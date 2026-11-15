Este Celentano din „Las Fierbinți” un tată autoritar? Ce reguli are acasă și cât de strict este cu cele două fiice

Adrian Văncică a lăsat deoparte umorul celebrelor sale personaje și a vorbit cu multă sinceritate și asumare despre viața de familie și provocările rolului de părinte.

Adrian Văncică recunoaște ce fel de tată este Foto: youtube/arhivă

Invitat la un interviu în cadrul rubricii „Salvat de clopoțel”, realizată de Sold Out Media, îndrăgitul actor a povestit cum gestionează relația cu copiii săi aflați la vârsta adolescenței, ce notă și-ar acorda pentru felul în care își îndeplinește rolul de tată, dar și cât de mult s-a schimbat comunicarea dintre generații în era tehnologiei și a inteligenței artificiale.

Ce notă își acordă Adrian Văncică în rolul de tată și provocarea adolescenței

Întrebat cum se descurcă în calitate de părinte, Adrian Văncică a recunoscut că depune toate eforturile pentru a face lucrurile cât mai bine, chiar dacă rezultatele nu sunt întotdeauna perfecte.

Actorul a mărturisit că răbdarea este capitolul la care simte că mai are de lucrat, mai ales într-o etapă atât de intensă precum adolescența, pe care o descrie ca pe o perioadă ce „te pulsează” la fiecare pas.

„Pentru strădanie 10, pentru ce iese 8, facem media 9. (...) Te uiți la niște lucruri, știi că nu sunt bune, dar în același timp trebuie să-l lași să treacă prin ele și mă uit să nu cadă în prăpastie”, a mărturisit Adrian Văncică, subliniind că este conștient că această etapă plină de încercări este una trecătoare.

Cât de autoritar este Adrian Văncică cu fiicele sale

În ceea ce privește stilul de educație din familia sa, Adrian Văncică a explicat că mizează pe o comunicare prietenească cu copiii, dar păstrează totodată un echilibru clar între reguli și libertate. Actorul spune că, spre deosebire de soția sa, pe care o descrie ca fiind mai permisivă, „ca orice mamă”, el preferă să traseze limite sănătoase, fără a cădea în extrema severității excesive.

„Și autoritatea are limite, și disciplina are limite. M-aș defini ca un părinte autoritar, dar nu autoritatea aia severă, «scot biciul»”, a punctat actorul, făcând referire la o autoritate sănătoasă, bazată pe dialog și înțelegere.

Totodată, Adrian Văncică a remarcat cu umor diferența uriașă dintre generația sa și cea a copiilor de astăzi. Dacă odinioară cuvântul părintelui era literă de lege și era crezut fără rezerve, acum tinerii au la îndemână tehnologia și verifică imediat orice informație cu ajutorul ChatGPT, ceea ce îi obligă pe părinți să fie mereu pregătiți și atenți la modul în care comunică.