 Mesajul Claudiei Dumitru pentru Rareș Cojoc, după ce dansatorul a obținut o nouă victorie la Roma
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FotoMesajul Claudiei Dumitru pentru Rareș Cojoc, după ce dansatorul a obținut o nouă victorie la Roma

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Rareș Cojoc a bifat o nouă performanță în dansul sportiv, după ce a câștigat, alături de partenera sa de competiție, Andreea Matei, concursul WDSF GrandSlam desfășurat la Roma. Bucuria succesului a fost dublată de un moment special din viața personală: iubita sa, Claudia Dumitru, a publicat noi imagini cu cei doi și i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Cum a sărbătorit Claudia Dumitru succesul lui Rareș Cojoc de la Roma.
Cum a sărbătorit Claudia Dumitru succesul lui Rareș Cojoc de la Roma. Foto: colaj

Claudia Dumitru, mesaj special pentru Rareș Cojoc după victoria de la Roma

Claudia Dumitru și Rareș Cojoc
Claudia Dumitru și Rareș Cojoc Foto: Instagram

Performanța obținută de Rareș Cojoc la competiția internațională din capitala Italiei nu a trecut neobservată de Claudia Dumitru. La scurt timp după victoria dansatorului și a partenerei sale, aceasta a distribuit pe Instagram un colaj de fotografii în care apare alături de iubitul ei.

Mesajul publicat de Claudia a fost scurt, dar plin de afecțiune. „My Champion!”, a scris aceasta, felicitându-l astfel pe Rareș Cojoc pentru reușita sa.

Imaginile surprind o latură mai discretă a relației lor, cei doi afișându-se împreună într-o ipostază rară. Deși preferă să păstreze detaliile poveștii lor de dragoste departe de declarațiile publice, postările din mediul online arată că își împărtășesc momentele importante.

Cei doi nu au oferit prea multe detalii despre viața lor sentimentală

Claudia Dumitru și Rareș Cojoc
Claudia Dumitru și Rareș Cojoc Foto: Instagram

Relația dintre Rareș Cojoc și Claudia Dumitru a devenit cunoscută în ultimele luni. Cei doi nu au oferit prea multe detalii despre viața lor sentimentală, însă au publicat în repetate rânduri fotografii împreună, în care par să se bucure de timpul petrecut unul alături de celălalt.

În paralel, Rareș Cojoc continuă să obțină rezultate importante în cariera sa de dansator sportiv. Victoria de la Roma, alături de Andreea Matei, reprezintă o nouă reușită în activitatea competițională a campionului.

Pe plan personal, dansatorul a trecut printr-o schimbare importantă după divorțul de Andreea Popescu, femeia alături de care are trei copii. În prezent, atenția este îndreptată și asupra relației sale cu Claudia Dumitru, care l-a susținut public după cea mai recentă performanță.

Andreea Popescu a dezvăluit că a cunoscut-o pe actuala iubită a fostului soț

Andreea Popescu a vorbit recent despre relația pe care încearcă să o păstreze cu fostul soț și despre felul în care gestionează schimbările din viața personală, mai ales în contextul în care au împreună trei copii.

Fosta parteneră a lui Rareș Cojoc a dezvăluit că a întâlnit-o deja pe Claudia Dumitru și că a fost deschisă acestei interacțiuni, punând pe primul loc liniștea copiilor și menținerea unei relații civilizate între adulți.

„Nu intervin în viața lui, nu complic situația (...) Nu că sunt decentă, ci foarte decentă și super înțelegătoare, atât de înțelegătoare încât am fost deschisă și să cunosc partenera și să vorbesc cu ea și pentru copii, pentru armonie.

Eu dacă aș fi făcut probleme, ce armonie ar fi existat? Sau invers. Nu există nicio armonie (...) Foarte bine, bine (n.r. - cum a fost prima întâlnire cu iubita lui Rareș Cojoc). Eu sunt o persoană care este capabilă să lase foarte mult de la ea, să mă pun în situația persoanei respective și ce mie nu-mi place, altuia nu îi fac”, a declarat Andreea Popescu, în exclusivitate pentru Știrile Antena Stars.

Totodată, aceasta a explicat că își dorește să păstreze o relație bună cu fostul soț, astfel încât copiii lor să beneficieze de un mediu cât mai echilibrat.

În timp ce Rareș Cojoc își continuă parcursul de succes în dansul sportiv, Claudia Dumitru îi este alături și marchează public momentele importante din cariera lui. Mesajul transmis după victoria de la Roma este încă o dovadă a modului în care cei doi aleg să își împărtășească relația cu urmăritorii lor.

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