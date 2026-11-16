Chefi la cuțite, sezonul 18. Florina Bogdan l-a pus în încurcătură pe Alexandru Sautner! Replica ce l-a făcut pe jurat să-și sune medicul

O discuție aparent banală despre vârstă s-a transformat într-unul dintre cele mai amuzante momente din ediția Chefi la cuțite, difuzată pe 15 noiembrie 2026. Florina Bogdan, o concurentă în vârstă de 30 de ani, a reușit să-l surprindă pe Alexandru Sautner cu o estimare neașteptată. Reacția juratului nu a întârziat să apară, iar ceilalți chefi s-au amuzat copios.

Foto: Antena 1.

Florina Bogdan a ghicit că Alexandru Sautner are 63 de ani. Cum a reacționat juratul de la Chefi la cuțite

Florina Bogdan a pășit în bucătăria Chefi la cuțite, sezonul 18, hotărâtă să le demonstreze juraților că are talent în gastronomie. Dincolo de preparatul ales pentru audiții, concurenta a atras atenția și prin povestea sa profesională, dezvăluind că a lucrat în trecut ca șoferiță de TIR.

În timpul discuției cu cei patru chefi, conversația a ajuns și la vârsta lui Alexandru Sautner. Orlando Zaharia i-a lansat Florinei o provocare și a rugat-o să estimeze câți ani are colegul său de platou.

Răspunsul concurentei a fost unul neașteptat: aceasta a spus că juratul ar avea 63 de ani. Afirmația a stârnit amuzamentul celor prezenți, însă Alexandru Sautner a recunoscut că remarca l-a pus serios pe gânduri.

Chef-ul a explicat că depune eforturi constante pentru a se menține în formă, de la antrenamentele de dimineață până la alimentația atent aleasă. Prin urmare, estimarea Florinei l-a făcut să glumească pe seama rezultatelor obținute.

„În fiecare dimineață mă trezesc la 07:00, merg la sală să slăbesc, mă antrenez, mănânc sănătos, mănânc numai grătar și vine o domnișoară frumoasă și îmi spune că am 63 de ani. Mâine îmi sun doctorul!”, a declarat Alexandru Sautner.

Ce preparat a pregătit Florina Bogdan la audițiile Chefi la cuțite

Pe lângă momentul amuzant din timpul discuției cu jurații, Florina Bogdan a avut ocazia să-și demonstreze și talentul culinar. Concurenta locuiește în Oradea, în apropierea graniței cu Ungaria, astfel că a ales să pregătească un preparat tradițional maghiar: gulaș de porc.

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Farfuria sa a fost pe placul chefilor, care i-au oferit trei cuțite. Astfel, Florina a obținut șansa de a merge mai departe în competiția culinară din sezonul 18.

Concurenta s-a arătat încrezătoare în propriile abilități și a mărturisit că își dorește să ajungă până în finala show-ului de la Antena 1. Mai mult, aceasta pare să aibă deja în minte momentul în care va obține cea mai râvnită distincție a competiției.

„Am visat până în finală! Ultima farfurie, cea aurie, finalul, topul de pe lume, aceea va fi farfuria mea!”, a declarat Florina Bogdan, la Chefi la cuțite.