Chef Alex Sautner, mărturisiri emoționante despre greutățile din copilărie și divorț. Ce mare regret are: „Nu va trece niciodată”

Chef Alexandru Sautner, unul dintre jurații emisiunii „Chefi la cuțite”, și-a deschis sufletul în cadrul emisiunii „Furnicuțele” și a vorbit despre momentele dificile care i-au marcat copilăria și adolescența. Celebrul bucătar a făcut dezvăluiri emoționante despre greutățile prin care a trecut înainte de a cunoaște succesul, dar și despre regretul care îl urmărește și astăzi.

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Alexandru Sautner, copilărie marcată de lipsuri

Invitat în emisiunea moderată de Cătălin Măruță, „Furnicuțele”, chef Alexandru Sautner a povestit că provine dintr-o familie modestă, în care neajunsurile financiare au fost o realitate constantă.

Acesta și-a amintit de anii copilăriei și de eforturile pe care părinții săi le făceau pentru a-i asigura cele necesare. Tocmai din acest motiv, după ce a plecat în Germania și a început să câștige primii bani lucrând la spălat de vase, una dintre prioritățile sale a fost să își ajute familia.

Bucătarul a mărturisit că și-a dorit întotdeauna să le ofere părinților o viață mai bună și să îi scutească de grijile pe care le-au avut în trecut. De asemenea, și-a amintit de un episod din adolescență care l-a marcat profund. Ajuns la liceu, acesta s-a simțit stânjenit din cauza faptului că purta ciorapi de lână, un detaliu care i-a evidențiat situația materială dificilă.

„Din momentul în care am ajuns în Germania să spăl vase, de atunci am început să îmi susțin familia 100%. Tata, mama nu au mai avut nevoie de bani, pentru că le trimiteam eu, din puțin meu. Din `91 mi-am susținut familia necondiționat până în ziua de astăzi, pentru că știu cât s-au chinuit cu noi, fiind o familie săracă.

La un moment dat, a fost un declic în viața mea, între 14 și 15 ani. La 14 ani, m-am mutat în Turnu Severin la Liceul Economic. Am ajuns la liceu cu ciorapi de lână. M-am pus în ultimul rând, pentru că nu voiam să mă vadă nimeni. Mi-am dat seama cât de sărac sunt. mi-am propus să îmi iau o pereche de blugi și am muncit două luni, de dimineața până seara, la săpat de vie. Vara aia mi-a dat putere să fac de toate ca să scap de sărăcie”, a povestit chef Alexandru Sautner, la Furnicuțele.

Regretul care îl urmărește și astăzi

În cadrul aceluiași interviu, Alexandru Sautner a vorbit și despre legătura specială pe care a avut-o cu bunicii săi.

Juratul de la „Chefi la cuțite” a mărturisit că unul dintre cele mai mari regrete ale sale este faptul că nu a reușit să ajungă la înmormântarea acestora. La acea vreme se afla în Germania, iar bunicii s-au stins din viață la doar o lună distanță unul de celălalt.

Chef-ul spune că această experiență a lăsat un gol pe care îl poartă și în prezent și pe care nu crede că îl va putea depăși vreodată complet.

„S-au stins amândoi la o lună, unul după altul. Nu am putut veni la înmormântarea niciunuia dintre ei. Trebuia să îmi fac actele și nu puteam să mă mai întorc. E o durere pe care o am în suflet, care nu va trece niciodată”, a mai spus chef Sautner.

Care este povestea din spatele numelui Sautner

Puțini știu că Alexandru Sautner nu s-a născut cu acest nume. În realitate, numele său de familie era Militaru. Bucătarul a explicat că a preluat numele fostei sale soții după căsătoria din Germania, într-o perioadă în care românii stabiliți în străinătate se confruntau cu numeroase dificultăți birocratice.

Chiar dacă mariajul s-a încheiat prin divorț, Alexandru Sautner a păstrat acest nume. Potrivit spuselor sale, fosta parteneră și-a dorit ca el să poarte în continuare același nume ca și copiii lor, iar acesta a acceptat.

Astăzi, inclusiv fiica sa poartă numele Sautner, motiv pentru care celebrul bucătar a ales să nu îl schimbe nici după despărțire.

„Toată lumea mă întreabă de ce mă cheamă Sautner. Înainte mă chema Militaru. M-am căsătorit în Germania și am luat numele soției. După divorț, cea mai mare dorință a ei a fost să păstrez acest nume, ca să mă cheme la fel ca pe copii. A fost în regulă pentru mine”, a explicat chef Alexandru Sautner.

Cum s-au cunoscut Alexandru Sautner și Flavia Maxim

Alexandru Sautner (57 de ani) și soția lui, Flavia (39 de ani), sunt împreună din 2013 și împreună au o fiică, în vârstă de 8 ani, pe nume Emma. Din căsnicia anterioară, el mai are doi copii, care locuiesc în străinătate.

Între cei doi există o diferență de vârstă de 16 ani. Alexandru și Flavia s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun.

„Alex mi-a fost prezentat de un prieten comun, care tot insista să-mi facă cunoștință cu el: «Uite, vreau să-ți prezint un prieten de-al meu din Germania care s-a întors de curând în România, e un tip foarte mișto». Eu eram într-o perioadă în care lucram foarte mult, aveam un job stabil într-un loc în care mă simțeam foarte bine, (…).

El a tot insistat, iar undeva Universul a lucrat în așa fel încât până la urmă am zis ok. Ne-am cunoscut într-un weekend la mare. El era foarte haios, relaxat, dar și foarte prins în afacerea lui. Ulterior, s-a întors în Germania pentru o perioadă și ne-am reauzit după două luni. Iar eu am fost foarte încântată să-l revăd. Am simțit că ne completăm”, a mărturisit Flavia într-un interviu pentru OK Magazine.