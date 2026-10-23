 Denise Rifai, despre secretul unei siluete trase prin inel: „Există disciplină”
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Denise Rifai, despre secretul unei siluete trase prin inel: „Există disciplină”

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Denise Rifai se poate mândri cu o siluetă trasă prin inel, iar recent a vorbit despre modul în care reușește să și-o mențină, în cadrul unei intervenții la Antena Stars. Prezentatoarea de televiziune a dezvăluit ce o ajută să se mențină într-o formă de zile mari.

Denise Rifai, despre secretul unei siluete trase prin inel
Denise Rifai, despre secretul unei siluete trase prin inel Foto: Instagram.

Denise Rifai, despre alimentația sănătoasă și sport

Denise Rifai mărturisește că alimentația sănătoasă este un semn de disciplină. Vedeta este atentă la alimentele pe care le consumă, însă recunoaște că, din cauza meseriei și a programului încărcat, nu are foarte mult timp la dispoziție pentru a face sport.

În opinia prezentatoarei, un stil de viață sănătos și mișcarea sunt importante nu doar pentru a arăta bine, ci și pentru a avea o stare bună de sănătate. Pentru Denise Rifai, sportul înseamnă, înainte de toate, grijă față de propriul corp.

„Când vine vorba despre alimentație, există disciplină. Eu nu am timp să fac sport pe cât de mult mi-aș dori. Mi-aș dori să am acel necesar de pași. Mișcarea e foarte importantă, îți pune sângele în mișcare, nu este important doar să fii slab, ci să fii sănătos. Articulațiile au nevoie să se miște. E un proces mai amplu, nu e doar să ai un număr de kilograme la o anumită înălțime și să arăți bine într-o rochie”, a declarat Denise Rifai, la Știrile Antena Stars

De ce consideră Denise Rifai că sănătatea este esențială

Prezentatoarea TV susține că sănătatea joacă un rol important și în carieră. Pentru ea, atât starea fizică, cât și cea mentală sunt esențiale, mai ales în contextul unui program profesional solicitant.

„Sănătatea de la un punct încolo începe să conteze, că face diferența. Când lucrezi și ești sănătos ai o astfel de perspectivă asupra lucrurilor față de când nu ești. Nu am timp, mi-aș dori. Îmi place foarte mult să mă plimb în aer liber, dar nu am timp. Când vreau să-mi fac o plăcere, trebuie să fie una de calitate și într-o cantitate astfel încât să fie numită plăcere”, a declarat Denise Rifai.

Ce comportamente o deranjează pe Denise Rifai

În urmă cu ceva timp, Denise Rifai a atras atenția și asupra persoanelor care nu respectă regulile de bune maniere. Într-o postare pe rețelele de socializare, vedeta a mărturisit că o deranjează în mod special cei care vorbesc cu gura plină, plescăie în timp ce mănâncă sau folosesc difuzorul telefonului în public.

„Nu suport oamenii care vorbesc cu gura plină! Deci nu există așa ceva! De bunele maniere mai știe cineva?! Și mai și plescăie! Adică ei cred că sunt «cool» și cum? Iacs! Și mai sunt și cei care mănâncă cu gura deschisă! Doamne ferește! Și cei care vorbesc folosind difuzorul telefonului în public! Ceva groaznic!”, a scris Denise Rifai, pe Instagram.

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