Când se închide Transfăgărășanul în 2026. Sectorul de drum pe care nu se circulă în sezonul rece

Transfăgărășanul este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România, frecventate atât de turiștii români, cât și de cei străini. După cum ne-am obișnuit deja, o porțiune de șosea se închide în sezonul rece.

Când se închide Transfăgărășanul. Foto: Facebook/ DRDP BRAȘOV

De ce se închide Transfăgărășanul în sezonul rece

Transfăgărășanul (DN7C) se apropie de perioada în care circulația va fi închisă pe porțiunile aflate la mare altitudine, adică la km 104+000 (Piscu Negru, Argeș), până la km 130+800 (Bâlea Cascadă, Sibiu). Deja ninsorile în unele părți ale țării au început, iar drumarii au ieșit cu utilajele la deszăpezit.

Astfel, circulația devine periculoasă, iar autoritățile decid în fiecare an să închidă un anumit sector din cauza ninsorilor, viscolului și poleiului. Așadar, unul dintre principalele motive pentru care Transfăgărășanul e închis iarna este vremea severă. La altitudini de peste 2.000 de metri, primii fulgi apar încă din toamnă.

Problemele pentru șoferi apar și când vântul bate cu putere. Zăpada este viscolită, se adună pe șosea și drumul se blochează extrem de repede. De asemenea, poleiul face ca Transfăgărășanul să fie alunecos, iar șoferii pot pierde ușor controlul mașinii în serpentine și pe pantele abrupte, mai ales dacă nu sunt echipați corespunzător.

Există și un risc de avalanșe și căderi de pietre. Autoritățile țin cont de faptul că există riscul producerii avalanșelor și că există sectoare în care cad pietre, ce pot pune în pericol șoferii. Mai mult decât atât, ceața scade vizibilitatea și crește riscul accidentelor. Iarna se complică lucrurile, mai ales în curbele strânse. Participanții la trafic nu pot observa din timp obstacolele și vehiculele care vin din sens opus.

Când a fost închis drumul montan în anii trecuți

Momentan, CNAIR nu a făcut un anunț oficial cu privire la închiderea Transfăgărășanului. În 2025, drumul a fost închis pe data de 20 octombrie. În 2024, însă, restricțiile au apărut abia în noiembrie. Între anii 2019 și 2025, șoseaua s-a închis în intervalul 20 octombrie și 17 noiembrie și s-a redeschis între 6 iunie și 1 iulie.

Comunicatele de redeschidere din 2020–2023 spun că drumul se deschide „pentru toate categoriile de autovehicule”, iar cele din 2024–2026 nu anunță nicio limită de tonaj. Restricția generală e cea de noapte: între 21:00 și 07:00, circulația între Piscu Negru și Bâlea Cascadă e interzisă pentru toți.

Pentru ca autoritățile să ia o decizie în acest sens, se analizează porțiunile problematice, starea carosabilului și eventualele pericole de către comisiile specializate.

Recomandările CNAIR pentru cei care circulă pe Transfăgărășan

Recent, DRDP Brașov a publicat un videoclip în care se arată drumarii prezenți pe Transfăgărășan. Pe o parte și pe alta a sensului de mers utilajele circulă pentru deszăpezirea drumului. În acest context, CNAIR a transmis faptul că șoferii nu trebuie să se aventureze în zona alpină dacă nu sunt pregătiți corespunzător pentru condițiile de iarnă.