 Sanda Ladoși nu a fost invitată la majoratul fiului ei. Ce s-a întâmplat la petrecere: „A venit poliția”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Sanda Ladoși nu a fost invitată la majoratul fiului ei. Ce s-a întâmplat la petrecere: „A venit poliția”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sanda Ladoși și cei doi copii ai săi, Bogdan și Ioana, au mers împreună la emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1, moderată de Cătălin Măruță. Pe lângă numeroasele dezvăluiri, unul dintre subiectele abordate cu mult umor a fost majoratul fiului artistei și întâmplările de la petrecerea organizată de acesta.

Sanda Ladoși și Bogdan.
Sanda Ladoși și Bogdan. Foto: Antena 1

Bogdan și-a organizat majoratul fără părinți. De ce nu și-a invitat mama

Bogdan a decis să își sărbătorească majoratul la ceva timp după ce a împlinit vârsta de 18 ani. Tânărul a închiriat o vilă în Otopeni, unde a organizat o petrecere alături de prietenii săi, fără ca părinții sau alți adulți să fie prezenți.

Acesta a povestit în emisiune că și-a dorit ca petrecerea să se desfășoare într-un cadru relaxat, în care invitații să se poată distra în voie.

„Eu am decis să îmi fac majoratul destul de târziu și atunci am găsit o vilă în Otopeni, așa, la mâna a doua”, a început să povestească Bogdan.

„Spune-mi doar ceva, ai invitat-o pe mama ta la majorat?”, a întrebat Cătălin Măruță.

„Nu, îți spun eu, nu a vrut nici tort”, a intervenit Sanda Ladoși.

Sanda Ladoși: „Le stricam petrecerea”

Bogdan nu și-a dorit ca mama sa să fie prezentă, deoarece considera că prezența părinților ar fi schimbat atmosfera petrecerii și i-ar fi făcut pe invitați să nu se mai simtă la fel de liberi.

„Ca să continue petrecerea, că în general vin părinții, vine toată lumea acolo, și apoi se duce beția și nu mai petrec, se strică totul”, a spus Bogdan.

„Le stricam petrecerea”, a completat Sanda Ladoși.

Bogdan a avut probleme cu poliția chiar de ziua lui

Petrecerea care trebuia să fie una de neuitat s-a transformat într-o întâmplare pe care Bogdan și-o va aminti mult timp. Din cauza zgomotului, poliția a ajuns la ușa vilei închiriate, iar tânărul a povestit că singura fotografie pe care o are de la majorat îl surprinde într-o ipostază neașteptată.

„De la zgomot a venit poliția, și singura poză pe care o am de la majoratul meu apar eu cu procesul-verbal în mână.”

„Deci de ziua lui a dat cu subsemnatul”, a completat mama sa.

Deși a înțeles că fiul ei și prietenii acestuia își doreau să se distreze fără să fie supravegheați de părinți, Sanda Ladoși s-a asigurat că cineva va fi totuși cu ochii pe ei. Artista a dezvăluit că a apelat la o soluție ingenioasă și a trimis un adult la petrecere, fără ca tinerii să știe că acesta avea și rolul de a-i supraveghea.

„Ei au vrut independență, să nu fie nimeni acolo, voiau libertatea lor. A fost doar un singur adult acolo, am plantat un spion, un barman, care să-i supravegheze”, a mai spus Sanda.

Ce pasiuni are Bogdan și ce amintiri păstrează despre mama sa, artista Sanda Ladoși

Tot în cadrul emisiunii, Bogdan a vorbit și despre influența pe care mama sa a avut-o asupra pasiunilor sale. Tânărul a mărturisit că dragostea pentru muzica bună și cea clasică i se datorează, într-o anumită măsură, artistei. Mai mult, acesta a dezvăluit că și-ar dori ca, într-o zi, să urce pe scenă și să cânte la pian alături de mama sa.

