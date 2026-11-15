 Este Celentano din „Las Fierbinți” un tată autoritar? Ce reguli are acasă și cât de strict este cu cele două fiice
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Este Celentano din „Las Fierbinți” un tată autoritar? Ce reguli are acasă și cât de strict este cu cele două fiice

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Adrian Văncică a lăsat deoparte umorul celebrelor sale personaje și a vorbit cu multă sinceritate și asumare despre viața de familie și provocările rolului de părinte.

Adrian Văncică recunoaște ce fel de tată este
Adrian Văncică recunoaște ce fel de tată este Foto: youtube/arhivă

Invitat la un interviu în cadrul rubricii „Salvat de clopoțel”, realizată de Sold Out Media, îndrăgitul actor a povestit cum gestionează relația cu copiii săi aflați la vârsta adolescenței, ce notă și-ar acorda pentru felul în care își îndeplinește rolul de tată, dar și cât de mult s-a schimbat comunicarea dintre generații în era tehnologiei și a inteligenței artificiale.

Ce notă își acordă Adrian Văncică în rolul de tată și provocarea adolescenței

Întrebat cum se descurcă în calitate de părinte, Adrian Văncică a recunoscut că depune toate eforturile pentru a face lucrurile cât mai bine, chiar dacă rezultatele nu sunt întotdeauna perfecte.

Actorul a mărturisit că răbdarea este capitolul la care simte că mai are de lucrat, mai ales într-o etapă atât de intensă precum adolescența, pe care o descrie ca pe o perioadă ce „te pulsează” la fiecare pas.

„Pentru strădanie 10, pentru ce iese 8, facem media 9. (...) Te uiți la niște lucruri, știi că nu sunt bune, dar în același timp trebuie să-l lași să treacă prin ele și mă uit să nu cadă în prăpastie”, a mărturisit Adrian Văncică, subliniind că este conștient că această etapă plină de încercări este una trecătoare.

Cât de autoritar este Adrian Văncică cu fiicele sale

În ceea ce privește stilul de educație din familia sa, Adrian Văncică a explicat că mizează pe o comunicare prietenească cu copiii, dar păstrează totodată un echilibru clar între reguli și libertate. Actorul spune că, spre deosebire de soția sa, pe care o descrie ca fiind mai permisivă, „ca orice mamă”, el preferă să traseze limite sănătoase, fără a cădea în extrema severității excesive.

„Și autoritatea are limite, și disciplina are limite. M-aș defini ca un părinte autoritar, dar nu autoritatea aia severă, «scot biciul»”, a punctat actorul, făcând referire la o autoritate sănătoasă, bazată pe dialog și înțelegere.

Totodată, Adrian Văncică a remarcat cu umor diferența uriașă dintre generația sa și cea a copiilor de astăzi. Dacă odinioară cuvântul părintelui era literă de lege și era crezut fără rezerve, acum tinerii au la îndemână tehnologia și verifică imediat orice informație cu ajutorul ChatGPT, ceea ce îi obligă pe părinți să fie mereu pregătiți și atenți la modul în care comunică.

Ghid de cumpărături

banner bianca dragusanu png
Regretele Biancăi Drăgușanu după relația cu Gabi Bădălău. Ce nu ar mai accepta niciodată de la un bărbat Vedete românești
Ce mai face fiica Andei Călugăreanu și cum trăiește acum?
#Exclusiv Click!
VideoCe face și cum trăiește acum fiica Andei Călugăreanu? Ioana Tufaru, greu încercată de viață. Cum se descurcă și ce necaz i-a lovit familia Interviurile Click!
image
Mașina echipei SPP care îl protejează pe Ilie Bolojan, folosită pentru transportul unor invitați la nunta fiicei sale. Cine a cântat la eveniment adevarul.ro
image
Ryanair inventează taxe absurde pentru obiceiurile enervante din avioane, iar internauții au plusat cu idei savuroase adevarul.ro

Parteneri

image
Ce mesaj i-a dat cel mai mare „dușman” lui Meme Stoica după plecarea de la FCSB www.fanatik.ro
image
O cabană tradiţională din Carpaţi, cu teren de 1,5 hectare, se vinde cu 16.000 €. Are şi o livadă de meri observatornews.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții www.antena3.ro
image
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a fost ales președinte al AUR București. A anunțat că următoarea țintă este Primăria Capitalei www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care merge cu metroul şi autobuzul s-a întors în locul în care a scris istorie: „26 de ani mai târziu” as.ro
image
De ce tot mai mulți oameni desenează linii albe pe geamuri. Au un rol mult mai important decât pare playtech.ro
image
Gafa lui Hagi la golul Poloniei, observată de Marius Șumudică: “E victoria lui, dar acolo a greșit!” www.fanatik.ro
image
Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în București, în prima lună de iarnă www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Mirela Vaida a spus tot, după Asia Express! Ce făcea Cheloo în emisiune, atunci când camerele de filmat se opreau. Detaliile care nu s-au văzut la TV! „Nu îi ieșea” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României okmagazine.ro
image
Două prințese și o regină au murit năpraznic, în accidente auto! Trei destine regale frânte mult prea devreme. Erau adorate okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Urmările revoltei de la Brașov, din 15 noiembrie 1987: Represiunea historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Romanii au demontat cu grijă o statuie aurită a împăratului Antoninus Pius, când s-au retras din Scoția, dar au lăsat în urmă un picior historia.ro
narcis si bianca
#Insula iubirii
Ce s-a întâmplă, de fapt, între Bianca Iotu și Narcis Bujor, după momentele intime de la Insula Iubirii. Claudia Ion i-a spus adevărul în față PrimeTime
nicole cherry si radu valcan
„Vrei să știe și lumea?” Nicole Cherry, declarație neașteptată despre Radu Vâlcan! I-a recunoscut și Adelei Popescu PrimeTime
cornel bianca pasat facebook jpg
Cornel Păsat, în război cu soția după despărțire! Bianca ar vrea să-l dea afară din propria casă: „Mă întâlnesc cu o situație mult mai dificilă” PrimeTime
Florin Prunea jpg
Florin Prunea, surpriză de proporții la PRO TV! În ce serial de pe VOYO va apărea fostul fotbalist PrimeTime
ionut mocanita claudia ion instagram 2 jpg
#Insula iubirii
Ionuț Mocăniță, reacție după ce a fost acuzat că plânge fals la Insula Iubirii 2026! Ce le-a transmis celor care l-au criticat PrimeTime
Gabi Torje și Alin Alexuc sunt marii câștigători ai sezonului 9 „Asia Express”.
Ce nu s-a văzut la televizor despre Gabi Torje și Alin Alexuc! Momentul tensionat dintre cei doi, la Asia Express PrimeTime
Luminita Anghel, foto Instagram jpg
VideoLuminița Anghel, adevărul despre eticheta care a urmărit-o ani la rând. De ce au crezut toți că nu poate deveni mamă? PrimeTime
image png
VideoCelentano, de la clovn într-un parc de distracții din Coreea de Sud la succesul din Las Fierbinți: „Întotdeauna am crezut în mine” PrimeTime
image
Ce a îndurat prima soție a lui Ilie Bolojan în mariajul cu actualul premier al României. Motivul pentru care a ajuns la divorț cu Florentina actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși? actualitate.net