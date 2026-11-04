 Cum arată și ce pasiuni au copiii Sandei Ladoși. Fiica artistei vrea să devină avocat: „Nu mă consider talentată”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Cum arată și ce pasiuni au copiii Sandei Ladoși. Fiica artistei vrea să devină avocat: „Nu mă consider talentată”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sanda Ladoși a bifat o apariție emoționantă alături de cei doi copii ai săi, Ioana și Bogdan, în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, moderată de Cătălin Măruță la Antena 1. Tinerii au mărturisit că au cu totul alte pasiuni față de muzică și nu calcă pe urmele mamei lor.

Sanda Ladoși și copiii ei.
Sanda Ladoși și copiii ei. Foto: Antena 1

Sanda Ladoși este una dintre cele mai apreciate artiste românești, iar pe plan personal este căsătorită cu Ștefan Tache, alături de care are doi copii. În timp ce artista se bucură de un succes răsunător în lumea muzicală, Ioana și Bogdan mărturisesc că nu au aceleași înclinații artistice și că își doresc să urmeze propriile drumuri.

Sanda Ladoși, mândră de cei doi copii ai săi. Ce pasiuni au Ioana și Bogdan

Ioana, fiica artistei, a povestit în emisiune că nu se consideră o persoană talentată la muzică și că obișnuiește să cânte doar atunci când se află în mașină alături de mama sau de fratele său. De asemenea, tânăra a dezvăluit că are emoții foarte mari atunci când trebuie să vorbească în fața unui public și că își dorește să devină avocat.

Aceasta a mai mărturisit că, în cercul său de prieteni, nu obișnuia să vorbească despre faptul că este fiica unei artiste cunoscute.

„Eu, în primul rând, nu mă consider talentată, eu cânt doar în mașină cu mama sau cu fratele meu și, în al doilea rând, mie îmi e frică de public. Am foarte multe emoții în fața publicului (...) Avocat (...) Pentru mine, știau doar prietenii apropiați cine e mama, nu am vrut să spun la toată lumea”, a declarat Ioana, la „Furnicuțele”.

Ce studii are fiul artistei și ce a povestit Sanda Ladoși despre el

Nici Bogdan nu pare să fie atras de lumea muzicii, iar Sanda Ladoși a vorbit despre parcursul educațional al fiului său. Artista a dezvăluit că acesta a absolvit Liceul Francez, în timp ce fiica sa urmează în prezent cursurile aceleiași instituții de învățământ.

De asemenea, cântăreața a făcut o remarcă amuzantă despre perioada în care petrecea foarte mult timp la sală, explicând că forma fizică pe care o are se datorează anilor în care a făcut sport în mod constant.

„Fiul meu a terminat Liceul Francez și Ioana tot acolo (...) Este pe vremea când eu, timp de zece ani, mergeam 7/7 zile câte două ore pe zi la sală. Deci, acolo e”, a declarat Sanda Ladoși.

Sanda Ladoși, despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat înainte de a deveni mamă

Pe lângă dezvăluirile despre copiii săi, Sanda Ladoși a vorbit acum ceva vreme și despre o problemă de sănătate cu care s-a confruntat în tinerețe. Artista a fost diagnosticată cu endometrioză, o afecțiune ginecologică ce poate afecta fertilitatea și care reprezintă o provocare pentru numeroase femei.

Cântăreața a povestit că a descoperit problema în perioada în care își dorea foarte mult să devină mamă. Din fericire, în cazul său, tratamentul a avut rezultate, iar artista a reușit să depășească acel moment dificil.

„Am rezolvat-o. În cazul meu a fost un caz fericit. În 10 zile de antibiotic, deci nu a trebuit să iau niciun fel de alte tipuri de medicamente sau hormoni, sau alte nebunii. Nu a fost nevoie, s-a rezolvat oarecum relativ ușor. E o afecțiune pe care încercam să o remediez de luni de zile, în sensul că dorind să fac copii am descoperit că există această problemă”, a spus Sanda Ladoși în cadrul Știrilor Antena Stars.

