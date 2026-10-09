Probleme pentru Anda Adam! Datorii de peste un milion de lei la una dintre firmele sale. Soțul artistei, din nou în instanță

Anda Adam se confruntă cu noi semne de întrebare în planul afacerilor, după ce una dintre societățile administrate de artistă figurează cu datorii totale de peste un milion de lei în bilanțul contabil pentru anul 2025. În paralel, nici situația soțului său, Joseph Adam, nu este lipsită de complicații. Acesta este implicat într-un nou proces legat de clubul Diamond din Cluj-Napoca, după ce un litigiu anterior privind recuperarea unor investiții s-a încheiat fără rezultatul dorit.

Anda Adam, îngropată în datorii de sute de mii de euro Foto: arhiva Click!

Societatea BY ANDA ADAM SRL a apărut în mai multe notificări publice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), în perioada august 2025 – mai 2026. Documentele au fost publicate la date diferite, inclusiv în februarie, aprilie și mai 2026. Aceste notificări nu precizează însă, prin ele însele, valoarea sumelor vizate și nici dacă eventualele obligații au fost achitate între timp.

Potrivit datelor financiare aferente anului 2025, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 82.126 de lei și o pierdere netă de 93.469 de lei. În același bilanț figurează datorii totale de 1.268.715 lei, în timp ce disponibilitățile bănești raportate se ridicau la numai 1.103 lei, potrivit Cancan.

Este important de precizat că datoriile totale din bilanț nu reprezintă automat restanțe fiscale, acestea putând include obligații către mai mulți creditori. De asemenea, simpla apariție a unei societăți în notificările ANAF nu dovedește că toate sumele menționate în evidențele contabile sunt restante la bugetul de stat.

O altă societate asociată cu artista, ANDA ADAM COMPANY SRL, și-a încetat activitatea, iar ulterior a fost emisă o notificare din partea ANAF. Situația celor două firme trebuie analizată separat, în funcție de datele oficiale disponibile.

Joseph Adam, un nou proces după disputa pentru clubul Diamond

Problemele din zona afacerilor continuă și în cazul lui Joseph Adam. Acesta este implicat într-un nou dosar care are legătură cu activitatea clubului Diamond din Cluj-Napoca, prin intermediul societății OLD CAT SRL.

Compania a avut un litigiu cu FLORA SA, societatea care administra spațiul în care funcționa localul. Disputa a vizat inclusiv investițiile realizate în club și posibilitatea recuperării contravalorii acestora.

OLD CAT SRL a solicitat aproximativ 100.000 de euro, plus TVA, pentru lucrările și îmbunătățirile efectuate. Cererea nu a fost admisă, iar apelul a fost respins. Nici demersul formulat de Joseph Adam în nume propriu nu a avut succes, instanța respingându-l pentru lipsa calității procesuale.

Pe 16 septembrie 2026, a fost înregistrat la Tribunalul Cluj un nou dosar, având ca obiect pretenții. OLD CAT SRL figurează ca reclamantă, iar FLORA SA, ca pârâtă.

Deocamdată, informațiile publice nu indică valoarea exactă a pretențiilor din noul proces și nici dacă acestea vizează aceleași investiții contestate în litigiul anterior. Astfel, rămâne de văzut ce soluție va fi pronunțată în această dispută.