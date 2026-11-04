Sanda Ladoși nu a fost invitată la majoratul fiului ei. Ce s-a întâmplat la petrecere: „A venit poliția”

Sanda Ladoși și cei doi copii ai săi, Bogdan și Ioana, au mers împreună la emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1, moderată de Cătălin Măruță. Pe lângă numeroasele dezvăluiri, unul dintre subiectele abordate cu mult umor a fost majoratul fiului artistei și întâmplările de la petrecerea organizată de acesta.

Sanda Ladoși și Bogdan. Foto: Antena 1

Bogdan și-a organizat majoratul fără părinți. De ce nu și-a invitat mama

Bogdan a decis să își sărbătorească majoratul la ceva timp după ce a împlinit vârsta de 18 ani. Tânărul a închiriat o vilă în Otopeni, unde a organizat o petrecere alături de prietenii săi, fără ca părinții sau alți adulți să fie prezenți.

Acesta a povestit în emisiune că și-a dorit ca petrecerea să se desfășoare într-un cadru relaxat, în care invitații să se poată distra în voie.

„Eu am decis să îmi fac majoratul destul de târziu și atunci am găsit o vilă în Otopeni, așa, la mâna a doua”, a început să povestească Bogdan.

„Spune-mi doar ceva, ai invitat-o pe mama ta la majorat?”, a întrebat Cătălin Măruță.

„Nu, îți spun eu, nu a vrut nici tort”, a intervenit Sanda Ladoși.

Sanda Ladoși: „Le stricam petrecerea”

Bogdan nu și-a dorit ca mama sa să fie prezentă, deoarece considera că prezența părinților ar fi schimbat atmosfera petrecerii și i-ar fi făcut pe invitați să nu se mai simtă la fel de liberi.

„Ca să continue petrecerea, că în general vin părinții, vine toată lumea acolo, și apoi se duce beția și nu mai petrec, se strică totul”, a spus Bogdan.

„Le stricam petrecerea”, a completat Sanda Ladoși.

Bogdan a avut probleme cu poliția chiar de ziua lui

Petrecerea care trebuia să fie una de neuitat s-a transformat într-o întâmplare pe care Bogdan și-o va aminti mult timp. Din cauza zgomotului, poliția a ajuns la ușa vilei închiriate, iar tânărul a povestit că singura fotografie pe care o are de la majorat îl surprinde într-o ipostază neașteptată.

„De la zgomot a venit poliția, și singura poză pe care o am de la majoratul meu apar eu cu procesul-verbal în mână.”

„Deci de ziua lui a dat cu subsemnatul”, a completat mama sa.

Deși a înțeles că fiul ei și prietenii acestuia își doreau să se distreze fără să fie supravegheați de părinți, Sanda Ladoși s-a asigurat că cineva va fi totuși cu ochii pe ei. Artista a dezvăluit că a apelat la o soluție ingenioasă și a trimis un adult la petrecere, fără ca tinerii să știe că acesta avea și rolul de a-i supraveghea.

„Ei au vrut independență, să nu fie nimeni acolo, voiau libertatea lor. A fost doar un singur adult acolo, am plantat un spion, un barman, care să-i supravegheze”, a mai spus Sanda.

Ce pasiuni are Bogdan și ce amintiri păstrează despre mama sa, artista Sanda Ladoși

Tot în cadrul emisiunii, Bogdan a vorbit și despre influența pe care mama sa a avut-o asupra pasiunilor sale. Tânărul a mărturisit că dragostea pentru muzica bună și cea clasică i se datorează, într-o anumită măsură, artistei. Mai mult, acesta a dezvăluit că și-ar dori ca, într-o zi, să urce pe scenă și să cânte la pian alături de mama sa.

„Dorința mea de a asculta muzică bună, clasică, a plecat cumva de la mama, pentru că mi-am dat seama de când eram mic cât de frumos este domeniul ăsta și cum aș vrea, o parte din viața mea, să fiu pe scenă ca pianist, să cânt alături de mama pe scenă cu un pian, mi-ar plăcea foarte mult”, a spus Bogdan.