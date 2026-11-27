Prințul William ar fi ajuns la o concluzie importantă în privința relației sale cu Kate Middleton după despărțirea temporară din 2007. Potrivit fotografului regal Arthur Edwards, moștenitorul tronului britanic i-ar fi mărturisit că perioada în care au stat separați și împăcarea care a urmat au contribuit decisiv la consolidarea iubirii lor. Cei doi formează astăzi unul dintre cele mai cunoscute cupluri din familia regală britanică și sunt căsătoriți de 15 ani.

Prințul William a făcut o mărturisire neașteptată despre despărțirea de Kate Middleton Foto: Profimedia

Dezvăluirea îi aparține lui Arthur Edwards, în vârstă de 86 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți fotografi care au documentat de-a lungul deceniilor viața familiei regale. Acesta a povestit despre discuția pe care a avut-o cândva cu Prințul de Wales într-un interviu acordat publicației britanice The Times, cu ocazia lansării volumului său de memorii, intitulat „O ceașcă de ceai, Arthur?”.

Prințul William, despre despărțirea de Kate Middleton: „A trebuit să fiu sigur”

Arthur Edwards susține că Prințul William i-a vorbit despre momentul dificil din 2007 și despre felul în care ruptura temporară l-a ajutat să își clarifice sentimentele față de Kate Middleton.

„William mi-a spus odată că despărțirea și împăcarea lor au fost cele care i-au transformat în echipa solidă pe care o reprezintă astăzi. «A trebuit să fiu sigur, Arthur», mi-a spus el”, a povestit fotograful regal pentru The Times, citat de People.

Prințul William și Kate Middleton s-au cunoscut în 2001, pe când erau studenți la Istoria Artei la Universitatea St. Andrews din Scoția. Relația lor a evoluat în timpul anilor de facultate, iar cei doi au devenit treptat unul dintre cele mai urmărite cupluri din Marea Britanie.

În 2007, au decis să se despartă, însă separarea nu a durat mult. Cei doi s-au împăcat și au continuat relația, iar în octombrie 2010 William a cerut-o în căsătorie pe Kate, în timpul unei vacanțe romantice în Kenya. Logodna a fost anunțată oficial câteva săptămâni mai târziu, în noiembrie 2010.

Nunta a avut loc în aprilie 2011, la Westminster Abbey, iar în prezent Prințul și Prințesa de Wales au împreună trei copii.

Kate Middleton a vorbit deschis despre despărțirea din 2007

La momentul logodnei, Kate Middleton a fost întrebată despre despărțirea din 2007 în timpul unui interviu acordat postului ITV, realizat de jurnalistul Tom Bradby. Prințesa de Wales a recunoscut că perioada respectivă nu a fost una ușoară, însă a explicat că experiența a ajutat-o să se maturizeze și să se cunoască mai bine.

„La momentul respectiv, nu eram foarte fericită din cauza despărțirii. Dar, de fapt, m-a făcut o persoană mai puternică. Descoperi lucruri despre tine de care poate nici nu erai conștientă. Am apreciat foarte mult acea perioadă pe care am avut-o pentru mine”, a declarat Kate.

Fotograful Arthur Edwards consideră că relația celor doi a fost una specială încă de la început. Acesta și-a amintit că a fotografiat-o pe Kate la o petrecere organizată la Sandringham, în 2002, fără să știe că tânăra avea să devină viitoarea soție a Prințului William.

„Sunt cu adevărat ceea ce par a fi. Încă din momentul în care am fotografiat-o la o petrecere organizată într-o casă de la Sandringham, în 2002, fără să știu că o fotografiam pe viitoarea soție a lui William”, a povestit Edwards pentru publicația britanică.

Ce spune fotograful regal despre Kate Middleton

Arthur Edwards a avut numai cuvinte de laudă la adresa Prințesei de Wales, despre care spune că are toate calitățile necesare pentru rolul pe care îl ocupă în familia regală.

„Catherine, wow! Acum este un fel de combinație între Maica Tereza și Cindy Crawford. Reușește întotdeauna să îi facă pe oameni să se simtă foarte bine”, a afirmat fotograful, potrivit The Times.

Declarațiile sale vin după ce William și Kate s-au întors din Mumbai, India, unde au efectuat prima lor vizită oficială comună în străinătate din ultimii patru ani. Cei doi au reprezentat Marea Britanie și au promovat inițiativa Earthshot Prize, proiectul de mediu lansat de Prințul William. În timpul vizitei, s-au întâlnit inclusiv cu premierul Indiei, Narendra Modi.

Kate Middleton, despre viața după diagnosticul de cancer: „Nu este ușor să revii la persoana care erai înainte”

După revenirea din India, Prințul și Prințesa de Wales și-au reluat îndatoririle oficiale. În paralel, Kate Middleton a început să promoveze documentarul-surpriză intitulat „Heal”, în care vorbește despre experiențele personale și despre provocările pe care le-a depășit în perioada recuperării după cancer.

Printre subiectele abordate se numără și o provocare fizică extremă: drumeția pe cele mai înalte trei vârfuri din Anglia, Scoția și Țara Galilor. Expediția a făcut parte din procesul mai amplu de recuperare al prințesei.

În documentar, Kate vorbește despre schimbările profunde pe care le aduce un diagnostic de cancer și despre dificultatea de a reveni la viața de dinainte.

„Este greu să te întorci la persoana care erai înainte”, spune Prințesa de Wales.

Kate a fost diagnosticată cu cancer în 2024, iar într-un fragment din documentar, publicat pe 24 noiembrie, a explicat cum experiența bolii i-a schimbat perspectiva asupra propriei vieți.

„Îți schimbă corpul, te schimbă din punct de vedere fizic. Trebuie să treci prin tratamente, operații și toate celelalte. Dar există o dimensiune mult mai profundă a schimbărilor pe care un diagnostic de cancer le produce în tine”, a mărturisit aceasta.

„Cred că, atunci când ești nevoit să îți confrunți propriile vulnerabilități și te vezi pus față în față cu propria mortalitate, trebuie să accepți că viața nu este infinită. Iar în acele momente, da, se produce o schimbare”, a continuat Kate.

Documentarul „Heal” urmează să fie difuzat în Statele Unite pe 30 noiembrie, la ora 20:00, pe NBC, și la 23:30, pe Bravo, urmând să fie disponibil și pe platforma Peacock în ziua următoare. În Marea Britanie, producția este programată pentru 29 noiembrie, la BBC, iar în Australia și Canada urmează să fie difuzată pe 1 decembrie, respectiv 7 decembrie.