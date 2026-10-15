De ce nu a făcut Prințul William contract prenupțial înainte de-a se însura cu Kate Middleton

În ciuda faptului că părinții lui au divorțat, viitorul rege britanic a ales să nu semneze niciun contract care să-i pună la adăpost averea, înainte de nunta cu Catherine. De ce a făcut asta?

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Prințul moștenitor și Catherine, Prințesa de Wales, s-au căsătorit la Westminster Abbey, pe 29 aprilie 2011 și, înainte de-a deveni soț și soție, William a refuzat să semneze un acord prenupțial cu ea. Iar decizia prințului moștenitor a stârnit rumoare la Palat și în întreaga lume, de altfel, care se întreabă ce l-a determinat pe William să reacționeze așa, având în vedere funcția de rang înalt pe care o va ocupa în viitorul deloc îndepărtat și destrămarea costisitoare a căsniciei părinților lui.

Prințul William a ales să se căsătorească cu Kate Middleton fără contract prenupțial, iar surse au declarat, pentru RadarOnline.com, că viitorul rege a preferat să își pună încrederea în relația lor, în loc să caute garanții financiare.

„Pentru William, căsătoria cu Catherine nu a fost niciodată o negociere financiară. Și-a petrecut o mare parte din copilărie urmărind consecințele destrămării unei căsătorii regale și era hotărât ca propria relație să înceapă în cu totul alte condiții. Ideea de a se așeza la masă cu avocații pentru a stabili ce s-ar întâmpla în cazul unei despărțiri ar fi fost complet contrară angajamentului pe care dorea să și-l asume”, a ținut să declare cineva din anturajul regal.

„William înțelege mai bine decât aproape oricine ce ar putea însemna un divorț pentru cineva aflat în poziția sa. A văzut presiunile imense la care fuseseră supuși părinții lui, tristețea care a venit la pachet cu separarea lor și efectul devastator pe care aceasta l-a avut asupra familiei. În loc să-l facă mai precaut în privința căsătoriei, toate aceste lucruri n-au făcut decât să-i întărească hotărârea de a aborda lucrurile într-un mod diferit.”

Totuși, trebuie să facem o distincție clară între protejarea bunurilor monarhiei și protejarea averii personale a lui William. O mare parte din ceea ce reprezintă bogăția familiei regale nu înseamnă bani aflați în contul bancar al unei persoane. Proprietățile regale, averea moștenită din generație în generație și activele instituționale fac obiectul unor reglementări juridice diferite. E greșit să ne închipuim că, în caz de divorț, Kate ar putea revendica automat o parte din tot ceea ce reprezintă Coroana.