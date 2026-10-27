 Transfăgărășanul, acoperit de zăpadă. Autoritățile decid dacă închid drumul după ninsorile abundente
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

VideoTransfăgărășanul, acoperit de zăpadă. Autoritățile decid dacă închid drumul după ninsorile abundente

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Este iarnă în toată regula pe Transfăgărășan. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a publicat imagini de pe DN7C și a transmis avertizări șoferilor. Ninsorile abundente au dus la depunerea unui strat semnificativ de zăpadă, astfel că marți, 27 octombrie, se va stabili într-o ședință dacă se va închide sau nu drumul.

Ninsoarea a pus stăpânire pe Transfăgărășan.
Ninsoarea a pus stăpânire pe Transfăgărășan. Foto: captură video Facebook

Șoferii, avertizați să nu circule pe Transfăgărășan neechipați

Transfăgărășanul a fost acoperit de zăpadă în urma ninsorilor abundente. Drumarii au intervenit cu utilajele de deszăpezire, însă este posibil ca șoseaua să se închidă. Marți, 27 octombrie, se organizează o ședință cu o comisie specializată și se va stabili acest lucru, în contextul în care nici prognoza pe zilele următoare nu pare a fi prea favorabilă circulației.

DRDP Brașov a anunțat că ninge abundent în zona alpină a Munților Făgăraș și avertizează șoferii să nu plece la drum neechipați corespunzător pentru condițiile de iarnă.

„Ninge abundent în zona alpină a Munților Făgăraș și deja s-a acumulat un strat consistent de zăpadă. Intervenim cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante pentru punerea în siguranță a drumului dar cu toate acestea nu recomandăm să circulați în zonele alpine dacă nu sunteți pregătiți pentru condiții de iarnă!”, se arată în mesajul transmis de DRDP Brașov.

Și Transalpina a fost luată cu asalt de ninsori

Ninsorile au pus stăpânire și pe Transalpina. Luni, 26 octombrie, traficul a fost închis temporar, după ora 18.00, pe sectorul Rânca și Obârșia Lotrului, între kilometrii 34+800 și 59+800. Drumarii au intervenit, au eliberat șoseaua de zăpadă, iar DRDP Craiova a anunțat că astăzi s-a redeschis.

„Se redeschide circulația rutieră pe Transalpina – DN 67C. Având în vedere îmbunătățirea condițiilor meteorologice, circulația rutieră pe DN 67C – Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, se redeschide, începând cu ora 9:00.

Recomandăm participanților la trafic să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră”, a comunicat compania.

Ghid de cumpărături

brigitte nielsen (2) jpg
FotoBrigitte Nielsen, fosta soție a lui Sylvester Stallone, s-a fotografiat în bikini la 63 de ani. Cum au reacționat fanii Vedete internaționale
vlad gherman jpg
Vlad Gherman, șocat de ce a găsit în apartamentul nou din București. Ce era ascuns în peretele băii Vedete românești
image
Statul aduce muncitori din Asia, în timp ce tinerii români spun că nu găsesc joburi plătite suficient. Explicația unui sociolog adevarul.ro
image
Cum ajunge un gest amabil să fie interpretat drept interes sexual. Explicațiile psihologilor adevarul.ro

Parteneri

image
România are un nou selecţioner la handbal masculin! Sandu Iacob a fost prezentat oficial. Update exclusiv www.fanatik.ro
image
Vitamina care costă 50 de bani şi ar putea încetini îmbătrânirea. Ce doză recomandă specialiştii observatornews.ro
image
Surse: USR l-a angajat pe Dominic Fritz la partid. Ce salariu va încasa www.antena3.ro
image
Tribunalul București a motivat plasarea sub control judiciar a lui Rusen și Georgescu. Dosarul urmează să fie transmis Curții de Apel București www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Bagă divorț la doar câteva luni de la nuntă: „M-a înșelat cu mai multe femei! Am văzut-o cu proprii mei ochi!” as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
„Poftim? Plec acasă cu primul avion!”. Prima reacție a lui Marius Șumudică la aflarea veștii că CFR Cluj ar putea fi penalizată cu 6 puncte www.fanatik.ro
image
Ce poreclă rușinoasă i-a dat prințesa Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Val de reacții după ce Mihaela Tatu a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului. Ce greșeală gramaticală a făcut cântăreața www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb okmagazine.ro
image
”Ea să înceteze să mai facă dulceața aia oribilă, el să nu mai scrie cărți!” Așa crede un apropiat al Palatului că Harry se poate reintegra okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost „Frumușelul” Floyd, banditul devenit erou popular? Povestea unui inamic public al Americii historia.ro
vamesi foto Facebook Autoritatea Vamală Română jpg
Cine avea acces la cei aproape 700.000 de euro dispăruți de la Vama Otopeni. Compania Aeroporturi București face precizări Național
image png
VideoDonald Trump, remarcă deplasată despre Nicki Minaj la un miting electoral! Ce a spus președintele SUA despre artistă Internațional
salon spital jpg
Alertă sanitară în Brașov. Focarele de hepatită A se înmulțesc, iar spitalele sunt tot mai aglomerate Național
soare jpg
112 zile fără răsărit într-un oraș din Norvegia. Când va reveni soarele după noaptea polară Internațional
medici operatie chirurgie spital foto jpeg
Pensionar din Gorj, victorie definitivă în instanță după o operație de 72.000 de lei. Bărbatul trebuie să fie decontat de către Casa de Asigurări Național
iphone duo jpg
Probleme la noul iPhone Duo, la doar câteva zile de la lansare. Ce au descoperit utilizatorii telefonului pliabil Actualitate
Cuplu la aeroport Foto Magnific jpg
Reguli noi pentru zborurile din UE: ce se schimbă la despăgubiri și la bagajul de cabină Național
Antoine de Massy
Doliu la Monaco! O rudă tânără a prințului Albert a murit la doar 29 de ani. Ce au descoperit anchetatorii Internațional
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Cine este soția lui Tudorel Toader. Elena Toader este medic și profesor universitar la Iași. Cariera sa nu a fost lipsită de controverse actualitate.net