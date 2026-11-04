Cum arată și ce pasiuni au copiii Sandei Ladoși. Fiica artistei vrea să devină avocat: „Nu mă consider talentată”

Sanda Ladoși a bifat o apariție emoționantă alături de cei doi copii ai săi, Ioana și Bogdan, în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, moderată de Cătălin Măruță la Antena 1. Tinerii au mărturisit că au cu totul alte pasiuni față de muzică și nu calcă pe urmele mamei lor.

Sanda Ladoși și copiii ei. Foto: Antena 1

Sanda Ladoși este una dintre cele mai apreciate artiste românești, iar pe plan personal este căsătorită cu Ștefan Tache, alături de care are doi copii. În timp ce artista se bucură de un succes răsunător în lumea muzicală, Ioana și Bogdan mărturisesc că nu au aceleași înclinații artistice și că își doresc să urmeze propriile drumuri.

Sanda Ladoși, mândră de cei doi copii ai săi. Ce pasiuni au Ioana și Bogdan

Ioana, fiica artistei, a povestit în emisiune că nu se consideră o persoană talentată la muzică și că obișnuiește să cânte doar atunci când se află în mașină alături de mama sau de fratele său. De asemenea, tânăra a dezvăluit că are emoții foarte mari atunci când trebuie să vorbească în fața unui public și că își dorește să devină avocat.

Aceasta a mai mărturisit că, în cercul său de prieteni, nu obișnuia să vorbească despre faptul că este fiica unei artiste cunoscute.

„Eu, în primul rând, nu mă consider talentată, eu cânt doar în mașină cu mama sau cu fratele meu și, în al doilea rând, mie îmi e frică de public. Am foarte multe emoții în fața publicului (...) Avocat (...) Pentru mine, știau doar prietenii apropiați cine e mama, nu am vrut să spun la toată lumea”, a declarat Ioana, la „Furnicuțele”.

Ce studii are fiul artistei și ce a povestit Sanda Ladoși despre el

Nici Bogdan nu pare să fie atras de lumea muzicii, iar Sanda Ladoși a vorbit despre parcursul educațional al fiului său. Artista a dezvăluit că acesta a absolvit Liceul Francez, în timp ce fiica sa urmează în prezent cursurile aceleiași instituții de învățământ.

De asemenea, cântăreața a făcut o remarcă amuzantă despre perioada în care petrecea foarte mult timp la sală, explicând că forma fizică pe care o are se datorează anilor în care a făcut sport în mod constant.

„Fiul meu a terminat Liceul Francez și Ioana tot acolo (...) Este pe vremea când eu, timp de zece ani, mergeam 7/7 zile câte două ore pe zi la sală. Deci, acolo e”, a declarat Sanda Ladoși.

Sanda Ladoși, despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat înainte de a deveni mamă

Pe lângă dezvăluirile despre copiii săi, Sanda Ladoși a vorbit acum ceva vreme și despre o problemă de sănătate cu care s-a confruntat în tinerețe. Artista a fost diagnosticată cu endometrioză, o afecțiune ginecologică ce poate afecta fertilitatea și care reprezintă o provocare pentru numeroase femei.

Cântăreața a povestit că a descoperit problema în perioada în care își dorea foarte mult să devină mamă. Din fericire, în cazul său, tratamentul a avut rezultate, iar artista a reușit să depășească acel moment dificil.

„Am rezolvat-o. În cazul meu a fost un caz fericit. În 10 zile de antibiotic, deci nu a trebuit să iau niciun fel de alte tipuri de medicamente sau hormoni, sau alte nebunii. Nu a fost nevoie, s-a rezolvat oarecum relativ ușor. E o afecțiune pe care încercam să o remediez de luni de zile, în sensul că dorind să fac copii am descoperit că există această problemă”, a spus Sanda Ladoși în cadrul Știrilor Antena Stars.

„ Mi-am dorit copii mai mult decât orice pe lumea asta”

Artista a mărturisit că și-a dorit enorm să aibă copii și că a făcut tot ce a fost necesar pentru a-și rezolva problema de sănătate.

„Eu am fost foarte doritoare să îmi rezolv această problemă. Mi-am dorit copii mai mult decât orice pe lumea asta. Am insistat și am mers până în pânzele albe. Nu e simplu”, a mai spus artista.