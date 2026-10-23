Narcis Bujor de la Insula Iubirii, în lacrimi în podcastul lui Bursucu. Momentul care l-a lăsat fără cuvinte: „Ce mi-ai făcut?!”

Narcis Bujor s-a impus drept una dintre cele mai carismatice, directe și apreciate ispite masculine din istoria recentă a fenomenului show „Insula Iubirii”.

Narcis Bujor, copleșit de emoții în podcastul lui Bursucu Foto: youtube/Instagram

Prezent atât în sezonul 9, cât și în sezonul 10 al reality show-ului de la Antena 1, tânărul a demonstrat că înțelege perfect dinamica relațiilor aflate în impas, punând adesea oglinda în fața concurentelor tentate să calce strâmb.

Cadoul care a rupt tăcerea. Narcis Bujor a izbucnit în lacrimi

Invitat în podcastul moderat de Bursucu, fostul protagonist din Thailanda a fost pus în fața unui moment de o încărcătură emoțională copleșitoare. Moderatorul i-a pregătit o surpriză personală, înmânându-i un cadou împachetat cu grijă.

În clipa în care a desfăcut ambalajul, Narcis Bujor a descoperit un tablou pictat cu chipul tatălui său și el, părinte care, din nefericire, s-a stins din viață și a lăsat un gol imens în sufletul întregii familii. Reacția ispitei a fost instantanee: vizibil marcat, cu ochii în lacrimi și vocea sugrumată de dor, Narcis a rămas minute bune fără cuvinte, privind imaginea tatălui său.

Copleșit de durerea unei pierderi ireparabile, tânărul abia a reușit să rostească o scurtă frază: „Este foarte frumos”. Tăcerea așternută în platou și lacrimile reținute cu greu au confirmat legătura puternică pe care Narcis a avut-o cu figura paternă, dar și faptul că timpul nu a putut șterge rănile provocate de decesul acestuia.

Veteran pe două sezoane la Insula Iubirii: rolul de confident și sprijin pentru concurente

Parcursul lui Narcis Bujor în televiziune a fost marcat de echilibru și empatie. În ambele sezoane în care a fost distribuit în rol de ispită, tânărul a evitat jocurile ieftine de seducție și a preferat să fie un confident matur pentru partenerele venite să-și testeze fidelitatea pe insulă.

Ispita masculină a dezvăluit că a avut mult mai mult să își exprime părerile și să spună ceea ce gândește. În același timp, Narcis Bujor a încercat să îi ajute pe cei din jurul său să ia cele mai bune decizii.