 Narcis Bujor de la Insula Iubirii, mărturisiri dureroase despre boala de care a suferit timp de 9 ani tatăl său
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Narcis Bujor de la Insula Iubirii, mărturisiri dureroase despre boala de care a suferit timp de 9 ani tatăl său

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Narcis Bujor a vorbit despre viața sa personală și despre perioada dificilă prin care a trecut, după ce tatăl său a fost diagnosticat cu o boală rară. Ispita de la „Insula Iubirii”, care i-a pus capac Biancăi Iotu, a spus lucruri mai puțin știute despre viața sa.

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Foto: Instagram

Tatăl lui Narcis Bujor s-a stins din viață după nouă ani în care s-a luptat cu o boală rară, extrem de grea. Ispita masculină a mărturisit că acesta a avut aceeași afecțiune ca cea a lui Stephen Hawking, și anume scleroză laterală amiotrofică. 

Narcis Bujor, despre perioada în care tatăl său era grav bolnav

Narcis Bujor și-a deschis sufletul și a lăsat deoparte imaginea de bărbat dur. Acesta a povestit despre greutățile prin care a trecut pe vremea când tatăl său se lupta cu o boală rară. Ispita de la „Insula Iubirii” a spus că părintele său nu a acceptat niciodată diagnosticul.

„N-a zis niciodată: „Mă doare”. Maxim își lua mâna și o trântea de ceva de nervi, că avea nervi în el, că nu mai putea!”,  mărturisit Narcis Bujor la podcastul Face to face.

De asemenea, Narcis Bujor a povestit despre modul în care tatăl său gestiona lucrurile în tot acest timp. Acum, ispita îl privește cu mândrie pentru faptul că niciodată nu s-a dat bătut și și-a dorit să fie independent până în ultima clipă, deși corpul său ceda.

„Tata, dacă cădea din picioare, eu nu puteam să mă duc să-i întind mâna să-l ridic, că-mi dădea peste mână, trebuia să mă fac... și să-l las să se ridice singur. Asta voia el. El a zis: <<Nu ajung legumă!>> Nu suporta el, trebuia să lupte și a luptat. A fost un luptător. Eu sunt mândru de el. A dus-o pe picioarele lui până în ultima zi.

Nouă ani de zile el n-a căzut la pat. În fiecare zi s-a ridicat, în fiecare zi a făcut exerciții, în fiecare zi s-a jucat cu cățelul, în fiecare zi s-a jucat cu nepoțelul, în fiecare zi s-a dus la baie singur, s-a spălat singur, s-a pus în pat singur și tot așa. Nu a ajuns în pamperși... a fost mândria lui și felul lui de a fi și nu a acceptat!”, a mai povestit Narcis în cadrul podcastului.

Narcis Bujor păstrează distanța față de Bianca Iotu

Deși s-a ajuns până la scene de amor între Bianca Iotu și Narcis Bujor, ispita a mărturisit că scopul său a fost pur și simplu de a o face pe concurentă să-și dea seama de anumite probleme în relații. El a dat de înțeles că nu-și dorește nimic mai mult cu Bianca.

Nu o fac intenționat (n.r. să păstreze distanța), o fac instinctiv. Nu cred că te poate învăța cineva cum să te descurci în astfel de situații când vrei binele cuiva, dar știi că atenția ta poate face rău. Da, când mă apropii da (n.r. este convins că o rănește). Că nu împlinesc așteptările pe care le ai. Chiar dacă zici că n-ai, tot timpul sunt”, a declarat Narcis Bujor la Insula Iubirii.  

Bianca Iotu și-a dat seama de faptul că Narcis nu este cu totul implicat, deși ea și-ar dori să-l poată descoperi mai mult. Concurenta a mers s-a confesat Claudiei Ion cu privire la această situație.

Nu știu dacă să încerc să mă mai apropii de el sau nu. E foarte… are momente și momente. Dar, în majoritatea timpului, se protejează. Se protejează cu scuza că nu vrea să facă rău, că pe cine lasă să se apropie de el îi rănește. Îl văd ca pe un bărbat foarte interesant și atractiv și normal că îmi e drag și mi-ar plăcea să explorăm mai mult și… Nu, nu vreau o relație de prietenie! Dar nu știu dacă să insist sau nu. Aici sunt confuză”, i-a spus Bianca Iotu Claudiei.  

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