Invitată în podcastul realizat de medicul Luiza Spiru, Corina Chiriac a făcut o incursiune emoționantă în propriul trecut și a vorbit despre drumul care a purtat-o de la copilăria petrecută în lumea muzicii clasice până la statutul de una dintre cele mai iubite artiste din România.

Cum a început cariera Corinei Chiriac Foto: Facebook

Corina Chiriac a fost pregătită pentru o carieră în muzica simfonică

Cântăreața și-a amintit că una dintre cele mai vechi amintiri ale sale este legată de un teatru de păpuși la care a mers împreună cu părinții. Fascinată de ceea ce văzuse pe scenă, s-a întors acasă și a recreat experiența în felul ei.

Și-a așezat păpușile în curte, și-a chemat câinele și a început să îi spună povești improvizate. Deși avea doar câțiva ani, lua foarte în serios acest joc și era supărată atunci când „spectatorul” ei patruped nu îi acorda suficientă atenție.

„Când i-am văzut pe aceia mișcându-se, am venit acasă și mi-am scos cele două sau trei păpuși pe care le aveam. Le-am pus în curte, am chemat cățelul și am început să le povestesc ceva”, și-a amintit artista, amuzată.

Drumul artistic al Corinei Chiriac părea deja stabilit de familie. Ambii părinți erau muzicieni, iar tatăl său, compozitorul Mircea Chiriac, și-a dorit ca fiica lui să urmeze o carieră în muzica clasică. În anii copilăriei și ai adolescenței, artista a studiat intens vioara, participând la programul riguros al școlilor de muzică din acea perioadă.

„Părinții mei, fiind muzicieni amândoi, m-au crescut pentru a fi o artistă de carieră de muzică simfonică. Asta trebuia eu să fac”, a explicat artista.

Pe lângă materiile obișnuite, elevii studiau teorie muzicală, solfegii, instrument principal și pian, indiferent de specializare. Corina Chiriac a povestit că petrecea ore întregi studiind și visa, asemenea marilor violoniști pe care îi admira, să ajungă într-o zi solistă în fața unei orchestre simfonice.

Își amintește și acum emoția cu care îi privea pe elevii mai mari urcând pe scenă pentru interpretări dificile din repertoriul clasic și recunoaște că, la acea vreme, se vedea urmând un parcurs asemănător.

Întâlnirea care i-a schimbat destinul

Totul s-a schimbat însă în adolescență, când tatăl său a fost invitat să compună muzica pentru o piesă montată la Teatrul Național. Astfel, Corina Chiriac a avut ocazia să participe la repetiții și să intre în contact direct cu lumea teatrului.

Curioasă și impresionată de ceea ce vedea în culise, a început să meargă frecvent la spectacole alături de prietenele sale. A urmărit numeroase montări și a avut șansa de a-i vedea pe scenă pe unii dintre cei mai mari actori ai României.

Momentul decisiv a venit atunci când a asistat la o reprezentație a piesei „O scrisoare pierdută”, în care juca legendara Carmen Stănescu. Strălucirea actriței a avut un impact puternic asupra adolescentei de atunci.

„Vai, vreau să mă fac actriță!”, și-a spus Corina Chiriac, realizând pentru prima dată că locul ei s-ar putea afla pe scenă, dar nu neapărat cu vioara în mână.

Discuția dificilă cu tatăl său

Hotărârea de a abandona drumul către Conservator nu a fost primită cu entuziasm în familie. Mircea Chiriac a încercat să o convingă că o carieră de instrumentist îi oferea mai multă stabilitate și siguranță pe termen lung.

Artistul i-a explicat că un violonist poate avea o carieră solidă într-o orchestră și poate deveni ulterior profesor, în timp ce profesia de actor presupune mult mai multe incertitudini.

Privind retrospectiv, Corina Chiriac recunoaște că argumentele tatălui său erau perfect logice. Totuși, la 17 ani, perspectiva unei cariere îndepărtate conta mai puțin decât pasiunea pe care o descoperise pentru scenă.

„Mi-a ținut o lecție rațională, logică. Mi-a explicat că un violonist are cariera asigurată într-o orchestră și poate deveni profesor mai târziu. El a avut dreptate. În plan rațional avea dreptate”, a relatat artista.

Pentru a o testa, Mircea Chiriac a dus-o la reputatul regizor Moni Ghelerter, convins că entuziasmul fiicei sale este doar o pasiune de moment. Spre surprinderea lui, tânăra se pregătise deja și învățase mai multe poezii pe care le-a recitat în fața regizorului.

Și-a urmat visul și a devenit una dintre cele mai iubite artiste din România

Admiterea la facultatea de teatru a reprezentat începutul unei cariere spectaculoase. Deși la început visase să devină actriță, destinul a purtat-o și către muzica ușoară, domeniu în care avea să cunoască succesul și să devină una dintre cele mai apreciate și iubite artiste din România.

„Astăzi îmi dau seama că m-a ajutat Dumnezeu. Am cântat piese extraordinare și am avut de-a face cu autori extraordinari de texte”, a mărturisit Corina Chiriac, privind cu recunoștință către drumul pe care viața i l-a așternut în față.