 Andreea Popescu, despre momentele în care copiii sunt la Rareș Cojoc: „Nu este ușor”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Andreea Popescu, despre momentele în care copiii sunt la Rareș Cojoc: „Nu este ușor”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au pus punct unei relații care a durat mai bine de un deceniu, timp în care au devenit părinții a trei copii. După separare, cei doi și-au continuat viețile separat, însă au rămas în relații bune de dragul micuților. Copiii petrec timp atât cu mama, cât și cu tatăl lor, iar Andreea Popescu recunoaște că perioadele în care nu îi are alături nu sunt deloc ușoare.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au împreună trei copii.
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au împreună trei copii. Foto: arhiva

Activă pe rețelele de socializare, influencerița a organizat recent o sesiune de întrebări și răspunsuri, iar una dintre întrebările primite a fost legată chiar de momentele în care nu este alături de cei trei copii ai săi. Andreea Popescu a răspuns sincer și a explicat că, deși a învățat să se adapteze noii situații, timpul petrecut departe de micuți rămâne dificil de gestionat.

Andreea Popescu, despre momentele în care este departe de copii

Întrebată cum reușește să fie fericită atunci când copiii nu sunt lângă ea, vedeta a recunoscut că nu este deloc simplu. După ani în care a fost obișnuită să îi aibă permanent aproape, schimbarea ritmului de viață a presupus o perioadă de adaptare atât pentru ea, cât și pentru fostul soț.

„Nu este ușor pentru că nu are cum să fie ușor. Te obișnuiești în ani de zile să fiți în permanență împreună, doar că atunci când viața se schimbă, ritmul deveni altul și te obișnuiești așa și încerc, atunci când sunt copiii la mine, să recuperez, dar nu prea ai cum să recuperezi. Timpul este timp și este singurul lucru pe care nu putem să îl luăm înapoi și să îl recuperăm. Așa că, ne dăm tot interesul. Așa cum fac eu, face și Rareș. Nu este ușor și ne rugăm să fie bine”, a spus Andreea Popescu, pe Instagram.

Cum gestionează relația cu Rareș Cojoc după divorț

La câteva luni după divorț, Rareș Cojoc și-a refăcut viața alături de fotomodelul Claudia Dumitru. După ce și-au confirmat relația, cei doi au decis recent să locuiască împreună, mutându-se chiar în casa în care Rareș Cojoc a locuit cu Andreea Popescu și copiii lor.

Întrebată de urmăritori cum gestionează această situație, Andreea Popescu a explicat că pune pe primul loc liniștea celor trei copii. Pentru ea, comunicarea, prietenia și respectul dintre părinți sunt esențiale pentru ca micuții să treacă mai ușor peste schimbările din familie.

„Ce pot să vă zic eu foarte, foarte sincer este că eu am ales liniștea copiilor mei și asta înseamnă liniștea dintre mine și tatăl lor. Atâta timp cât între mine și Rareș există o comunicare extraordinară, prietenie și relație bazată pe respect, cred că trebuie să faci niște compromisuri”, a explicat Andreea Popescu pe Instagram.

Andreea Popescu, schimbare radicală după divorț

Viața Andreei Popescu s-a schimbat radical după divorțul de Rareș Cojoc. Vedeta a recunoscut că nu i-a fost ușor să treacă prin această perioadă, însă, în timp, s-a concentrat tot mai mult pe dezvoltarea personală și pe schimbările pe care și le dorea în viața sa.

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Click!, Andreea Popescu a vorbit și despre schimbările pe care cei din jur le-au observat la ea după divorț. Vedeta a mărturisit că procesul de transformare începuse cu mai bine de un an înainte, iar separarea a reprezentat, în opinia sa, un plus în această perioadă.

Click!: Andreea, nu știu cum faceți voi femeile astea divorțate recent că, pur și simplu, înfloriți…

Andreea Popescu: Nu e vina bărbatului să știi! Am primit foarte multe comentarii de genul acesta și pe Instagram: „Tu, de când ai divorțat, ești mai frumoasă!”. Era impresia aia probabil că cineva mă ține pe loc. 

Dar, eu am început procesul acesta de acum un an și ceva. Femeia, după 40 de ani, începe să se vadă din nou și așa a fost și în cazul meu a fost și divorțul.

