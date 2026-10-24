 Un cuplu a descoperit că era filmat în cabana închiriată din Avrig. Unde era ascunsă camera video
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Un cuplu a descoperit că era filmat în cabana închiriată din Avrig. Unde era ascunsă camera video

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Cazați la o cabană turistică din localitatea Avrig, aceștia au descoperit stupefiați că fiecare clipă de intimitate le era atent monitorizată prin intermediul unor dispozitive de spionaj de înaltă rezoluție, camuflate în prize.

Un cuplu a descoperit că era filmat fără să știe
Un cuplu a descoperit că era filmat fără să știe Foto: pexels

Șocul cel mai mare a venit însă la identificarea vinovatului: nu gazda pensiunii era autorul montajului clandestin, ci chiar amicul alături de care veniseră în vacanță. 

Lentila minusculă din adaptorul de priză: unghi direct spre pat și spre cabina de duș

La o privire superficială, dispozitivul arăta precum un banal adaptor de priză conectat la perete. Curiozitatea și atenția la detalii a turiștilor au scos însă la iveală o realitate sinistră: echipamentul ascundea o microcameră video capabilă de înregistrări Full HD, cu unghi de captură orientat strategic spre cele mai vulnerabile zone din încăperi.

„Era băgată în priza din faţa patului nostru. Acest dispozitiv filma full HD, toate detaliile ce se pot întâmpla într-un pat. Şi în baie aveam un al doilea dispozitiv, în priza din faţa duşului”, a mărturisit victima, Felicia Kopan, potrivit Observator.

Îngroziți de descoperire, cei doi soți au început să scotocească amănunțit întreaga cabană. Verificările au scos la lumină un al treilea dispozitiv identic montat într-o altă cameră a imobilului. Dacă prima bănuială a vizat direct proprietarul locației, adevărul a ieșit la iveală în câteva momente: cel care cumpărase și instalase echipamentele de spionaj era chiar prietenul din grupul lor. Prins în fapt, bărbatul a încercat cu disperare să scape de consecințele penale.

„De la etajul unu, până la parter, unde voiam să vedem şi noi ce imagini sunt pe acele camere, cardurile au ajuns rupte! În mâna acestui individ”, a povestit Felicia Kopan, arătând că suspectul a distrus suporturile de memorie pentru a șterge dovezile înainte de intervenția poliției.

Unde se pot ascunde dispozitivele spion și ce prevede legea penală

Evoluția tehnologiei a făcut ca aparatura de spionaj să devină aproape invizibilă pentru ochiul neavizat. Senzorii video miniaturizați pot fi ascunși în ceasuri deșteptătoare, încărcătoare USB, veioze, prize, unități de aer condiționat, detectoare de fum sau chiar în rama oglinzilor și a suporturilor pentru cosmetice din băi.

Specialiștii recomandă verificarea oricărui obiect electrocasnic sau decorativ poziționat bizar, orientat direct spre pat sau cabina de duș.

Legislația din România interzice categoric supravegherea video în dormitoare, băi sau spații intime, camerele de filmat fiind permise exclusiv în zone comune și doar cu semnalizare clară.

„Sunt camere de luat vederi pe spaţiile comune, în lifturi. Este absolut normal, sau în recepţii, iar interzis, într-adevăr, este în camere sau în zonele de interior”, a precizat Cristian Bărhălescu, preşedintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

Dosarul se află în instrumentarea Parchetului, iar fapta de a înregistra ilegal o persoană în spațiul său privat constituie infracțiunea de violare a vieții private și se pedepsește conform Codului Penal cu închisoare de până la 5 ani.

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