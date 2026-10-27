Transfăgărășanul, acoperit de zăpadă. Autoritățile decid dacă închid drumul după ninsorile abundente

Este iarnă în toată regula pe Transfăgărășan. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a publicat imagini de pe DN7C și a transmis avertizări șoferilor. Ninsorile abundente au dus la depunerea unui strat semnificativ de zăpadă, astfel că marți, 27 octombrie, se va stabili într-o ședință dacă se va închide sau nu drumul.

Ninsoarea a pus stăpânire pe Transfăgărășan. Foto: captură video Facebook

Șoferii, avertizați să nu circule pe Transfăgărășan neechipați

Transfăgărășanul a fost acoperit de zăpadă în urma ninsorilor abundente. Drumarii au intervenit cu utilajele de deszăpezire, însă este posibil ca șoseaua să se închidă. Marți, 27 octombrie, se organizează o ședință cu o comisie specializată și se va stabili acest lucru, în contextul în care nici prognoza pe zilele următoare nu pare a fi prea favorabilă circulației.

DRDP Brașov a anunțat că ninge abundent în zona alpină a Munților Făgăraș și avertizează șoferii să nu plece la drum neechipați corespunzător pentru condițiile de iarnă.

„Ninge abundent în zona alpină a Munților Făgăraș și deja s-a acumulat un strat consistent de zăpadă. Intervenim cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante pentru punerea în siguranță a drumului dar cu toate acestea nu recomandăm să circulați în zonele alpine dacă nu sunteți pregătiți pentru condiții de iarnă!”, se arată în mesajul transmis de DRDP Brașov.

Și Transalpina a fost luată cu asalt de ninsori

Ninsorile au pus stăpânire și pe Transalpina. Luni, 26 octombrie, traficul a fost închis temporar, după ora 18.00, pe sectorul Rânca și Obârșia Lotrului, între kilometrii 34+800 și 59+800. Drumarii au intervenit, au eliberat șoseaua de zăpadă, iar DRDP Craiova a anunțat că astăzi s-a redeschis.

„Se redeschide circulația rutieră pe Transalpina – DN 67C. Având în vedere îmbunătățirea condițiilor meteorologice, circulația rutieră pe DN 67C – Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, se redeschide, începând cu ora 9:00.

Recomandăm participanților la trafic să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră”, a comunicat compania.