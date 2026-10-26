Anda Adam și soțul ei, provocare de 52 de săptămâni pentru o transformare totală. „Nu suntem perfecți. Dar nici nu renunțăm!”

Anda Adam și soțul ei, Joseph, și-au propus să își transforme corpul și stilul de viață într-un an.

1/9 Anda Adam și soțul ei, provocare de 52 de săptămâni pentru o transformare totală Foto: click.ro

Proiectul „Dincolo” înseamnă antrenamente consecvente, alimentație adaptată fiecăruia și sprijinul unei echipe de specialiști. El își dorește să ajungă pe podiumul unei competiții, în timp ce artista pune accent pe sănătate și disciplină.

Anda Adam și soțul ei au pornit împreună într-o provocare de 52 de săptămâni, ale cărei rezultate vor să le prezinte la finalul programului. Cei doi își documentează parcursul, cu progrese, dificultăți și schimbări care se văd inclusiv în bucătărie.

„Proiectul a început de la noi, pentru că vrem să facem provocarea asta. Ține 52 de săptămâni în care facem transformare reală, prin mod de viață sănătos, alimentație, antrenamente foarte consecvente, precise”, a explicat Anda Adam pentru Click!.

Au antrenori, nutriționist și endocrinolog

Artista spune că demersul este susținut de o echipă care îi îndrumă atât în privința antrenamentelor, cât și a alimentației și a aspectelor medicale.

„Avem în spate o întreagă echipă, sponsor cu care lucrăm la proiectul ăsta, antrenori, endocrinolog. Nu noi dăm sfaturi pentru oameni, ci pur și simplu oameni care sunt avizați să spună ce este corect și ce trebuie să faci. Noi vrem doar să fim un exemplu de urmat și să promovăm un mod de viață sănătos”, a precizat cântăreața.

Anda își dorește ca experiența lor să îi inspire și pe cei care simt nevoia unei schimbări. Potrivit artistei, în cadrul proiectului vor fi prezentați specialiștii implicați și vor exista posibilități de înscriere în program, cu informații despre alimentație și meniuri personalizate.

Gătesc diferit, în funcție de nevoile fiecăruia

Cei doi s-au apucat și de gătit, însă mesele lor nu sunt identice. Fiecare își pregătește mâncarea în funcție de propriul organism, de efortul fizic și de obiectivul urmărit. Chiar și omleta arată diferit și are un conținut caloric diferit în cele două farfurii.

În timp ce Joseph urmărește dezvoltarea masei musculare și participarea la o competiție, Anda nu și-a stabilit drept obiectiv urcarea pe scenă la un concurs de fitness. Nu exclude complet posibilitatea, însă spune că va decide în funcție de cum se va simți pe parcurs. Pentru moment, prioritățile sale sunt forma fizică și un stil de viață sănătos.

Ce au transmis pe Instagram după prima lună

Pe contul de Instagram al proiectului, „dincolo.official”, cei doi au povestit ce au învățat în primele patru săptămâni.

„A trecut deja prima lună și începem să înțelegem că transformarea nu înseamnă doar sală și dietă. Înseamnă disciplină, organizare, sacrificii și, mai ales, să găsim echilibrul între antrenamente, familie, muncă și viața de cuplu”, se arată în postare.

Joseph și-a explicat și obiectivul personal: „Sunt în faza de BULK, cu obiectivul de a construi masă musculară și de a ajunge pe podium la competiția pentru care mă pregătesc. La 40+, fiecare antrenament, fiecare masă și fiecare zi de recuperare contează!”.

Despre Anda, mesajul subliniază efortul de a integra antrenamentele într-o agendă încărcată: „Are propriul obiectiv de transformare, dar și un program plin cu muzică, filmări, familie și proiecte. Și totuși, continuă să găsească timp pentru ea și pentru antrenamente”.

Chiar dacă au obiective și ritmuri diferite, cei doi sunt hotărâți să ducă provocarea până la capăt: „Nu suntem perfecți. Nu ne iese totul conform planului. Dar nici nu renunțăm!”. Următoarea miză, după cum au scris chiar ei, este „să transformăm disciplina dintr-un efort zilnic într-un stil de viață”.