 Chef Alex Sautner, mărturisiri emoționante despre greutățile din copilărie și divorț. Ce mare regret are: „Nu va trece niciodată”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

VideoChef Alex Sautner, mărturisiri emoționante despre greutățile din copilărie și divorț. Ce mare regret are: „Nu va trece niciodată”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Chef Alexandru Sautner, unul dintre jurații emisiunii „Chefi la cuțite”, și-a deschis sufletul în cadrul emisiunii „Furnicuțele” și a vorbit despre momentele dificile care i-au marcat copilăria și adolescența. Celebrul bucătar a făcut dezvăluiri emoționante despre greutățile prin care a trecut înainte de a cunoaște succesul, dar și despre regretul care îl urmărește și astăzi.

Alexandru Sautner, unul din cei patru jurați de la Chefi la cuțite foto: Antena 1
Foto: arhivă

Alexandru Sautner, copilărie marcată de lipsuri

Invitat în emisiunea moderată de Cătălin Măruță, „Furnicuțele”, chef Alexandru Sautner a povestit că provine dintr-o familie modestă, în care neajunsurile financiare au fost o realitate constantă.

Acesta și-a amintit de anii copilăriei și de eforturile pe care părinții săi le făceau pentru a-i asigura cele necesare. Tocmai din acest motiv, după ce a plecat în Germania și a început să câștige primii bani lucrând la spălat de vase, una dintre prioritățile sale a fost să își ajute familia.

Bucătarul a mărturisit că și-a dorit întotdeauna să le ofere părinților o viață mai bună și să îi scutească de grijile pe care le-au avut în trecut. De asemenea, și-a amintit de un episod din adolescență care l-a marcat profund. Ajuns la liceu, acesta s-a simțit stânjenit din cauza faptului că purta ciorapi de lână, un detaliu care i-a evidențiat situația materială dificilă.

„Din momentul în care am ajuns în Germania să spăl vase, de atunci am început să îmi susțin familia 100%. Tata, mama nu au mai avut nevoie de bani, pentru că le trimiteam eu, din puțin meu. Din `91 mi-am susținut familia necondiționat până în ziua de astăzi, pentru că știu cât s-au chinuit cu noi, fiind o familie săracă.

La un moment dat, a fost un declic în viața mea, între 14 și 15 ani. La 14 ani, m-am mutat în Turnu Severin la Liceul Economic. Am ajuns la liceu cu ciorapi de lână. M-am pus în ultimul rând, pentru că nu voiam să mă vadă nimeni. Mi-am dat seama cât de sărac sunt. mi-am propus să îmi iau o pereche de blugi și am muncit două luni, de dimineața până seara, la săpat de vie. Vara aia mi-a dat putere să fac de toate ca să scap de sărăcie”, a povestit chef Alexandru Sautner, la Furnicuțele.

Regretul care îl urmărește și astăzi

În cadrul aceluiași interviu, Alexandru Sautner a vorbit și despre legătura specială pe care a avut-o cu bunicii săi.

Juratul de la „Chefi la cuțite” a mărturisit că unul dintre cele mai mari regrete ale sale este faptul că nu a reușit să ajungă la înmormântarea acestora. La acea vreme se afla în Germania, iar bunicii s-au stins din viață la doar o lună distanță unul de celălalt.

Chef-ul spune că această experiență a lăsat un gol pe care îl poartă și în prezent și pe care nu crede că îl va putea depăși vreodată complet.

„S-au stins amândoi la o lună, unul după altul. Nu am putut veni la înmormântarea niciunuia dintre ei. Trebuia să îmi fac actele și nu puteam să mă mai întorc. E o durere pe care o am în suflet, care nu va trece niciodată”, a mai spus chef Sautner.

Care este povestea din spatele numelui Sautner

Puțini știu că Alexandru Sautner nu s-a născut cu acest nume. În realitate, numele său de familie era Militaru. Bucătarul a explicat că a preluat numele fostei sale soții după căsătoria din Germania, într-o perioadă în care românii stabiliți în străinătate se confruntau cu numeroase dificultăți birocratice.

Chiar dacă mariajul s-a încheiat prin divorț, Alexandru Sautner a păstrat acest nume. Potrivit spuselor sale, fosta parteneră și-a dorit ca el să poarte în continuare același nume ca și copiii lor, iar acesta a acceptat.

Astăzi, inclusiv fiica sa poartă numele Sautner, motiv pentru care celebrul bucătar a ales să nu îl schimbe nici după despărțire.

„Toată lumea mă întreabă de ce mă cheamă Sautner. Înainte mă chema Militaru. M-am căsătorit în Germania și am luat numele soției. După divorț, cea mai mare dorință a ei a fost să păstrez acest nume, ca să mă cheme la fel ca pe copii. A fost în regulă pentru mine”, a explicat chef Alexandru Sautner.

