 Momente de panică pentru un clujean: mașina i-a fost atacată de o ursoaică
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VideoMomente de panică pentru un clujean: mașina i-a fost atacată de o ursoaică

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Traficul pe Transfăgărășan a fost aproape paralizat după ce mai mulți șoferi au încetinit sau au oprit complet pentru a observa urșii aflați pe carosabil. Situația a devenit periculoasă în momentul în care o ursoaică s‑a apropiat de mașina unui clujean și a rupt bara din spate.

O ursoaică a atacat mașina unui clujean
O ursoaică a atacat mașina unui clujean Foto: Facebook/Alin Radu

Cum s-a produs incidentul

Incidentul a avut loc pe Transfăgărășan, unde o ursoaică de talie mare, însoțită de pui, a atacat mașina unui șofer din Cluj. Animalul s‑a apropiat de partea din spate a vehiculului, a prins bara de protecție cu dinții și a smuls o bucată din aceasta.

Conducătorul auto, aflat în tranzit pe Transfăgărășan, s‑a ales doar cu mașina avariată, fără alte consecințe. Nu au fost raportate persoane rănite, potrivit Adevărul.

În imaginile surprinse de un șofer, ursoaica se apropie de mașina cu numere de Cluj, în timp ce puii rămân pe marginea drumului, la câțiva metri distanță. Femela trage de roată și de bara din spate, pe care o rupe parțial.

În tot acest timp, mai multe vehicule au redus considerabil viteza sau au oprit pentru a urmări scena, blocând aproape complet circulația pe drumul montan.

Peste 10.000 de urși trăiesc în România

România are cea mai mare populație de urși din Europa, fiind vorba despre undeva între 10.000 și 12.000 de exemplare. Numai în cursul anului trecut au fost necesare 900 de intervenții pentru relocarea, alungarea sau extragerea prin eutanasiere a urșilor.

Experții spun că în România există de trei ori mai mulți urși decât ar putea suporta suprafața împădurită din țară. Miercuri, pe 24 iunie, Curtea Constituțională a decis că legea care permite împuşcarea a peste 900 de urşi pe parcursul anilor 2026 și 2027 este constituțională.

Astfel, CCR a respins obiecţia de neconstituţionalitate formulată de preşedintele Nicuşor Dan, iar urșii vor fi împușcați ca măsură de prevenţie şi de intervenţie.

De ce femelele sunt mai periculoase

Femelele de urs devin extrem de teritoriale și reactive atunci când au pui, iar instinctul lor de protecție este mult mai puternic decât în orice alt context. În prezența oamenilor, ursoaica percepe orice apropiere ca pe o amenințare directă la adresa puilor, motiv pentru care poate reacționa agresiv, chiar dacă nu este provocată.

Specialiștii explică faptul că femela nu atacă din curiozitate, ci din reflex defensiv: orice mișcare bruscă, orice apropiere a unui vehicul sau orice gest al unui turist poate fi interpretat ca un pericol.

Puii, fiind jucăuși și neexperimentați, se apropie adesea de mașini sau de oameni, ceea ce crește riscul unei confruntări. Ursoaica urmărește constant comportamentul lor și intervine imediat dacă simte că sunt expuși. De aceea, întâlnirile cu femele însoțite de pui sunt considerate cele mai riscante situații pentru turiști și șoferi, iar autoritățile recomandă evitarea oricărei interacțiuni și păstrarea unei distanțe cât mai mari.

Ce trebuie să facă șoferii dacă întâlnesc un urs

Întâlnirile dintre șoferi și urși sunt tot mai frecvente pe drumurile montane din România, iar specialiștii atrag atenția că orice apropiere de animal poate deveni periculoasă. Pentru a preveni incidente, conducătorii auto trebuie să respecte câteva reguli esențiale, menite să protejeze atât oamenii, cât și animalele.

Șoferii nu trebuie să se apropie de urs și, în niciun caz, să coboare din mașină. Animalele pot reacționa imprevizibil, mai ales femelele care au pui. 

De asemenea, șoferii care dau de mâncare urșilor îi atrag mai rapid în zona carosabilului. Hrănirea lor le modifică comportamentul natural și îi face să asocieze mașinile cu o sursă de mâncare.

În plus, claxonatul sau accelerările bruște pot speria ursul și îl pot face să reacționeze agresiv. Dacă animalul nu se află direct în fața mașinii, șoferii ar trebui să reducă viteza și să treacă încet, fără opriri inutile. Oprirea pe marginea drumului pentru fotografii sau filmări nu doar că blochează traficul, dar crește și riscul unor incidente.

În situațiile în care ursul se apropie insistent de vehicul sau devine agresiv, conducătorii auto trebuie să anunțe imediat autoritățile. Chiar și un urs care pare calm poate încerca să se apropie de mașină, iar geamurile deschise cresc considerabil riscul unei interacțiuni directe.

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