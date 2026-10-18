 Narcis Bujor, mesaj cu subînțeles după scenele intime cu Bianca Iotu. Ce a transmis ispita de la „Insula Iubirii”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Narcis Bujor, mesaj cu subînțeles după scenele intime cu Bianca Iotu. Ce a transmis ispita de la „Insula Iubirii”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Narcis Bujor a reacționat după ce au fost difuzate scenele intime cu el și Bianca Iotu, de la „Insula Iubirii”. Remi Dobre, partenerul Biancăi, a văzut imaginile și a decis să arunce talismanul de la gât în foc, semn că acolo s-a terminat conexiunea lor. 

Ispita Narcis Bujor și concurenta Bianca Iotu.
Ispita Narcis Bujor și concurenta Bianca Iotu. Foto: captură video Instagram

Ispita și-a îndeplinit scopul, iar concurenta Bianca a picat în mrejele lui Narcis Bujor. Ediția de sâmbătă a făcut înconjurul internetului și așa a început o adevărată dezbatere publică despre ceea ce a făcut Bianca Iotu.

Reacția lui Narcis Bujor după scenele cu Bianca Iotu

Scenele intime dintre Narcis Bujor și Bianca Iotu au stârnit controverse. Cel puțin de până acum, a fost cea mai controversată ediție din „Insula Iubirii” din acest sezon”. Cei doi nu au mai ținut cont de nimic și s-au închis în baie. Remi a văzut imaginile și a înțeles că în viața ei nu mai e loc pentru el.

După momentele intime, Narcis și Bianca au stat pentru câteva momente în pat, împreună, după care fiecare a dormit în camera lui. De asemenea, ispita a fost, în continuare, foarte discretă cu privire la ceea ce s-a întâmplat și s-a comportat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. 

În urma difuzării imaginilor, ispita masculină a distribuit pe TikTok un mesaj inspirat din versurile unei melodii interpretate de rapperul 50 Cent. Prin postare, Narcis a vrut să transmită faptul că este încrezător în propriile forțe și nimeni nu se poate pune împotriva destinului.

„Nimeni nu-mi poate stinge strălucirea. Ăsta e planul lui Dumnezeu, nu al meu”, a fost mesajul postat de Narcis Bujor, pe TikTok.

Ce a spus Bianca după ce a comis-o cu Narcis

Bianca Iotu a fost ținta criticilor în online încă de când s-a difuzat promo-ul. Aceasta a explicat, în cadrul emisiunii, și motivul pentru care a ales să procedeze în acest fel. Iubita lui Remi a mărturisit că ispita a făcut-o să se simtă apreciată și i-a oferit tandrețe, exact ceea ce îi lipsea în relația cu influencerul. De asemenea, a spus că nu regretă nimic.

Nu mi-a mai zis nimeni «Fă ce simți, fă ce vrei, eu sunt aici, în spatele tău, să te prind» și grija asta pe care mi-o poartă. Mă ținea așa în brațe și mă gândeam că de mult nu am mai fost ținută așa în brațe. (…) Important e că mi-a redat zâmbetul acesta. Eu m-am bucurat. Nu, zero, Doamne… nimic, aș mai face-o de o mie de ori, în aceeași ordine!”, a declarat Bianca Iotu la testimonial.

Ghid de cumpărături

andreea raicu si mama ei jpg
Ce relație are Andreea Raicu cu mama sa, la 87 de ani! Mărturisirea vedetei: „Mă inspiră în fiecare zi” Vedete românești
laura cosoi facebook jpg
Laura Cosoi, deplasare spontană alături de soț și fiica lor cea mică. „Nu suntem în vacanță, suntem în prospecție!” Vedete românești
image
Comoara îngropată de o familie de polonezi înainte de a fugi în România, descoperită după 80 de ani adevarul.ro
image
Casa construită de o femeie din răzbunare, după divorț: are doar 1,4 m lățime și valorează 745.000 de dolari adevarul.ro

Parteneri

image
Florinel Coman la FCSB? Care e situația la zi, dezvăluită de un antrenor care l-a analizat „pe viu” în Qatar www.fanatik.ro
image
Anchetele criminalistice intră într-o nouă eră: Inteligenţa artificială, un mare ajutor, dar și un mare dușman observatornews.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore www.antena3.ro
image
Ștefan Popescu: Atacurile din apele teritoriale ale României sunt momentul adevărului pentru NATO și țara noastră www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Un bărbat și-a organizat nunta cu soția la etaj și botezul copilului pe care îl avea cu altă femeie la parter, în același restaurant. Invitații s-au luat la bătaie www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Pe ce femeie a pus ochii Ţiriac jr. după despărţirea de Sorana Cîrstea. „Aș da milioane…” as.ro
image
ANAF vede că ai cumpărat o mașină de 30.000 de euro, deși ai salariu de 4.000 de lei. Ce se întâmplă dacă banii au fost economisiți în ultimii 10 ani playtech.ro
image
A venit din Franța special pentru Simon Elisor și a rămas impresionat: „Craiova nu este cu nimic mai prejos decât Marseille!“ www.fanatik.ro
image
Mira, disponibilă pe site-urile pentru adulți! Cum a reacționat Ian când și-a văzut iubita acolo www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
„Sunt singură ca pasărea cerului!” Artista noastră a anunțat că s-a despărțit de iubit! Mesajul transmis cu puțin timp în urmă www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
”Nici nu se mai chinuie să ascundă extratereștrii de la Casa Albă!” Femeile din cercul lui Trump au îngrozit rețelele de socializare okmagazine.ro
image
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta? okmagazine.ro
image
#Biografii
Al Capone: un gangster aproape legendar, care părea invincibil, dar a fost îngenuncheat de fisc historia.ro
image
#Biografii
Căderea lui Nicolas Fouquet, omul care a sfidat fără voie gloria lui Ludovic al XIV-lea historia.ro
laura cosoi facebook jpg
Laura Cosoi, deplasare spontană alături de soț și fiica lor cea mică. „Nu suntem în vacanță, suntem în prospecție!” Vedete românești
cheloo jpg
Cheloo, așa cum nu l-au mai văzut telespectatorii. Ce făcea artistul la „Asia Express” după ce se închideau camerele Vedete românești
andreea raicu si mama ei jpg
Ce relație are Andreea Raicu cu mama sa, la 87 de ani! Mărturisirea vedetei: „Mă inspiră în fiecare zi” Vedete românești
banner haine jpg
#Exclusiv Click!
Vedetele care încap în hainele fiicelor, după ce au slăbit 92 de kilograme! Sfatul designerilor: „Trebuie să mascăm imperfecțiunile” Vedete românești
Andreea Esca, dezvăluiri după aniversarea ei
Andreea Esca a povestit tot. Nadia Comăneci și Loredana Groza, așa cum puțini le cunosc Vedete românești
Design fără titlu (5) png
Actrița din „Harry Potter” a născut al doilea copil. Ce nume special a ales pentru băiețel Vedete internaționale
banner florin piersic si anna szeles jpg
#Exclusiv Click!
Cu cât se vinde autograful lui Florin Piersic și al Annei Szeles, vechi de 51 de ani? În ce relații au rămas după divorț Vedete românești
sylvester și fiica sa, scarlet stallone jpg
Sylvester Stallone, pus la zid după ce și-a ajutat fiica să ajungă la Hollywood! Replica actorului a surprins pe toată lumea Vedete internaționale
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net