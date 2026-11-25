Fostul polițist Marian Godină a povestit pe pagina sa de Facebook cum a ajuns să fie chemat la un control inopinat la ANAF, în urma unei sesizări, și cum s-a trezit acuzat că nu ar fi declarat venituri de peste 300.000 de lei într-un singur an.

Marian Godină, verificat la sânge de ANAF Foto: Facebook

Într-un mesaj amplu relatat pe Facebook, acesta a mărturisit că în ultima perioadă este reclamat constant la numeroase instituții ale statului, printre care IGPR, ANI, Parchet, CNCD, ANAF și IPJ Brașov și că inclusiv firmele cu care colaborează primesc e-mailuri sau telefoane de intimidare din cauza pozițiilor sale publice.

Cum s-a trezit Marian Godină cu peste 300.000 de lei „nedeclarați”

Deși și-a declarat la virgulă toate veniturile obținute din Facebook, Google și Patreon plătind impozit chiar și pentru valoarea produselor primite printr-un contract barter, fără să încaseze vreun leu, Marian Godină a fost informat de o inspectoare ANAF că în fișele sale apare o încasare uriașă, de peste 300.000 de lei, într-o singură zi, pe care nu o declarase.

Verificând data exactă în aplicația bancară, misterul s-a rezolvat pe loc: era vorba despre creditul său ipotecar pe 30 de ani pentru un apartament, iar în alți ani apăreau în același mod credite de nevoi personale.

„«Păi ăsta e creditul meu ipotecar», am exclamat, ușor nervos. Apoi am intrat în aplicația bancară, am băgat data și mi-a apărut «acordare credit». Le-am arătat doamnelor. La fel era și în alți ani, în care credite de nevoi personale apăreau acolo ca venituri”, a povestit Marian Godină.

Pe lângă creditele bancare interpretate drept venituri, pe masa inspectorilor ANAF au apărut și o serie de transferuri cotidiene, care l-au amuzat pe fostul polițist.

„M-au amuzat sume de 50 de lei trimise de colegi de câteva ori când comandasem de pe Glovo și plătisem eu cu cardul, iar acum se aflau pe masa ANAF, în timp ce scria în dreptul lor "POTOL". Sau o sumă de 500 de lei de la Georgiana în dreptul căreia scria "Iatz ceva frumos". Măcar am văzut cum apar acolo toate tranzacțiile și am mai învățat ceva”.

Mesajul transmis de Marian Godină celor care îl reclamă

Fostul polițist a subliniat că toate aceste verificări îi consumă timp prețios pe care l-ar putea dedica familiei sau scrisului, însă consideră că acesta este prețul pe care îl plătește pentru că nu s-a rezumat la postări comerciale sau amuzante și a ales să spună mereu ce gândește.

„În astfel de momente îmi dau seama cât de importantă este pentru mine comunitatea de pe Patreon. De altfel, asta îi deranjează cel mai tare pe cei care mă reclamă peste tot. Le stă în gât când văd că eu o duc chiar mai bine de când mi-am dat demisia. (...) Cât despre cei care mă reclamă, cred că vor avea în continuare destul de multă treabă. Pentru că nu am de gând să mă opresc din scris și nici din deranjat”, a transmis Marian Godină.

Sursa Facebook