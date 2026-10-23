 Rareș Cojoc, surprins de prețurile din Mauritius. Cât costă peștele și fructele de mare pe insula exotică: „Extrem de ieftin!”
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Rareș Cojoc, surprins de prețurile din Mauritius. Cât costă peștele și fructele de mare pe insula exotică: „Extrem de ieftin!”

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Povestea de iubire dintre campionul la dans sportiv Rareș Cojoc și fotomodelul Claudia Dumitru devine din ce în ce mai asumată și mai solidă. Cei doi au decis să lase în urmă agitația din România și au plecat împreună într-o vacanță exotică în Mauritius, luându-i alături și pe cei trei copii. 

Rareș Cojoc, uimit de prețurile din Mauritius
Rareș Cojoc, uimit de prețurile din Mauritius Foto: facebook

Prețuri incredibil de mici în piețele locale: 2 kilograme de pește proaspăt la doar 55 de lei

Printr-un videoclip postat pe pagina sa oficială de Instagram, sportivul a ținut să demonteze mitul conform căruia destinațiile exotice de lux presupun costuri exorbitante de trai. Rareș a povestit că viața de zi cu zi în Mauritius este extrem de accesibilă, iar prețurile la alimentele de bază și produsele locale sunt surprinzător de mici în comparație cu tarifele practicate în Europa sau chiar în piețele românești.

Să trăiești în Mauritius este extrem de ieftin, nu ieftin, extrem de ieftin”. 

Aflat la cumpărături într-o piață tradițională pescărească de pe malul oceanului, dansatorul a rămas uimit de socoteala de la tarabă: Pentru două kilograme de pește proaspăt, pescuit direct din apele Oceanului Indian, a plătit echivalentul a doar 55 de lei. O porție generoasă de 20 de creveți de mari dimensiuni a costat în jur de 30 de lei.

Pentru completarea meniului familiei, aceștia au mers ulterior într-un supermarket local pentru a cumpăra carne proaspătă, constatând că întreaga aprovizionare s-a încadrat într-un buget extrem de avantajos.

Rareș Cojoc și Claudia Dumitru, relație tot mai asumată

Chiar dacă au păstrat o oarecare discreție la debutul legăturii lor, Rareș Cojoc și fotomodelul Claudia Dumitru nu se mai feresc de ochii publicului. Cei doi parteneri au încărcat pe rețelele sociale fotografii și secvențe video surprinse exact în aceleași peisaje paradisiace din Mauritius, confirmând astfel că formează o adevărată familie alături de cei trei copii ai sportivului.

Prezența celor mici în vacanță arată că fotomodelul este perfect integrat în viața de familie a dansatorului, în vreme ce în România, Andreea Popescu își concentrează atenția și energia pe finalizarea lucrărilor de amenajare a noului cămin.

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