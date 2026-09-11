Andreea Popescu, săgeți „otrăvite” către fostul soț? Cum și-au împărțit copiii după divorț: „E mai implicat acum”. A trecut prin depresie după despărțire?

Andreea Popescu a apărut radiantă, într-o rochiță galben neon, la petrecerea Viva și a reușit să fure toate privirile.

Andreea Popescu a făcut dezvăluiri incitante, într-un interviu video acordat pentru Click!, despre divorț, dar și despre relațiile în care a rămas cu fostul ei soț, dansatorul Rareș Cojoc.



Click!: Andreea, nu știu cum faceți voi femeile astea divorțate recent că, pur și simplu, înfloriți…

Andreea Popescu: Nu e vina bărbatului să știi! Am primit foarte multe comentarii de genul acesta și pe Instagram: „Tu, de când ai divorțat, ești mai frumoasă!”. Era impresia aia probabil că cineva mă ține pe loc.

Dar, eu am început procesul acesta de acum un an și ceva. Femeia, după 40 de ani, începe să se vadă din nou și așa a fost și în cazul meu a fost și divorțul.

Dar, divorțul a fost așa ca un plus valoare, să zic! Nu vreau să se interpreteze ceva greșit. Acum mă simt exagerat spus sexy, nu-mi prea place mie titulatura asta de bombă sexy, dar probabil unde m-am îmbrăcat așa. Eu sunt de obicei pe genul mai relaxat, cu balerini, blugi largi etc.

Foto: click.ro

„Sunt o femeie asumată acum”

Click!: Dar cum te simți tu acum în momentul acesta, după divorț, după toate câte s-au scris despre tine în presă. Ultima declarație ta că Dan Alexa te-a făcut să te simți femeie a făcut furori…

Andreea Popescu: Nu mai vreau acum să vorbesc despre asta! Eu uneori vorbesc mult și vorbesc prostii. În momentul acesta mă simt o femeie asumată! Uite, m-am îmbrăcat ca o lady în rochiță și mă simt asumată, mă simt bine cu mine, sunt ok.

Pot să spun că sunt într-o perioadă bună, chiar foarte bună față de acum o două- trei luni.

Click!: Ai trecut printr-o depresie după divorț?

Andreea Popescu: Am avut perioade mai grele psihic, dar în niciun caz nu putem vorbi de depresie.

Click!: Cum ai reușit să depășești perioada aceea mai neagră din viața ta?

Andreea Popescu: Mi-am pus foarte mult nădejdea în Dumnezeu și El e singurul care mă iubește așa cum sunt! Prietenele mele au fost lângă mine, familia mea, mătușa mea a fost super implicată și m-a susținut și mama evident!

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au trei copii Foto: Instagram

Click!: Cum te înțelegi acum cu fostul soț? Ce program ați stabilit pentru copii?

Andreea Popescu: Copiii au început școala, stau o săptămână la el și una la mine. Alternăm. Așa am stabilit de comun acord. Nu ne-am gândit la noi, ne-am gândit la copii! El își dorește să se implice acum într-un mod egal și asta e fantastic, acum abia pot spune că este un tată extraordinar!

Click!: Când era căsătorit cu tine, se știe că era plecat mult de acasă la concursuri…

Andreea Popescu: Da, dar acum fiind situația de așa natură, și-a propus foarte mult să se implice mai mult cu copiii, ceea ce este fantastic și chiar îl încurajez.

Click!: Îți dorești să te mai căsătorești din nou?

Andreea Popescu: Dacă vrea Dumnezeu, da, de ce nu?!