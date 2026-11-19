Denise Rifai se pregătește pentru o nouă etapă importantă în carieră. Jurnalista a anunțat, printr-o postare publicată pe Instagram, că lucrează la un proiect TV pe care își dorește să îl transforme într-unul dintre cele mai îndrăgite de public. Este vorba despre emisiunea „TOCSHOW”, care va avea un format diferit și va aduce în prim-plan subiectele momentului, analizate dintr-o perspectivă feminină.

Denise Rifai, planuri mari cu „TOCSHOW” Foto: Antena 1

Vedeta a dezvăluit că emisiunea va fi transmisă din nou în direct, seara, și că pregătește o echipă nouă, alături de care vrea să ofere telespectatorilor un produs de calitate. Denise Rifai a mărturisit că este emoționată, dar fericită pentru această provocare profesională.

Denise Rifai, despre noul proiect TV

Jurnalista și-a împărtășit entuziasmul cu urmăritorii săi și a explicat că își dorește ca „TOCSHOW” să devină cea mai populară și îndrăgită emisiune dintre proiectele sale. Noul format va pune accent pe subiectele pe care echipa le consideră importante în actualitate, iar femeile vor avea un rol central.

„Și am ajuns la cea mai mare provocare profesională de până acum! Planul????! De fapt, dorința mea CEA mai mare este să construim, împreună, cea mai populară și îndrăgită emisiune dintre toate ale mele: TOCSHOW!

Am și niște coordonate noi: vom fi din nou în direct, serile, cu o analiză cât mai cool apropo de subiectele pe care noi le apreciem ca Subiectele Momentului, totul într-un format foarte curajos, unde puterea aparține Femeilor”, a transmis Denise Rifai pe Instagram, unde a publicat și un videoclip.

Ce promite vedeta

Denise Rifai a vorbit și despre echipa alături de care va lucra, dar și despre unul dintre elementele care au consacrat-o în proiectele sale: întrebările directe. Jurnalista promite că va păstra stilul cu care și-a obișnuit publicul.

„Am multe ingrediente importante: o echipă super fresh alături de care voi livra același produs quality cu care v-am obișnuit. Și, bineînțeles, ÎNTREBĂRILE. Nu scapă nimeni! Sunt emoționată, dar fericită! Pe TOCURI, pregătiți-vă, ÎNCEPEM!”, a mai scris vedeta.

La finalul mesajului, Denise Rifai a explicat și principiul care va sta la baza emisiunii. Aceasta își dorește să promoveze solidaritatea feminină și ideea că femeile pot produce schimbări importante atunci când se susțin reciproc.

„Crezul meu și motto-ul emisiunii este unul puternic și simplu: cred cu tărie că femeile unite înseamnă mult mai mult decât niște simple conexiuni, femeile unite produc schimbare! Vă aștept!”.

Emisiunea „TOCSHOW” va putea fi urmărită începând cu 30 noiembrie, de luni până joi, de la ora 21:30, la Antena Stars și pe AntenaPLAY.