Dar, divorțul a fost așa ca un plus valoare, să zic! Nu vreau să se interpreteze ceva greșit. Acum mă simt exagerat spus sexy, nu-mi prea place mie titulatura asta de bombă sexy, dar probabil unde m-am îmbrăcat așa. Eu sunt de obicei pe genul mai relaxat, cu balerini, blugi largi etc.

Ghid de cumpărături

maria petca
A murit „Privighetoarea Oașului”. Ce dramă a trăit Maria Petca Poptean: „N-a mai putut suporta durerea pierderii” Vedete românești
Sfântul Ioan Botezătorul jpg
Sărbătoare mare în calendarul ortodox pe 23 septembrie. Ce trebuie să știe credincioșii despre Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul Fapt divers
image
Cristian Pîrvulescu critică „spectacolul” din jurul lui Georgescu: „DIICOT nu trebuie să se joace” adevarul.ro
image
Uniforma școlară, la peste 35 de ani de la abrogarea socială. Director: „Voi purta și eu” adevarul.ro

Parteneri

image
Karamoko rămâne la Dinamo: contractul se prelungește automat. Ce spune Nicolescu despre Pușcaș, Bellaarouch și Soro www.fanatik.ro
image
Ea este tânără găsită în valiză în Olt. Valentina avea două lovituri la cap și cinci coaste rupte observatornews.ro
image
​Miss Italia 2026 este o româncă de 18 ani. Sarah Rizea este sportivă de performanţă www.antena3.ro
image
Vreme rece în toată țara. Unde vor fi ploi, lapoviță și ninsori. Meteorologii ANM, detalii de ultimă oră pentru Gândul www.gandul.ro
image
Detaliul cutremurător din cazul tinerei găsite moartă în valiză: Tatăl Valentei a vorbit cu ea cu doar câteva ore înainte să moară. Ce au descoperit legiștii www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Moștenitorul averii lui Ion Țiriac, de 2,2 miliarde de dolari, a primit un mesaj în ziua când a împlinit 50 de ani: „În sfârșit” as.ro
image
Ce a spus Laurențiu Beșu în documentarul Recorder și de ce a ajuns să fie judecat disciplinar. Acuzația care i se aduce magistratului playtech.ro
image
Reghecampf se întoarce la FCSB și dă peste o gaură de 1,4 milioane de euro: cotele s-au prăbușit www.fanatik.ro
image
Monica Gabor, de nerecunoscut la 39 de ani. Unde s-a angajat, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
În mov vibrant și cu o coafură stylish, Prințesa Kate a captat atenția tuturor, chiar dacă se afla lângă Tom Cruise pe covorul roșu okmagazine.ro
image
Bijuteriile deosebite pe care Prințesa Kate le-a ales la mega-premiera de marți seară de la Londra okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin historia.ro
Kanal D Pepe Hai că poţi! jpg
Pepe dă startul distracției la „Hai că poți!”, noul super show de la Kanal D. Care este formatul emisiunii PrimeTime
mirela retegan si maya
#Asia Express
FotoÎnțelegerea făcută de Mirela Rete­gan și Maya înainte de Asia Express: „Nu cred în niciun succes” PrimeTime
asia express 2026
#Asia Express
Echipa care a câștigat imunitatea mare la Asia Express 2026. Cine sunt concurenții norocoși PrimeTime
mario fresh, alexia si aris eram
Aris Eram a spus ce relație are acum cu Mario Fresh: „Nu are nevoie Alexia să știe părerile mele” PrimeTime
valerie lungu si alex gilca
#Asia Express
Ce spune Valerie Lungu despre comportamentul său de la Asia Express: „Nu mă puteam baza în totalitate pe Alex” PrimeTime
irina fodor (1) jpg
Dezvăluiri despre Irina Fodor. Ce face prezentatoarea după ce se sting camerele. „Asta a fost ce m-a bulversat cel mai tare” PrimeTime
Adrian Elicopter de Lupta prins la volan sub influenta bauturilor jpg
Cine sunt Ana Iorga și Adrian Elicopter de la Power Couple sezonul 4. De când sunt împreună și cum s-au cunoscut PrimeTime
mirela vaida si oana tomoiaga
#Asia Express
Mirela Vaida a răbufnit la Asia Express. Ce a declanșat cearta cu Oana Tomoiagă: „Poți să înțelegi sau nu?” PrimeTime
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și munca pe câmp la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Mohamed Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net