Andreea Popescu, dezvăluiri despre apropierea de Dan Alexa în timpul căsniciei cu Rareș Cojoc: „Eu cu el până la moarte”

Divorțul Andreei Popescu de Rareș Cojoc a venit după o perioadă complicată, despre care fosta dansatoare a ales să vorbească deschis. Invitată în emisiunea lui Adiță Voicu, aceasta a făcut mărturisiri despre greșelile din căsnicie, apropierea de Dan Alexa și motivele pentru care relația lor a ajuns într-un punct neașteptat. Vedeta a explicat cum s-au petrecut lucrurile și a recunoscut că situația nu a fost una planificată.

Cum a ajuns Andreea Popescu să-l înșele pe Rareș Cojoc cu Dan Alexa Foto: Facebook & Captură YouTube

În cadrul podcastului „Fiță cu Adiță”, Andreea Popescu a recunoscut că a existat o formă de trădare în relația cu fostul soț, însă a explicat că, în opinia sa, aceasta nu se rezumă doar la infidelitatea fizică. Neglijarea partenerului, lipsa implicării și promisiunile nerespectate pot afecta, de asemenea, o căsnicie.

„Sunt o trădătoare. Ăsta e titlul de ziar, Doamne. Da, am trădat, dar trădarea poate să fie de mai multe feluri: poate fi o trădare fizică, emoțională sau poate fi o trădare atunci când îți neglijezi partenerul. Trădarea căsniciei, trădarea promisiunilor care s-au făcut de-a lungul anilor, pe care nu reușim să ni le ținem, din păcate. Această neglijență vine din partea amândurora”.

Fosta soție a dansatorului a vorbit și despre modul în care relația de prietenie cu Dan Alexa a ajuns să depășească anumite limite. Potrivit acesteia, apropierea nu a fost ceva plănuit, ci s-a produs într-o perioadă în care mariajul său traversa dificultăți.

„Pur și simplu nimic gândit. S-a întâmplat dintr-o prietenie să ajungem într-un punct. Mă refer în partea cealaltă. Și s-a întâmplat. A fost o chestie pe care nimeni, nici eu, nici din cealaltă parte nu și-a dorit lucrul acesta. Pur și simplu s-a întâmplat. Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta dacă eu eram bine în căsnicie, dacă nu era spațiu, la mine era foarte mult spațiu”.

Ce spune Andreea Popescu despre fostul soț, Rareș Cojoc

Chiar dacă mariajul lor s-a încheiat, Andreea Popescu a vorbit cu respect despre Rareș Cojoc și a subliniat că păstrează o legătură importantă cu acesta. Vedeta a mărturisit că este mândră de numele pe care l-a purtat în timpul căsniciei și că nu a simțit nevoia să își denigreze fostul partener după despărțire.

„Numele Cojoc sunt foarte mândră de el”.

De asemenea, aceasta a ținut să precizeze că nu a vorbit urât despre tatăl copiilor săi, în ciuda problemelor care au dus la separare.

„Eu nu am vorbit urât despre el așa în general”.

Andreea Popescu consideră că relația construită de-a lungul anilor nu poate fi ștearsă odată cu divorțul. Indiferent dacă ea sau fostul soț își vor reface viața sentimentală, cei doi vor continua să fie legați de trecutul comun și de familia pe care au construit-o.

„El cu mine și eu cu el până la moarte. Indiferent că eu mă recăsătoresc, că el se recăsătorește”.

În ceea ce privește viața sentimentală, vedeta a declarat că, în prezent, nu se află într-o relație. Cu toate acestea, atenția pe care o primește din partea bărbaților pare să o fi surprins chiar și pe ea.

„Sunt singură cuc”.

Întrebată dacă este curtată în această perioadă, Andreea Popescu a răspuns fără ezitare:

„Foarte. Un lucru pe care nu credeam că o să-l mai zic”.

Deși nu a oferit prea multe detalii despre persoana care i-a atras atenția, fosta dansatoare a recunoscut că există cineva pentru care simte o simpatie aparte.

„Îmi place de cineva”.