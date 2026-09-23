Andreea Popescu, despre momentele în care copiii sunt la Rareș Cojoc: „Nu este ușor”

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au pus punct unei relații care a durat mai bine de un deceniu, timp în care au devenit părinții a trei copii. După separare, cei doi și-au continuat viețile separat, însă au rămas în relații bune de dragul micuților. Copiii petrec timp atât cu mama, cât și cu tatăl lor, iar Andreea Popescu recunoaște că perioadele în care nu îi are alături nu sunt deloc ușoare.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au împreună trei copii. Foto: arhiva

Activă pe rețelele de socializare, influencerița a organizat recent o sesiune de întrebări și răspunsuri, iar una dintre întrebările primite a fost legată chiar de momentele în care nu este alături de cei trei copii ai săi. Andreea Popescu a răspuns sincer și a explicat că, deși a învățat să se adapteze noii situații, timpul petrecut departe de micuți rămâne dificil de gestionat.

Andreea Popescu, despre momentele în care este departe de copii

Întrebată cum reușește să fie fericită atunci când copiii nu sunt lângă ea, vedeta a recunoscut că nu este deloc simplu. După ani în care a fost obișnuită să îi aibă permanent aproape, schimbarea ritmului de viață a presupus o perioadă de adaptare atât pentru ea, cât și pentru fostul soț.

„Nu este ușor pentru că nu are cum să fie ușor. Te obișnuiești în ani de zile să fiți în permanență împreună, doar că atunci când viața se schimbă, ritmul deveni altul și te obișnuiești așa și încerc, atunci când sunt copiii la mine, să recuperez, dar nu prea ai cum să recuperezi. Timpul este timp și este singurul lucru pe care nu putem să îl luăm înapoi și să îl recuperăm. Așa că, ne dăm tot interesul. Așa cum fac eu, face și Rareș. Nu este ușor și ne rugăm să fie bine”, a spus Andreea Popescu, pe Instagram.

Cum gestionează relația cu Rareș Cojoc după divorț

La câteva luni după divorț, Rareș Cojoc și-a refăcut viața alături de fotomodelul Claudia Dumitru. După ce și-au confirmat relația, cei doi au decis recent să locuiască împreună, mutându-se chiar în casa în care Rareș Cojoc a locuit cu Andreea Popescu și copiii lor.

Întrebată de urmăritori cum gestionează această situație, Andreea Popescu a explicat că pune pe primul loc liniștea celor trei copii. Pentru ea, comunicarea, prietenia și respectul dintre părinți sunt esențiale pentru ca micuții să treacă mai ușor peste schimbările din familie.

„Ce pot să vă zic eu foarte, foarte sincer este că eu am ales liniștea copiilor mei și asta înseamnă liniștea dintre mine și tatăl lor. Atâta timp cât între mine și Rareș există o comunicare extraordinară, prietenie și relație bazată pe respect, cred că trebuie să faci niște compromisuri”, a explicat Andreea Popescu pe Instagram.

Andreea Popescu, schimbare radicală după divorț

Viața Andreei Popescu s-a schimbat radical după divorțul de Rareș Cojoc. Vedeta a recunoscut că nu i-a fost ușor să treacă prin această perioadă, însă, în timp, s-a concentrat tot mai mult pe dezvoltarea personală și pe schimbările pe care și le dorea în viața sa.

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Click!, Andreea Popescu a vorbit și despre schimbările pe care cei din jur le-au observat la ea după divorț. Vedeta a mărturisit că procesul de transformare începuse cu mai bine de un an înainte, iar separarea a reprezentat, în opinia sa, un plus în această perioadă.

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Andreea Popescu: Nu e vina bărbatului să știi! Am primit foarte multe comentarii de genul acesta și pe Instagram: „Tu, de când ai divorțat, ești mai frumoasă!”. Era impresia aia probabil că cineva mă ține pe loc.

Dar, eu am început procesul acesta de acum un an și ceva. Femeia, după 40 de ani, începe să se vadă din nou și așa a fost și în cazul meu a fost și divorțul.

Dar, divorțul a fost așa ca un plus valoare, să zic! Nu vreau să se interpreteze ceva greșit. Acum mă simt exagerat spus sexy, nu-mi prea place mie titulatura asta de bombă sexy, dar probabil unde m-am îmbrăcat așa. Eu sunt de obicei pe genul mai relaxat, cu balerini, blugi largi etc.