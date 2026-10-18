Prima despărțire de la „Insula Iubirii” 2026! Ce surpriză le-a pregătit producția concurenților

Prima despărțire oficială de la „Insula Iubirii”. Ambii parteneri și-au aruncat talismanele în foc și au decis să-și vadă de viață. Thailanda a venit cu multe surprize pentru concurenți în această ediție, așa că vin noi provocări pentru ei.

Bonfire-ul fetelor. Foto: captură video Insula Iubirii Facebook

A fost șoc pe ambele insule, după ce Bianca și Remi au decis să arunce talismanele în foc. Acestea simbolizează conexiunea dintre parteneri, iar concurenții au avut libertatea de a le scoate de la gât atunci când simțeau. De data aceasta, flacăra ispitei s-a aprins, iar spiritele s-au încins.

Primul cuplu care s-a despărțit la „Insula Iubirii”

„Insula Iubirii” a venit în acest an cu mai multe tentații și cu mai multe provocări. Drept dovadă, un cuplu deja s-a destrămat. Remi și Bianca au ales să arunce la bonfire talismanele care simbolizau conexiunea dintre ei doi.

Pentru Remi, lovitura a fost una dură, după ce s-a aprins flacăra ispitei. Partenera sa, Bianca, a încălcat o limită și a mers până la capăt cu ispita Narcis. Cei doi nu au mai ținut cont de nimic și au făcut dulce dragoste în baie. Influencerul, care la rândul său o înșelase acasă, a văzut imaginile și a ales să arunce colierul.

Nu a fost o ediție ușoară nici pentru Prințesa. Soția lui Marco a fost copleșită atunci când și-a văzut partenerul, pe cealaltă insulă, în brațele ispitei Gabriela. Aceasta a vărsat lacrimi amare și a avut nevoie de sprijinul celorlalte colege pentru a putea merge mai departe.

Ce spune Bianca Iotu după ce a „păcătuit” cu Narcis Bujor

Bianca Iotu a reacționat în mediul online după ce promo-urile dădeau de înțeles că ea a întreținut relații intime cu Narcis Bujor, în Thailanda. Imediat, internauții au reacționat, iar concurenta a devenit ținta criticilor.

„Hai să lămurim o chestie, pentru că iar am devenit subiect național. Care este problema că am făcut dragoste la Insula Iubirii? Cu ce vă deranjează? N-ați mai văzut scene intime la televiziune? Eu înțeleg că emisiunea asta este făcută pentru a vedea cine cade sau nu în ispită, dar de la asta până la hate, amenințări, jigniri și cuvinte urâte este cale lungă.

Și să știți că nu o să mă vedeți dezbrăcată, lucru de care se preocupă toți. Atâta dramă că am făcut dragoste la televizor! Suntem în 2026. Pe voi vă deranjează dragostea în sine sau faptul că am făcut eu asta? Vă recomand să vă analizați propria viață intimă”, a transmis Bianca Iotu în mediul online.

Thailanda a venit cu noutăți

În acest an, emisiunea schimbă puțin dinamica. Dacă la început îi mai lăsa pe concurenți o noapte împreună înainte de a-i despărți, anul acesta i-a separat imediat ce au ajuns în Thailanda.

De asemenea, concurenții au parte de o cutie care le dezvăluie ocazional conversațiile partenerilor de pe cealaltă insulă. Radu a mai avut ceva pentru ei. O altă cutie, ce conține o tabletă. Rămâne de văzut ce imagini vor vedea fetele.

Mai mult decât atât, la sfârșitul ediției de sâmbătă s-a aflat și de un test poligraf. Se pare că producția le pune la dispoziție acest test, însă vom afla în episoadele următoare cine îl va face și cum va decurge.

Audiențe record pe Antena 1

Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20.00 - 23.29, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 6,4 puncte de rating şi 25,2% cotă de piaţă, în timp ce postul de pe poziția a doua, PRO TV, avea 5,4 puncte de rating şi 21,3% cotă de piaţă. Audiența maximă a fost la ora 21.19. Atunci, aproape 1,2 milioane de telespectatori erau cu ochii pe Antena 1, scrie libertatea.ro.