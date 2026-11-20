Achiziționarea unei mașini este o investiție financiară semnificativă, chiar și atunci când este vorba despre un autovehicul second-hand. Din acest motiv, românii încearcă să găsească oferte cât mai bune, motiv pentru care specialiștii au realizat un top al celor mai bune modele de pe piață.

O mașină este mereu o investiție considerabilă Foto: Pixabay

Aceste automobile noi sau aproape noi oferă șoferilor o combinație perfectă între fiabilitate, performanță și, poate cel mai important, costuri de întreținere reduse. Potrivit Auto Swiat, atunci când aceste mașini sunt întreținute corect, ele se vor dovedi a fi o investiție pe care șoferii nu o vor regreta.

Kia Stonic I

Acest model este pe piață din anul 2017, iar prețul este de 11.668 de euro. Mașina nu este ideală pentru familii numeroase, iar autovehiculele mai vechi pot avea probleme minore precum alungirea lanțului de distribuție sau defecțiuni la ștergătoarele lunetei. Însă, astfel de probleme se pot rezolva ușor, iar experții recomandă mașina celor care își doresc un autovehicul rezistent și ieftin.

Volvo XC60 II

Mașina este tot una din 2017, iar prețul ei este de 21.657 de euro. Acest SUV este unul perfect pentru orice fel de șoferi, iar experții recomandă modelul pe benzină, mai ales cel mild-hybrid.

Škoda Karoq I

O altă mașină din 2017, dar cu un preț de 15.327 de euro. Acest SUV este compact, practic și oferă suficient de mult spațiu șoferilor. Acest autovehicul poate fi găsit și în varianta cu tracțiune integrală, deși este o mașină mai rară pe piața second-hand.

Škoda Kodiaq I

O altă mașină Škoda se află în acest top al experților. Kodiaq a fost fabricat între anii 2016 și 2024, iar prețul de pornire este de 17.119 de euro. Acest SUV oferă opțiuni pentru toate preferințele șoferilor, însă pot apărea probleme precum uzura rapidă a frânelor din spate.

Mercedes-Benz Clasa C W205

Acest Mercedes a fost fabricat între anii 2014 și 2023, iar prețul de pornire este de 12.848 euro. Aceste mașini au un design modern și oferă confort șoferilor și pasagerilor. Însă, trebuie menționat faptul că pot apărea probleme cu lanțurile de distribuție la motoarele diesel. Versiunile pe benzină sunt considerate a fi cele mai durabile.