„Dorința mea de a asculta muzică bună, clasică, a plecat cumva de la mama, pentru că mi-am dat seama de când eram mic cât de frumos este domeniul ăsta și cum aș vrea, o parte din viața mea, să fiu pe scenă ca pianist, să cânt alături de mama pe scenă cu un pian, mi-ar plăcea foarte mult”, a spus Bogdan.

Ghid de cumpărături

Adina Buzatu, Sorina Docuz (1) jpg
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă Vedete românești
roxana vasniuc 6 jpg
Roxana Vașniuc, acuzații grave la adresa fostului soț după divorț. Vedeta susține că nu își poate vedea fiica PrimeTime
image
#Alegeri intermediare SUA 2026
LIVE TEXT Alegeri intermediare în SUA. Democrații preiau controlul Senatului. Estimările arată o victorie zdrobitoare a „albaștrilor” și în Camera Reprezentanților adevarul.ro
image
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice adevarul.ro

Parteneri

image
Cu ce echipe de fotbal țin Simona Halep, Sorana Cîrstea și celelalte nume importante din tenisul românesc www.fanatik.ro
image
ANIMAŢIE. Staţiunea de pe litoral unde furtuna a săpat şanţuri de 70 cm în nisip. De ce se repetă fenomenul observatornews.ro
image
O femeie care refuză să vândă casa unui dezvoltator imobiliar s-a trezit cu o toaletă mobilă în fața ușii: „Suport mirosuri de 2 luni” www.antena3.ro
image
Blestemul „midterms”. Nu doar Trump, ci mai toți presedinții americani în exercițiu au pierdut alegerile. Ce înfrângeri au suferit Bush, Obama sau Clinton când erau la Casa Albă și când au mai pierdut republicanii ambele camere www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali nu mai ştie cifrul de la seiful lui. Singurul om care îl cunoaşte: „Şi mail-ul, parolele, numai el” as.ro
image
TABEL, Te-ai născut în 1965, '66 sau '67? Când poți ieși la pensie fără penalizări, în funcție de luna nașterii playtech.ro
image
Mihai Stoica, despre scandalul Andrei Șucu: „Pancu n-are filtru! Să ținem cont de ce face ca antrenor, nu de ce declară!”  www.fanatik.ro
image
Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: 'Am locuit toți trei' | Imagini explozive și dezvăluiri zguduitoare www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii okmagazine.ro
image
„Jumătate din greutatea lui era bărbația”. Starul nu le lăsa nesatisfăcute pe iubitele lui okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Istoria sumbră a neutralizării morților periculoși, în Evul Mediu historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare historia.ro
Adrian văncică Facebook jpg
I-a învățat Celentano pe români să bea? Adrian Văncică spune lucrurilor pe nume: „Nu cred că a prostit oamenii” PrimeTime
valerie lungu raluca badulescu jpg
#Asia Express
Valerie Lungu, criticată dur de Raluca Bădulescu după apariția la Neatza cu Răzvan și Dani: „E agresivă” PrimeTime
roxana vasniuc 6 jpg
Roxana Vașniuc, acuzații grave la adresa fostului soț după divorț. Vedeta susține că nu își poate vedea fiica PrimeTime
denise rifai
Denise Rifai revine pe micile ecrane cu o nouă emisiune! Ce a pregătit prezentatoarea TV după trei luni de muncă PrimeTime
sanda ladosi copii
Cum arată și ce pasiuni au copiii Sandei Ladoși. Fiica artistei vrea să devină avocat: „Nu mă consider talentată” PrimeTime
amuleta joc jpg
Accidentare greu de privit la „Asia Express”! Un concurent a alunecat și s-a prăbușit în apă în timpul jocului pentru amuletă PrimeTime
image png
„Să cheme Poliția!” Reacția explozivă a lui Valerie Lungu în semifinala Asia Express, după ce s-a certat cu un șofer PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Călin Șerban de la „Burlacii: Foc în Paradis” e campion la fitness, dar nu și în dragoste! Cum a ajuns să se despartă de iubită după 11 ani de relație PrimeTime
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net