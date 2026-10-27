Cât l-a costat pe Marian Godină o zi la zăpadă cu fetițele! Polițistul a făcut calculul: „Nu am știut că e așa scump”

Marian Godină a profitat de vacanța copiilor pentru a le oferi o zi specială la munte. Polițistul a mers alături de soția sa, Georgiana, și de fetițele lor în Poiana Brașov, apoi au urcat spre Postăvarul, unde au găsit zăpadă și au petrecut câteva ore în familie. La final, acesta a făcut socoteala cheltuielilor și a povestit întreaga experiență pe Facebook, de la întrebarea pe care o primește în fiecare dimineață de la fiica sa, până la costul parcării și oboseala de după excursie.

Cât l-a costat pe Marian Godină o zi la zăpadă cu fetițele Foto: Facebook

Polițistul a început povestea cu o comparație între copilăria generației sale și cea a copiilor din prezent. Dacă în trecut cei mici nu aveau nevoie de activități organizate în fiecare zi, acum lucrurile stau puțin diferit. Marian Godină a povestit că fiica sa, Măriuca, îl întreabă frecvent unde vor merge, iar împreună cu soția sa a decis să le ducă pe fete la zăpadă.

„Cât costă să umpli o zi în care copiii sunt în vacanță și să-i duci la zăpadă. Măriuca s-a învățat ca imediat după ce să se trezește să pună următoarea întrebare: azi unde mergem? O întrebare pe care eu, și cred că nici voi, copii ai anilor '90 sau chiar din anii de dinainte, nu o puneam părinților.

Abia când mă plictiseam foarte tare îndrăzneam să zic că m-am plictisit. Iar atunci venea sfatul mamei antiplictiseală: «Ia-te cu mâinile de cur și dă-te de pământ».

Revenind la zilele noastre, când copiii sunt mult mai greu de «deplictisit», am stabilit împreună cu Georgiana să ducem copiii sus în Postăvarul, mai ales că aflasem că acolo e zăpadă și ninge.

Pentru că ne trezim zilnic amândoi la 5.30, am avut timp suficient să merg și la sală. Acolo am făcut niște umeri și am vorbit cu tanti Daniela ce v-am povestit în postarea anterioară. Când am ajuns acasă, fetele erau deja echipate, așa că m-au grăbit să mă îmbrac rapid în haine de iarnă.

Am luat la noi un plastic d-ăla pe post de sanie, în locul căruia noi foloseam un capac de wc, și, după cum zice tot Maria după ce urcă în mașină, am pornit «LA DRUM!»”, și-a început Marian Godină mesajul.

Cât au costat telecabina și masa de la cabană

După plecarea de acasă, familia a ajuns în Poiana Brașov. Pentru că ploua și doar telecabina mare funcționa, Marian Godină și Georgiana au ales să parcheze la hotelul unde au avut nunta. De acolo, au pornit spre telecabină, pe care Maria o numește „cabinet”.

Cele două bilete doar pentru urcare au costat 80 de lei, iar copiii cu vârsta de până la șase ani au avut gratuitate. Ajunși în Postăvarul, au mers spre cabană, unde au comandat mâncare și băuturi. Nota a fost de 94 de lei, însă Marian Godină a lăsat 105 lei.

„Și pentru că din momentul în care ieși pe poartă începi să cheltui, o să încep cu contabilitatea. Din fericire, am plecat cu mașina electrică care fusese încărcată până la 78% din soarele de alaltăieri, așadar costul cu carburantul a fost zero.

Am ajuns în Poiană și, deoarece ploua și doar telecabina mare funcționa, am ales să parcăm la hotelul unde am avut și nunta, ocazie cu care i-am spus Mariei că acolo fusese mami prințesă. Hotelul e cel mai aproape de «cabinet», așa cum îi spune Maria telecabinei.

Am pornit spre «cabinet» și am cumpărat două bilete doar pentru urcare, cu 80 de lei ambele. Copiii până la șase ani au gratuit. Mi-am amintit cu ocazia asta și i-am povestit și Georgianei cum, pe vremea copilăriei mele, de câte ori urcam în vreun mijloc de transport, o auzeam pe mama: dacă vine controlorul, ai 4 ani!

Chiar mă gândeam că mai era puțin și i-aș fi răspuns mamei: mami, dar nenea controlorul nu cred că o să mă mai creadă că am 4 ani.

-De ce, fiule?

-Probabil din cauză că am barbă și mustață.

Cabinetul cu vreo 20 de persoane înăuntru a pornit spre Postăvarul. Nu ne-a deranjat că au stat copiii în picioare, iar adulții pe băncuțe. Ce-i drept, când am ajuns sus ne-a întrebat o doamna dacă nu vrem să punem copiii să stea jos, dar i-am zis că n-are sens că o să coborâm și noi din telecabină dacă tot am urcat până acolo.

Am coborât și am luat-o la pas spre cabana Postăvaru, Maria chinuindu-se să se dea cu plasticul ăla în formă de capac de WC. La cabană am luat două ciorbe de fasole, o cafea, un vin fiert, o pomana porcului și trei felii de salam de biscuiți. Toate astea au fost 94 de lei și am lăsat 105”.

Drumul de întoarcere i-a obosit pe părinți

După ce au petrecut aproximativ o oră și jumătate la cabană, Marian Godină și familia sa au decis să se întoarcă pe jos la mașină. Drumul a durat aproximativ 80 de minute, iar la final polițistul a recunoscut că a resimțit efortul atât la picioare, cât și la brațe.

Parcarea s-a dovedit a fi cea mai costisitoare surpriză a zilei, după ce a trebuit să achite 56 de lei pentru patru ore. Odată ajunși acasă, fetițele și-au revenit repede după somnul din mașină, în timp ce părinții erau deja obosiți.

„Am zăbovit acolo vreo oră si jumătate, apoi am decis să coborâm pe jos până la mașină, dar le-am atras atenția fetelor că e lung drumul și că nu vreau să le aud că au obosit și vor să le duc eu în brațe că eu nu-s măgar de povară.

Am ajuns la mașină după vreo 80 de minute de mers, cu febră la picioare și la brațe. Am mers să plătesc parcarea și mi-am reamintit momentul când am achitat nunta la același hotel.

Parcarea pe patru ore, 56 de lei. Aici chiar puteam evita plata, dar am fost comozi și nici nu am știut că e așa scump.

Am ajuns acasă. Fetițele, care au dormit tot drumul, ne-au luat de buni, deși noi eram frânți. Eu am scăpat repede că m-am dus până la un magazin unde m-am întâlnit cu tanti Daniela să luăm canapea. Am găsit-o pe Georgiana epuizată, cu două fete pline de energie.

Așteptăm cu nerăbdare să înceapă grădinița. Aaa, să nu uit: total excursie: 105+56+80=... faceți voi că eu am fost polițist. Ziua cu copiii = de neprețuit”, a încheiat Marian Godină.