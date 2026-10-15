Roxana Hulpe surprinde pe toată lumea! Alături de cine a luat lecții de dans: „Nu orice. Și nu cu oricine”

Jurnalista Roxana Hulpe a acceptat o provocare spectaculoasă și a intrat în sala de antrenament alături de cei mai buni dansatori din lume la categoria dans sportiv standard adulți, campionii mondiali și europeni Rareș Cojoc și Andreea Matei.

Schimbare de rol pentru Roxana Hulpe Foto: instagram

Entuziasmată de experiența trăită, prezentatoarea le-a împărtășit urmăritorilor săi primii pași făcuți pe ring, dezvăluind că pregătește un proiect special.

Antrenament intens cu cei mai buni dansatori din lume pentru o surpriză de proporții

După o primă sesiune intensă de pregătire de 45 de minute, Roxana Hulpe a publicat primele impresii, mărturisind emoția de a fi ghidată de liderii mondiali ai dansului sportiv.â

Jurnalista are la dispoziție o lună pentru a stăpâni coregrafia și a pune la punct o surpriză dedicată publicului său.

„Am ajuns să pășesc în ritmul muzicii cu cei mai mari dansatori ai lumii! Sunt jurnalist, iar ei cei mai buni din lume la dans sportiv, campioni mondiali și europeni la categoria standard adulți. Iar aici e rezultatul celor 45 de minute din viața mea pe care le-am petrecut învățând să dansez. Și nu orice. Și nu cu oricine. E o provocare, avem o lună la dispoziție și sper să-mi iasă această surpriză la care m-am gândit să o pregătesc pentru voi”, a transmis prezentatoarea.

Schimbare majoră la pupitrul Pro TV

Absența repetată a Roxanei Hulpe de la pupitrul Știrilor Pro TV de weekend din ultima luna a stârnit un val de îngrijorare și speculații printre telespectatori.

Motivul din spatele acestei pauze este un beneficiu intern oferit de Pro TV angajaților cu vechime, care primesc 30 de zile libere.

În plus, jurnalista a decis să-și reconfigureze programul pentru a dedica mai mult timp fiicei sale și activității de reporter pe teren. Conform noului grafic, Roxana Hulpe nu va mai prezenta jurnalul matinal în fiecare sâmbătă și duminică, ci va fi pe micile ecrane doar o dată la trei săptămâni.