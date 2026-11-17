Invitat în podcastul realizat de Gojira, Carla's Dreams a vorbit deschis despre modul în care se raportează la imaginea sa publică, la succes și la locul pe care îl ocupă în industria muzicală. Artistul a mărturisit că încearcă să rămână autentic și că evită să transmită mesaje în care nu crede cu adevărat.

Carla's Dreams nu se consideră un rockstar Foto: instagram

Diferența dintre omul de pe scenă și cel din spatele măștii

Una dintre cele mai surprinzătoare mărturisiri a fost legată de aparițiile sale pe scenă. Deși este unul dintre cei mai apreciați artiști din spațiul românesc și susține frecvent concerte, Carla's Dreams spune că nu se regăsește în imaginea clasică de vedetă care trăiește pentru lumina reflectoarelor.

Artistul a recunoscut că, în mod normal, nu este atras de scenă și că uneori îi invidiază pe cei care pot urmări muzica din confortul propriei locuințe.

În opinia sa, statutul de „rockstar” nu are legătură cu popularitatea sau cu prezența scenică permanentă, ci mai degrabă cu o anumită atitudine față de viață și față de convențiile sociale.

Acesta a explicat că există o diferență între persoana publică și omul din viața de zi cu zi, însă nu una radicală. Deși recunoaște că își construiește o identitate artistică, spune că nu interpretează un rol complet diferit de ceea ce este în realitate.

„Modelez o realitate artistică. Este totuși un personaj, dar am libertatea de a fi foarte mult eu însumi”.

Cum definește Carla's Dreams un adevărat rockstar

Artistul a oferit și propria definiție a termenului „rockstar”. Acesta consideră că spiritul rock ține mai mult de o atitudine rebelă și independentă decât de genul muzical ales.

Mai mult, a subliniat că o astfel de atitudine poate fi întâlnită inclusiv la interpreți de muzică populară, nu doar în zona rockului clasic.

„Poți să faci jazz, poți să cânți muzică populară. Nu mă interesează. Sunt mulți rockstari în muzica populară”, a spus el.

Întrebat dacă este conștient de reputația excelentă pe care o are în industrie, Carla's Dreams a mărturisit că privește cu scepticism laudele pe care le primește. Artistul a explicat că oamenii din jur au adesea o părere prea bună despre el și că încearcă să privească lucrurile cât mai realist.

„Mai scad vreo 40% din ce spun oamenii și consider că undeva acolo este percepția reală”, a afirmat acesta.

Artistul nu pune succesul pe baza unei scheme de marketing

Carla's Dreams a vorbit și despre modul în care și-a construit cariera, respingând ideea că succesul proiectului său s-ar datora unei strategii complexe de promovare. Artistul susține că, deși orice carieră presupune un anumit plan și o anumită strategie, popularitatea de care se bucură astăzi a venit în mare măsură ca urmare a reacției publicului.

Potrivit acestuia, marketingul nu a reprezentat niciodată principalul motor al ascensiunii sale, iar succesul inițial s-a construit natural, prin felul în care muzica a fost primită de oameni.

„Marketingul s-a întâmplat de la sine. Asta a fost decizia publicului”, a precizat Carla's Dreams în podcastul lui Gojira.