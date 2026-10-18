Narcis Bujor, mesaj cu subînțeles după scenele intime cu Bianca Iotu. Ce a transmis ispita de la „Insula Iubirii”

Narcis Bujor a reacționat după ce au fost difuzate scenele intime cu el și Bianca Iotu, de la „Insula Iubirii”. Remi Dobre, partenerul Biancăi, a văzut imaginile și a decis să arunce talismanul de la gât în foc, semn că acolo s-a terminat conexiunea lor.

Ispita Narcis Bujor și concurenta Bianca Iotu. Foto: captură video Instagram

Ispita și-a îndeplinit scopul, iar concurenta Bianca a picat în mrejele lui Narcis Bujor. Ediția de sâmbătă a făcut înconjurul internetului și așa a început o adevărată dezbatere publică despre ceea ce a făcut Bianca Iotu.

Reacția lui Narcis Bujor după scenele cu Bianca Iotu

Scenele intime dintre Narcis Bujor și Bianca Iotu au stârnit controverse. Cel puțin de până acum, a fost cea mai controversată ediție din „Insula Iubirii” din acest sezon”. Cei doi nu au mai ținut cont de nimic și s-au închis în baie. Remi a văzut imaginile și a înțeles că în viața ei nu mai e loc pentru el.

După momentele intime, Narcis și Bianca au stat pentru câteva momente în pat, împreună, după care fiecare a dormit în camera lui. De asemenea, ispita a fost, în continuare, foarte discretă cu privire la ceea ce s-a întâmplat și s-a comportat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

În urma difuzării imaginilor, ispita masculină a distribuit pe TikTok un mesaj inspirat din versurile unei melodii interpretate de rapperul 50 Cent. Prin postare, Narcis a vrut să transmită faptul că este încrezător în propriile forțe și nimeni nu se poate pune împotriva destinului.

„Nimeni nu-mi poate stinge strălucirea. Ăsta e planul lui Dumnezeu, nu al meu”, a fost mesajul postat de Narcis Bujor, pe TikTok.

Ce a spus Bianca după ce a comis-o cu Narcis

Bianca Iotu a fost ținta criticilor în online încă de când s-a difuzat promo-ul. Aceasta a explicat, în cadrul emisiunii, și motivul pentru care a ales să procedeze în acest fel. Iubita lui Remi a mărturisit că ispita a făcut-o să se simtă apreciată și i-a oferit tandrețe, exact ceea ce îi lipsea în relația cu influencerul. De asemenea, a spus că nu regretă nimic.

„Nu mi-a mai zis nimeni «Fă ce simți, fă ce vrei, eu sunt aici, în spatele tău, să te prind» și grija asta pe care mi-o poartă. Mă ținea așa în brațe și mă gândeam că de mult nu am mai fost ținută așa în brațe. (…) Important e că mi-a redat zâmbetul acesta. Eu m-am bucurat. Nu, zero, Doamne… nimic, aș mai face-o de o mie de ori, în aceeași ordine!”, a declarat Bianca Iotu la testimonial.