile de implementare aprobate. ANRE va monitoriza atent respectarea calendarului și va verifica îndeplinirea obiectivelor asumate de fiecare operator. Nerespectarea obligațiilor stabilite prin reglementările și deciziile ANRE poate atrage sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare. Fondurile europene disponibile, inclusiv Fondul pentru modernizare, reprezintă o oportunitate importantă pentru accelerarea investițiilor, iar operatorii trebuie să valorifice aceste resurse pentru a-și respecta angajamentele”, a declarat George Niculescu, președintele ANRE.

Unde sunt montate cele mai multe contoare inteligente și ce beneficii au consumatorii

Datele centralizate de ANRE la 31 decembrie 2025 arată că în România erau deja integrați 3.578.830 de utilizatori (34,54% din totalul locurilor de consum), însă ritmul de implementare diferă semnificativ de la o regiune la alta. Dacă la finalul lui 2025 zone precum Distribuție Energie Oltenia (115%), Rețele Electrice Muntenia (114%), Rețele Electrice Banat (112%) și Rețele Electrice Dobrogea (110%) depășiseră țintele planificate, în zonele DEER gradul de realizare era cuprins între 52% și 71%.

Pentru finalul anului 2028, țintele de acoperire vor varia între 52% și 86%, cele mai ridicate ponderi fiind estimate pentru:

Rețele Electrice Dobrogea: 86%

Rețele Electrice Muntenia: 81%

Rețele Electrice Banat: 80%

Extinderea sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) aduce beneficii directe în viața de zi cu zi a clienților: