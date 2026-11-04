 Denise Rifai revine pe micile ecrane cu o nouă emisiune! Ce a pregătit prezentatoarea TV după trei luni de muncă
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Denise Rifai revine pe micile ecrane cu o nouă emisiune! Ce a pregătit prezentatoarea TV după trei luni de muncă

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Denise Rifai se pregătește să revină în curând pe micile ecrane, cu un nou format căruia i-a dedicat mult timp în ultima perioadă și în care își pune mari speranțe. Prezentatoarea TV a lucrat timp de trei luni alături de echipa sa pentru a pune la punct toate detaliile noului proiect, care promite să aducă o abordare fresh și subiecte de interes pentru telespectatori. 

Denise Rifai revine pe micile ecrane
Denise Rifai revine pe micile ecrane Foto: Antena 1

Antena 1 a transmis un comunicat oficial prin care a oferit primele informații despre emisiune și despre revenirea lui Denise Rifai la Antena Stars. Vedeta a mărturisit că este nerăbdătoare să se reîntâlnească cu publicul și le-a promis telespectatorilor seri frumoase în fața micilor ecrane.  

Denise Rifai: „Abia aștept reîntâlnirea cu cei de acasă. Vă promit multe seri frumoase”

În curând, la Antena Stars, Denise Rifai dă startul unui nou format.

„Abia aștept reîntâlnirea cu cei de acasă. Vă promit multe seri frumoase”, a spus prezentatoarea TV, conform sursei citate. 

O voce cunoscută și apreciată de către întreaga țară pentru modul în care știe să aducă în fața celor de acasă interviuri de neratat! O realizatoare care a reușit să rămână mereu actuală și să aibă invitați din toate domeniile. Un nou format care promite să captiveze prin viziunea fresh și inovativă. Denise Rifai este aproape de revenirea în universul Antena cu o nouă emisiune, în curând, la Antena Stars!

După trei luni în care, alături de echipă, a gândit, identificat și pregătit fiecare detaliu, Denise Rifai este gata de un nou start, care să o aducă în fața telespectatorilor! Cu mult entuziasm, aceasta așteaptă momentul în care va da startul unui format pe care-l simte aproape de inima ei.

Înainte de a oferi primele detalii oficiale despre noul show, Denise Rifai declară: „Sunt bucuroasă că, în sfârșit, vă pot povesti la ce am lucrat în ultima perioadă. Împreună cu echipa mea, de aici, de la Antena Stars, pe care o veți cunoaște foarte curând, vom aduce pe micile ecrane un format fresh, o emisiune în direct, în care vom dezbate împreună cele mai importante informații, alături de oamenii momentului. De-a lungul acestei perioade, am primit numeroase comentarii și mesaje referitoare la momentul revenirii și vreau să le mulțumesc tuturor pentru nerăbdare și curiozitate. Abia aștept reîntâlnirea cu cei de acasă. Vă promit multe seri frumoase, împreună, la Antena Stars. Și sper că a meritat așteptarea.”

Despre noua emisiune și colaborarea cu Denise Rifai, Elena Savu, director Antena Stars, declară: „Ultima perioadă a adus extrem de multă energie creativă pentru mine și echipa mea. Alături de Denise, am pregătit o emisiune care sunt convinsă că va aduce toate motivele pentru care cei de acasă să nu rateze nicio ediție. Ea aduce jurnalismul de calitate, curiozitatea și întrebările de neratat, noi am pregătit un decor special, cu elemente surprinzătoare, iar invitații vor completa tabloul unor seri perfecte. Abia aștept să vă putem da toate detaliile și să dăm startul”

Noi detalii pot fi descoperite urmărind paginile de social media Antena Stars, iar informații despre lansarea noului format vor fi anunțate în perioada următoare!”

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