„ Mi-am dorit copii mai mult decât orice pe lumea asta”

Artista a mărturisit că și-a dorit enorm să aibă copii și că a făcut tot ce a fost necesar pentru a-și rezolva problema de sănătate.

„Eu am fost foarte doritoare să îmi rezolv această problemă. Mi-am dorit copii mai mult decât orice pe lumea asta. Am insistat și am mers până în pânzele albe. Nu e simplu”, a mai spus artista.

Ghid de cumpărături

Adina Buzatu, Sorina Docuz (1) jpg
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă Vedete românești
horoscop
Zodiile care primesc răsplata Universului între 5 și 16 noiembrie! După luni de încercări, norocul se întoarce în viața acestor nativi Horoscop
image
#Alegeri intermediare SUA 2026
LIVE TEXT Alegeri intermediare în SUA. Democrații preiau controlul Senatului. Estimările arată o victorie zdrobitoare a „albaștrilor” și în Camera Reprezentanților adevarul.ro
image
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice adevarul.ro

Parteneri

image
Juri Cisotti, lovitură dură pentru FCSB! Când revine pe teren. Exclusiv www.fanatik.ro
image
SURSE: Care sunt magazinele din România atacate de hackeri. Alimentele din frigidere, distruse observatornews.ro
image
Un inginer a cumpărat-o cu 100 de lire și a ținut televizorul pe ea 16 ani. După moartea lui, „comoda” s-a vândut cu 7,31 milioane de € www.antena3.ro
image
Ce înseamnă înfrângerea lui Trump care se prefigurează și cum va arăta războiul politic. Ce le poate face Trump democraților și democrații lui www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Vedeta din România cerută în căsătorie de iubitul ei, cu 5 ani mai mic: „M-ai surprins!” as.ro
image
Ce mai face Roberta Anastase în 2026. Totul despre venituri şi avere, a ajuns să ocupe o funcţie importantă la BNR playtech.ro
image
Cornel Dinu, acuze-șoc împotriva lui Ionuț Chirilă în cazul morții lui Cătălin Hîldan! www.fanatik.ro
image
Eduard Novak neagă relația cu bruneta voluptoasă. Fostul ministru nu recunoaște nici după 4 ani legătura cu una dintre consilierele sale www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii okmagazine.ro
image
Nu degeaba e ... Scorpion! Regele Charles, scos din minți de o umbrelă. Ieșirile sale nervoase sunt bine cunoscute, o certa și pe Prințesa Diana okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Istoria sumbră a neutralizării morților periculoși, în Evul Mediu historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare historia.ro
amuleta joc jpg
Accidentare greu de privit la „Asia Express”! Un concurent a alunecat și s-a prăbușit în apă în timpul jocului pentru amuletă PrimeTime
image png
„Să cheme Poliția!” Reacția explozivă a lui Valerie Lungu în semifinala Asia Express, după ce s-a certat cu un șofer PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Călin Șerban de la „Burlacii: Foc în Paradis” e campion la fitness, dar nu și în dragoste! Cum a ajuns să se despartă de iubită după 11 ani de relație PrimeTime
mirela vaida si valerie lungu jpg
#Asia Express
S-au împăcat după cearta de la Asia Express? Ce spune Valerie Lungu despre relația cu Mirela Vaida PrimeTime
emilia ghinescu iubit
Cum a reacționat familia Emiliei Ghinescu la relația artistei cu un bărbat cu 20 de ani mai tânăr: „Știam că o să fie o problemă” PrimeTime
loredana chivu instagram jpg
#Asia Express
Cum arată bărbatul ideal pentru Loredana Chivu. Ce nu mai acceptă niciodată în relații: „Am traume cu asta” PrimeTime
mirela vaida si oana tomoioaga jpg
Mirela Vaida s-a dezbrăcat pentru o probă în nămol la Asia Express. Ce propunere i-a făcut unui chinez: „Poţi veni în România?” PrimeTime
banner Nicoleta Balint jpg
#Exclusiv Click!
De ce l-a refuzat Nicoleta Balint pe Bogdan Mocanu la „Burlacii: Foc în Paradis”! Ce își dorește de la bărbatul ideal PrimeTime
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net