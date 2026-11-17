Disputa dintre Valerie Lungu și Raluca Bădulescu, care a atras atenția telespectatorilor în timpul emisiunii „Asia Express”, a fost lămurită abia după încheierea filmărilor. Invitată în podcastul „Face to Face”, influencerița a povestit cum au decurs lucrurile în China și a dezvăluit în ce relații a rămas cu vedeta după revenirea în România. Deși schimbul de replici dintre ele a fost unul tensionat, se pare că supărarea nu a continuat și în afara competiției.

Valerie Lungu, despre scandalul cu Raluca Bădulescu Foto: Instagram

Cele două s-au intersectat în „Asia Express” în timpul unui stage, când Raluca Bădulescu a fost handicapul echipei formate din Maurice Munteanu și Connie Preda. Momentul care a declanșat conflictul a avut loc în timpul unei probe, după ce Raluca a vrut să recitească instrucțiunile misiunii, lucru care a deranjat-o pe Valerie Lungu. Discuția a degenerat rapid, iar concurentele și-au adresat replici dure.

Tensiunile nu s-au oprit aici. Ulterior, în cadrul testimonialelor, Raluca Bădulescu, supranumită „Regina Regească”, a făcut mai multe comentarii critice la adresa influenceriței, referindu-se la atitudinea acesteia atât față de ea, cât și față de ceilalți participanți.

De altfel, Valerie Lungu a avut momente tensionate și cu Maurice Munteanu. În urma acestor episoade, au apărut speculații potrivit cărora neînțelegerile ar fi avut legătură cu o perioadă mai veche, când cei doi, alături de Raluca Bădulescu, au participat la o emisiune de stil. Maurice și Raluca făceau parte din juriu, în timp ce Valerie era concurentă. Influencerița a negat însă că experiența respectivă ar fi influențat conflictele din „Asia Express”.

Ce relație are Valerie Lungu cu Raluca Bădulescu în prezent

Chiar dacă imaginile difuzate în emisiune au lăsat impresia unei rupturi definitive, lucrurile au stat diferit după terminarea filmărilor. Valerie Lungu a povestit că Raluca Bădulescu a contactat-o după întoarcerea în țară, mai exact de ziua sa, pentru a-i transmite felicitări.

Influencerița a explicat că nu consideră că ar avea ceva de împărțit cu vedeta și că întreaga dispută a rămas în perioada filmărilor. Totodată, aceasta a mărturisit că și-ar fi dorit ca telespectatorii să poată auzi toate replicile schimbate între ele, deoarece o mare parte din discuție a fost eliminată prin intervenția echipei de producție.

„Eu nu am jignit-o pe ea cu nimic. Ce a urmat după asta au fost multe jigniri, cu multe organe, cu multe trimisuri pe la frați, pe la surori și din iad și din rai, tot ce vrei tu. Mi-aș fi dorit să pună beep-urile alea să se audă cum a vorbit cu mine. S-a pus un mare beep, ce să înțelegi?

Au fost acolo injurii multe, dacă dădeau toate injuriile, scoteau emisiunea. Nu am nimic de împărțit. Nu are nicio legătură (nr. cu Bravo ai stil). Când a venit Raluca, eu am cunoscut-o după tocuri. Am ieșit din emisiune, ea m-a sunat să mă felicite de ziua mea. Totul super ok. Eu m-am și întâlnit cu ea înainte să plec în emisiune, fix cu o zi înainte. Știi că nu îmi place cuvântul ăsta și tu tot îl folosi. Folosește-l cu ai tăi, eu sunt om străin și nu permit. Noi am vorbit fix atunci, apoi s-au stins camerele și s-au stins spiritele și totul a fost frumos”, a spus Valerie Lungu la podcastul „Face to Face”.

Cuvântul care a deranjat-o cel mai mult pe influenceriță

Valerie Lungu a revenit și asupra motivului pentru care interacțiunea cu Raluca Bădulescu a devenit atât de neplăcută pentru ea. Unul dintre lucrurile pe care nu le-a putut accepta a fost apelativul „fă”, folosit în repetate rânduri de vedetă în timpul discuțiilor.

Influencerița a explicat că nu agreează această formulare și că nu consideră potrivit ca cineva cu care nu are o relație apropiată să i se adreseze astfel. Mai mult, Valerie a subliniat că preferă să păstreze un anumit respect în comunicare, indiferent de contextul în care se află.

„Mie nu îmi place cuvântul «fă». Nu-mi place de când eram la țară și îmi ziceau în sat. Dacă tu ai fost învățată să zici cuvântul ăsta, să-l zici lui mă-ta. Dacă tu consideri că e un cuvânt frumos, elevat, folosit cu toți oamenii, inclusiv cu mine care sunt un om străin față de tine înseamnă că poți să-i spui «fă» și mamei tale, că e parte din familie. Să-i zică mamei ei dacă este cuvânt din DEX. Nu mă interesează. Și eu pot să am un cuvânt jignitor și vin la tine și îl folosesc și tu trebuie să fii ok?

Eu nu mă simt ok. Dacă vrei să vorbești cu mine, folosești cuvintele adecvate cum eu am fost învățată. Am facultate, două masterate și știu să îmi folosesc cuvintele când trebuie”, a mai spus influencerița.