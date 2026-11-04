I-a învățat Celentano pe români să bea? Adrian Văncică spune lucrurilor pe nume: „Nu cred că a prostit oamenii”

Adrian Văncică a vorbit deschis despre influența pe care personajele din serialul „Las Fierbinți” o pot avea asupra publicului. Invitat în podcastul lui Radu Țibulcă, actorul a explicat că echipa nu și-a propus niciodată să ofere modele de urmat, ci să creeze personaje de care oamenii să râdă. Cu toate acestea, unele lucruri au ajuns să scape de sub control, iar publicul a început, uneori, să imite tocmai comportamentele care erau prezentate în scop comic.

Adrian Văncică Foto: Facebook

Adrian Văncică: „Nu am încercat să impunem niște modele”

Actorul a recunoscut că discuția despre responsabilitatea celor care interpretează personaje populare este una complicată. El a explicat că intenția inițială a fost aceea de a construi tipologii amuzante, nu de a le transforma în exemple pentru telespectatori.

„Noi n-am încercat să impunem niște modele. Am încercat să impunem niște personaje de care să râdem”, a explicat Adrian Văncică în discuția cu Radu Țibulcă.

Acesta a oferit și exemplul lui Gean, personaj pe care creatorii au vrut să îl prezinte într-o manieră comică, inclusiv prin felul în care se îmbracă. Numai că reacția publicului nu a fost neapărat cea așteptată: unii telespectatori au ajuns să aprecieze ținutele personajului și chiar să își dorească haine asemănătoare.

Ce spune actorul despre influența lui Celentano asupra publicului

Un alt subiect abordat a fost legat de Celentano, personajul interpretat de Adrian Văncică, și de posibilitatea ca acesta să fi influențat felul în care unii oameni se raportează la consumul de alcool.

Actorul nu crede că oamenii au început să bea doar pentru că l-au văzut pe Celentano, însă admite că un personaj poate amplifica anumite comportamente sau atitudini.

„Eu nu cred că lumea s-a apucat de băut că l-a văzut pe Celentano. E posibil ca atunci când bea, omul să nu mai bea normal și să înceapă să se creadă deștept și să aibă păreri despre orice. Poate că asta, da. Adică chestia asta să amplifice niște lucruri, dar nu cred că a prostit oamenii”, a spus Adrian Văncică.

În opinia sa, responsabilitatea nu poate fi pusă exclusiv pe seama personajelor de televiziune. Actorul a sugerat, cu umor, că fiecare spectator trebuie să aibă suficient discernământ încât să nu transforme un personaj de ficțiune într-un reper pentru propriul comportament.