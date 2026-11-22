Apropierile dintre Prințul Marco și Gabriella Barbu continuă să surprindă la „Insula Iubirii”. Deși concurentul susține că a vrut să-și ia rămas-bun de la ispită, cei doi au ajuns din nou în ipostaze intime, iar un gest făcut de soțul Biancăi Ghiurcă a atras imediat atenția.

Prințul Marco și Gabriella Barbu, din nou în ipostaze intime la „Insula Iubirii” Foto: Captură Antena 1

Prințul Marco și ispita Gabriella Barbu au ajuns din nou în centrul atenției la „Insula Iubirii”. Cei doi au petrecut noaptea împreună, însă planul inițial de a dormi în aceeași cameră s-a transformat într-un nou moment intim. Mai mult, soțul Biancăi Ghiurcă a acoperit camera de filmat cu o cămașă, iar ulterior a explicat de ce a recurs la acest gest.

Prințul Marco și Gabriella Barbu, din nou apropiați

După ce s-a întors de la bonfire, unde a discutat cu concurenta, Gabriella Barbu a fost invitată de Prințul Marco în camera lui, pentru a petrece noaptea împreună.

Cei doi nu s-au limitat însă la somn. Ispita a povestit că Marco a început să se joace, iar apropierea dintre ei a continuat. La un moment dat, concurentul a luat o cămașă și a acoperit camera de filmat.

„Marco a început să se joace puțin. Îmi place jocul lui Marco. Așa că s-a dus și a astupat camera cu o cămașă”, a declarat Gabriella Barbu.

Ulterior, Prințul Marco a recunoscut că nu ar putea avea o simplă relație de prietenie cu Gabriella, deoarece nu ar putea să-i reziste.

De ce a acoperit concurentul camera de filmat

Soțul Biancăi Ghiurcă a explicat că gestul său nu a avut scopul de a ascunde ceea ce s-a întâmplat, ci de a proteja intimitatea celor implicați. Totodată, acesta s-a gândit și la imaginile pe care soția lui ar putea ajunge să le vadă.

Marco și-a asumat apropierea de Gabriella Barbu și a vorbit deschis despre faptul că a repetat experiența intimă alături de ispită.

„Nu am acoperit-o să ascund, pur și simplu am vrut să ascund intimitatea și, evident, imagini care s-ar putea să o afecteze și pe Bianca, și pe mine, și pe Gabriella, fiind și ea om aici. M-am lăsat pe liber din nou (...) Am vrut să-mi iau rămas-bun de la Gabriella (...) Am coborât în iad din nou, m-am pătat din nou”, a spus Marco.