 Roxana Hulpe surprinde pe toată lumea! Alături de cine a luat lecții de dans: „Nu orice. Și nu cu oricine”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Roxana Hulpe surprinde pe toată lumea! Alături de cine a luat lecții de dans: „Nu orice. Și nu cu oricine”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Jurnalista Roxana Hulpe a acceptat o provocare spectaculoasă și a intrat în sala de antrenament alături de cei mai buni dansatori din lume la categoria dans sportiv standard adulți, campionii mondiali și europeni Rareș Cojoc și Andreea Matei.

Schimbare de rol pentru Roxana Hulpe
Schimbare de rol pentru Roxana Hulpe Foto: instagram

Entuziasmată de experiența trăită, prezentatoarea le-a împărtășit urmăritorilor săi primii pași făcuți pe ring, dezvăluind că pregătește un proiect special.

Antrenament intens cu cei mai buni dansatori din lume pentru o surpriză de proporții

După o primă sesiune intensă de pregătire de 45 de minute, Roxana Hulpe a publicat primele impresii, mărturisind emoția de a fi ghidată de liderii mondiali ai dansului sportiv.â

Jurnalista are la dispoziție o lună pentru a stăpâni coregrafia și a pune la punct o surpriză dedicată publicului său.

„Am ajuns să pășesc în ritmul muzicii cu cei mai mari dansatori ai lumii! Sunt jurnalist, iar ei cei mai buni din lume la dans sportiv, campioni mondiali și europeni la categoria standard adulți. Iar aici e rezultatul celor 45 de minute din viața mea pe care le-am petrecut învățând să dansez. Și nu orice. Și nu cu oricine. E o provocare, avem o lună la dispoziție și sper să-mi iasă această surpriză la care m-am gândit să o pregătesc pentru voi”, a transmis prezentatoarea.

Schimbare majoră la pupitrul Pro TV

Absența repetată a Roxanei Hulpe de la pupitrul Știrilor Pro TV de weekend din ultima luna a stârnit un val de îngrijorare și speculații printre telespectatori. 

Motivul din spatele acestei pauze este un beneficiu intern oferit de Pro TV angajaților cu vechime, care primesc 30 de zile libere.

În plus, jurnalista a decis să-și reconfigureze programul pentru a dedica mai mult timp fiicei sale și activității de reporter pe teren. Conform noului grafic, Roxana Hulpe nu va mai prezenta jurnalul matinal în fiecare sâmbătă și duminică, ci va fi pe micile ecrane doar o dată la trei săptămâni.

Ghid de cumpărături

horoscop
Cele 3 zodii care atrag norocul în noiembrie. Universul le răsplătește pentru bunătatea lor și le oferă protecție specială toată luna Horoscop
FInfluencerița Jennifer Burnham jpg
Tragedie în familia unei cunoscute influencerițe: fiul ei de doar 4 ani a murit. Mesajul care îți frânge inima Vedete internaționale
image
În cât timp iese alcoolul din sânge și din aerul expirat. Bine de știut dacă ești șofer adevarul.ro
image
„Acum înțelegem exact de ce a fugit Sorin Grindeanu”. Siegfried Mureșan îi îndeamnă pe liberali să câștige viitoarele alegeri parlamentare adevarul.ro

Parteneri

image
Daniel Pancu, reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării! Prima reacție a antrenorului de la Rapid. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Un profesor din Timiş a câştigat din meditaţii 100.000 de euro într-un singur an observatornews.ro
image
La 12 ani, o româncă se remarcă pe podiumul internațional al modelingului. Ilinca Maria Aldea a câștigat „The Best Model of Europe“ www.antena3.ro
image
Cum arată acum nava petrolieră lovită de o dronă, lângă Sulina. Mobilizare de urgență a forțelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne pentru salvarea echipajului www.gandul.ro
image
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
„Sunt Ioana milionara” Influenceriţa care a avut o relaţie cu Gabi Torje, postare controversată despre bărbaţi! as.ro
image
Ce avere are Marian Neacșu, propus la Interne. Meseria pe care o avea înainte să intre în politică playtech.ro
image
Miză financiară uriaşă pentru Universitatea Craiova în Conference League! Câţi bani iau pentru o victorie cu Getafe şi cât ar putea încasa în cupele europene www.fanatik.ro
image
Cum arată bărbatul pe care Maurice Munteanu îl iubește. Concurentul de la Asia Express i-a făcut o declarație romantică www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Povestea ursului din Tapiseria de la Bayeux: luptele cu animale din Anglia medievală historia.ro
image
#Napoleon şi războaiele sale
Napoleon pe insula Sfânta Elena: ultimii ani ai unui împărat în exil historia.ro
Cristina Cioran și Valerie Lungu
Cristina Cioran îi răspunde Valeriei Lungu, după ce tânăra a spus că nu știe cine este: „Nu e mai valoroasă ca mine” Vedete românești
Prințul William, Kate Middleton foto Profimedia jpg
De ce nu a făcut Prințul William contract prenupțial înainte de-a se însura cu Kate Middleton Vedete internaționale
valerie lungu si alex gilca
#Asia Express
Valerie Lungu, replică acidă după ce s-a spus că pozează în cuplul perfect cu Alex: „Dacă vrea să plece, nu-l ține nimeni” Vedete românești
selena gomez rochie rosie prada rare gettyimages jpg
Selena Gomez, Scufița Roșie într-o rochie Prada Vedete internaționale
andreea popescu
Andreea Popescu, mesaj emoționant de ziua fiicei sale: „Astăzi împlinește 5 ani. O fetiță atât de bună la suflet” Vedete românești
Elena Viscu, CRBL, foto Instagram, arhiva jpg
VideoElena Vîșcu a împlinit 39 de ani. Cum a ales să își sărbătorească ziua de naștere, după divorțul de CRBL Vedete românești
FInfluencerița Jennifer Burnham jpg
Tragedie în familia unei cunoscute influencerițe: fiul ei de doar 4 ani a murit. Mesajul care îți frânge inima Vedete internaționale
banner octavian ursulescu jpg
#Exclusiv Click!
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu, după ce trapperul Ian a urinat pe scenă: „Grav, caz de mahala!” Vedete românești
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Indicatorul rutier care derută șoferii. Amenzi de până la 1.730 de lei și permis suspendat pentru 60 de zile actualitate.net