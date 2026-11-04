 I-a învățat Celentano pe români să bea? Adrian Văncică spune lucrurilor pe nume: „Nu cred că a prostit oamenii”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

I-a învățat Celentano pe români să bea? Adrian Văncică spune lucrurilor pe nume: „Nu cred că a prostit oamenii”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Adrian Văncică a vorbit deschis despre influența pe care personajele din serialul „Las Fierbinți” o pot avea asupra publicului. Invitat în podcastul lui Radu Țibulcă, actorul a explicat că echipa nu și-a propus niciodată să ofere modele de urmat, ci să creeze personaje de care oamenii să râdă. Cu toate acestea, unele lucruri au ajuns să scape de sub control, iar publicul a început, uneori, să imite tocmai comportamentele care erau prezentate în scop comic.

Adrian Văncică
Adrian Văncică Foto: Facebook

Adrian Văncică: „Nu am încercat să impunem niște modele”

Actorul a recunoscut că discuția despre responsabilitatea celor care interpretează personaje populare este una complicată. El a explicat că intenția inițială a fost aceea de a construi tipologii amuzante, nu de a le transforma în exemple pentru telespectatori.

„Noi n-am încercat să impunem niște modele. Am încercat să impunem niște personaje de care să râdem”, a explicat Adrian Văncică în discuția cu Radu Țibulcă.

Acesta a oferit și exemplul lui Gean, personaj pe care creatorii au vrut să îl prezinte într-o manieră comică, inclusiv prin felul în care se îmbracă. Numai că reacția publicului nu a fost neapărat cea așteptată: unii telespectatori au ajuns să aprecieze ținutele personajului și chiar să își dorească haine asemănătoare.

Ce spune actorul despre influența lui Celentano asupra publicului

Un alt subiect abordat a fost legat de Celentano, personajul interpretat de Adrian Văncică, și de posibilitatea ca acesta să fi influențat felul în care unii oameni se raportează la consumul de alcool.

Actorul nu crede că oamenii au început să bea doar pentru că l-au văzut pe Celentano, însă admite că un personaj poate amplifica anumite comportamente sau atitudini.

„Eu nu cred că lumea s-a apucat de băut că l-a văzut pe Celentano. E posibil ca atunci când bea, omul să nu mai bea normal și să înceapă să se creadă deștept și să aibă păreri despre orice. Poate că asta, da. Adică chestia asta să amplifice niște lucruri, dar nu cred că a prostit oamenii”, a spus Adrian Văncică.

În opinia sa, responsabilitatea nu poate fi pusă exclusiv pe seama personajelor de televiziune. Actorul a sugerat, cu umor, că fiecare spectator trebuie să aibă suficient discernământ încât să nu transforme un personaj de ficțiune într-un reper pentru propriul comportament.

Ghid de cumpărături

sanda ladosi si bogdan
Sanda Ladoși nu a fost invitată la majoratul fiului ei. Ce s-a întâmplat la petrecere: „A venit poliția” PrimeTime
Adina Buzatu, Sorina Docuz (1) jpg
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă Vedete românești
image
#Alegeri intermediare SUA 2026
LIVE TEXT Alegeri intermediare în SUA. Democrații preiau controlul Senatului. Estimările arată o victorie zdrobitoare a „albaștrilor” și în Camera Reprezentanților adevarul.ro
image
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice adevarul.ro

Parteneri

image
Lecție de scouting. Câți bani a cheltuit Dinamo ca să-și facă echipă de titlu www.fanatik.ro
image
Un sat cu 321 de locuitori caută barman pentru singurul pub. Chiria acolo e câteva sute de lei observatornews.ro
image
O femeie care refuză să vândă casa unui dezvoltator imobiliar s-a trezit cu o toaletă mobilă în fața ușii: „Suport mirosuri de 2 luni” www.antena3.ro
image
Fiul fostului ministru Tudorel Toader, dat afară de la Universitatea din Iași după acuzațiile de hărțuire sexuală www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali nu mai ştie cifrul de la seiful lui. Singurul om care îl cunoaşte: „Şi mail-ul, parolele, numai el” as.ro
image
TABEL, Te-ai născut în 1965, '66 sau '67? Când poți ieși la pensie fără penalizări, în funcție de luna nașterii playtech.ro
image
Cu ce echipe de fotbal țin Simona Halep, Sorana Cîrstea și celelalte nume importante din tenisul românesc www.fanatik.ro
image
'Nostradamus al Americii', profeție ÎNGRIJORĂTOARE pentru 2028: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii okmagazine.ro
image
„Jumătate din greutatea lui era bărbația”. Starul nu le lăsa nesatisfăcute pe iubitele lui okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Istoria sumbră a neutralizării morților periculoși, în Evul Mediu historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare historia.ro
valerie lungu raluca badulescu jpg
#Asia Express
Valerie Lungu, criticată dur de Raluca Bădulescu după apariția la Neatza cu Răzvan și Dani: „E agresivă” PrimeTime
sanda ladosi si bogdan
Sanda Ladoși nu a fost invitată la majoratul fiului ei. Ce s-a întâmplat la petrecere: „A venit poliția” PrimeTime
roxana vasniuc 6 jpg
Roxana Vașniuc, acuzații grave la adresa fostului soț după divorț. Vedeta susține că nu își poate vedea fiica PrimeTime
denise rifai
Denise Rifai revine pe micile ecrane cu o nouă emisiune! Ce a pregătit prezentatoarea TV după trei luni de muncă PrimeTime
sanda ladosi copii
Cum arată și ce pasiuni au copiii Sandei Ladoși. Fiica artistei vrea să devină avocat: „Nu mă consider talentată” PrimeTime
amuleta joc jpg
Accidentare greu de privit la „Asia Express”! Un concurent a alunecat și s-a prăbușit în apă în timpul jocului pentru amuletă PrimeTime
image png
„Să cheme Poliția!” Reacția explozivă a lui Valerie Lungu în semifinala Asia Express, după ce s-a certat cu un șofer PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Călin Șerban de la „Burlacii: Foc în Paradis” e campion la fitness, dar nu și în dragoste! Cum a ajuns să se despartă de iubită după 11 ani de relație PrimeTime
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net