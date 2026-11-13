 Care este cel mai mare regret al lui Adrian Văncică, la aproape 50 de ani: „Și nu trebuia”
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Care este cel mai mare regret al lui Adrian Văncică, la aproape 50 de ani: „Și nu trebuia”

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Cunoscut și îndrăgit de o țară întreagă pentru rolurile sale memorabile, Adrian Văncică a lăsat deoparte umorul personajelor sale și a făcut o serie de mărturisiri extrem de sincere despre viața personală, greșelile trecutului și momentele care i-au marcat cariera.

Adrian Văncică, dezvăluiri despre un regret care îl urmărește
Adrian Văncică, dezvăluiri despre un regret care îl urmărește Foto: instagram/youtube

Invitat în cadrul rubricii „Salvat de clopoțel”, moderată de Sabin Tudor, actorul a vorbit deschis despre cea mai importantă victorie din viața sa de zi cu zi, dar și despre regretul pe care îl poartă legat de felul în care reacționa în trecut.

Cea mai mare realizare: renunțarea la fumat cu ajutorul unei cărți celebre

Întrebat care consideră că este cea mai mare realizare a sa, Adrian Văncică nu a indicat un trofeu sau un rol de succes, ci o decizie care i-a schimbat sănătatea și stilul de viață: faptul că a reușit să renunțe definitiv la fumat. Actorul a dezvăluit că secretul reușitei sale a fost lectura unui volum celebru dedicat dependenței de nicotină, îndemnându-i pe toți cei care se luptă cu acest viciu să îi urmeze exemplul:

„Cea mai mare realizare a mea este că m-am lăsat de fumat. Citiți cartea Metoda ușoară de a te lăsa de fumat!”, le-a transmis Adrian Văncică celor care îl urmăresc.

Cel mai mare regret și momentul copleșitor de la Veneția pe care ar vrea să îl retrăiască

La polul opus, atunci când a venit vorba despre cel mai mare regret al său, actorul a recunoscut cu sinceritate că își reproșează faptul că, timp îndelungat, își pierdea cumpătul mult prea repede, deși astăzi a ajuns la un echilibru interior și privește lucrurile cu mult mai mult calm:

„Cel mai mare regret este că multă vreme m-am enervat ușor și nu trebuia. Acum sunt foarte chill”, a mărturisit artistul în cadrul rubricii moderate de Sabin Tudor.

Provocat să numească un episod din viață pe care și-ar dori să îl retrăiască, Adrian Văncică a evocat o clipă de o emoție uriașă din cariera sa internațională: momentul în care a fost ovaționat la Veneția, o experiență pe care a descris-o drept absolut copleșitoare. Alături de această amintire de neuitat, actorul a mărturisit că are o slăbiciune specială și pentru o altă clipă plină de încărcătură din meseria sa: finalul filmărilor pentru un lungmetraj sau un sezon de serial, exact în secunda în care se trage ultimul cadru.

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