Cum s-au cunoscut Alexandru Sautner și Flavia Maxim 

Alexandru Sautner (57 de ani) și soția lui, Flavia (39 de ani), sunt împreună din 2013 și împreună au o fiică, în vârstă de 8 ani, pe nume Emma. Din căsnicia anterioară, el mai are doi copii, care locuiesc în străinătate.

Între cei doi există o diferență de vârstă de 16 ani. Alexandru și Flavia s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun. 

Alex mi-a fost prezentat de un prieten comun, care tot insista să-mi facă cunoștință cu el: «Uite, vreau să-ți prezint un prieten de-al meu din Germania care s-a întors de curând în România, e un tip foarte mișto». Eu eram într-o perioadă în care lucram foarte mult, aveam un job stabil într-un loc în care mă simțeam foarte bine, (…).

El a tot insistat, iar undeva Universul a lucrat în așa fel încât până la urmă am zis ok. Ne-am cunoscut într-un weekend la mare. El era foarte haios, relaxat, dar și foarte prins în afacerea lui. Ulterior, s-a întors în Germania pentru o perioadă și ne-am reauzit după două luni. Iar eu am fost foarte încântată să-l revăd. Am simțit că ne completăm”, a mărturisit Flavia într-un interviu pentru OK Magazine.

Ghid de cumpărături

neti sandu zodii colaj instagram pixabay jpg
Neti Sandu trage un semnal de alarmă pentru o zodie, în octombrie 2026. Probleme pe toate planurile Horoscop
Banner Marina Almășan
#Exclusiv Click!
FotoCe frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii” Vedete românești
image
De ce mor românii de inimă de 2,5 ori mai mult decât alți europeni? Semnalele de alarmă care salvează vieți adevarul.ro
image
Victoria care a transformat Rusia din stat vasal în mare putere. Cum a deschis "țarul nebun" drumul spre Siberia adevarul.ro

Parteneri

image
Cu ce echipă ține Luca Niculescu, noua propunere de premier a președintelui Nicușor Dan. „Nu i-am dat pace mamei până nu m-a dus la meci!” www.fanatik.ro
image
Greşeala banală care poate trimite maşina în service şi costa mii de euro: "În fiecare zi se pun" observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. A fost jurnalist și ambasadorul României la Paris www.gandul.ro
image
Călin Georgescu contestă sechestrul pus pe vila din Mogoșoaia. Când se judecă cererea fostului candidat www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română nu s-a uitat la bani! Gestul uriaş pentru iubita cu 23 de ani mai tânără ca el as.ro
image
Salarii de 3.000 de euro brut pentru profesorii debutanți. Ce schimbări propune un expert în educație playtech.ro
image
Ruptură Hagi – Stelea?! Impresarul celor doi a comentat declarațiile tăioase din jurul naționalei României www.fanatik.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028 www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști? www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Cadoul intim al lui Meghan, scos la vânzare pe eBay pentru 20.000 de lire! Prințesa, „îngrozită”, și-ar fi cerut iertare okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian historia.ro
image
#Istoria Filmului
Succesul și decăderea lui Buster Keaton, actorul de comedie care nu râdea niciodată historia.ro
Claudia Patrascanu, foto Instagram jpg
VideoRugăciunea care i-a dat Claudiei Pătrășcanu putere în cele mai grele momente: „Timp de șapte ani am citit această rugăciune în fiecare seară” PrimeTime
image png
VideoAnne Hathaway, victorie la box office! Filmul „Verity” a debutat pe primul loc, în timp ce Tom Cruise a dezamăgit PrimeTime
Ce își dorește Codruța Filip pentru ea!
Vacanță specială pentru Codruța Filip. Destinația în care a mers alături de părinți: „E o altă lume” PrimeTime
banner gabriel torje png
Prin ce a trecut familia lui Gabriel Torje înainte de succesul în fotbal. „Au fost 5 case la rând” PrimeTime
amuleta asia express (1) jpg
#Asia Express
Surpriză la „Asia Express”! Ei au câștigat amuleta de 1.000 de euro. Ce scria pe joker PrimeTime
loredana chivu si ana maria mocanu jpg
#Asia Express
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, dezavantaj neașteptat la „Asia Express”. Cum au plecat în cursă? PrimeTime
catalin enceanu, fiica si sotia lui
Constantin Enceanu, mărturisire dureroasă despre fiica sa și regula impusă soției: „Mă despart de tine” PrimeTime
banner bianca dragusanu png
Ce spune Bianca Drăgușanu despre bărbații care dau like altor femei: „Pentru mine nu merge așa” PrimeTime
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni actualitate.net
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net