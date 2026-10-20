Rareș Cojoc, vacanță de lux în Mauritius. Cum arată vila spectaculoasă în care este cazat: „Perfectă pentru familii numeroase”

Rareș Cojoc și-a surprins urmăritorii cu imagini spectaculoase din vacanța petrecută în Mauritius. Dansatorul a publicat un videoclip din cadrul exclusivistului resort unde este cazat alături de familie, și le-a oferit fanilor un tur al vilei de lux în care își petrec zilele de relaxare.

Foto: facebook

Cum arată vila în care s-a cazat dansatorul

Rareș Cojoc a dezvăluit că locuința se află în zona destinată reședințelor private și este ideală pentru familiile numeroase. Proprietatea impresionează prin dimensiuni și facilități, având o piscină încălzită de aproximativ 14 metri, mai multe spații de relaxare și o terasă dotată cu telescop.

„Bună dimineața de la One&Only din Mauritius. Absolut superbă această vilă din zona de private homes. Este perfectă pentru familii numeroase, așa cum suntem noi”, a spus Rareș Cojoc în filmarea publicată pe rețelele sociale.

Pe lângă piscina generoasă și zonele amenajate pentru luat masa și relaxare, dansatorul s-a declarat impresionat de priveliștea oferită de complexul de lux. Atmosfera exotică, vegetația luxuriantă și facilitățile premium transformă locația într-una dintre cele mai râvnite destinații pentru turiști.

Rareș Cojoc, nemulțumit de vacanța în Antalya

Recent, Rareș Cojoc a ales să petreacă o vacanță în Turcia alături de cei trei copii ai săi și a vrut să experimenteze serviciile unuia dintre hotelurile de lux din Antalya. Campionul la dans sportiv a scos din buzunar nu mai puțin de 2.500 de euro pentru o singură noapte de cazare, în regim all-inclusive.

Deși știa de la început cât urma să plătească, acesta a recunoscut că prețul i se pare foarte mare și a vrut să vadă dacă experiența justifică diferența față de o unitate de cazare mai accesibilă.

Sportivul a recunoscut că știa de la momentul rezervării cât va costa sejurul, însă a vrut să compare experiența cu cea oferită de hoteluri mai ieftine. La sosire, atât el, cât și copiii au fost impresionați de cameră, chiar dacă prețul a rămas un subiect important pentru acesta.

„Am primit camera, suntem foarte entuziasmați, și copiii sunt foarte entuziasmați, și fericiți, și obosiți, totul la un loc (...) Camera arată super”, a povestit Rareș Cojoc în vlog.

Cu toate acestea, entuziasmul nu l-a împiedicat să vorbească deschis despre costul ridicat al cazării.

„E un preț, din punctul meu de vedere, astronomic, de 2.500 de euro pe noapte pe cameră. Nu este absolut deloc puțin, știam acest lucru de când am făcut rezervarea”, a explicat sportivul.

Acesta a precizat că a fost curios să vadă ce primește în schimbul unei asemenea sume, mai ales că se afla în Turcia, într-un hotel cu servicii all-inclusive.

„Sunt foarte curios, pentru că având în vedere că suntem în Turcia la all-inclusive, bineînțeles, acest all-inclusive vine cu un pachet de servicii gratuite. Totuși, prețul mi se pare foarte mare”, a mai spus Rareș Cojoc.

Deși experiența a început cu entuziasm, Rareș Cojoc a avut și câteva nemulțumiri legate de facilitățile hotelului. Sportivul a observat că turiștii cazați la o unitate de cazare din apropiere, unde prețurile sunt mai mici, aveau acces și la o parte dintre facilitățile hotelului pentru care el plătise 2.500 de euro pe noapte.

Potrivit explicațiilor oferite de acesta în vlog, oaspeții hotelului învecinat puteau folosi piscinele, locurile de joacă, șezlongurile și restaurantele. Situația l-a făcut să se întrebe dacă diferența de preț era justificată, în condițiile în care accesul la unele dintre facilități era comun.