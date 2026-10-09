Radu Vâlcan, mesaj despre noul sezon Insula Iubirii: „Ce vedeți acum e doar 10 la sută”

Radu Vâlcan a publicat un mesaj sincer pe rețelele de socializare, în care a rememorat perioada petrecută la filmările emisiunii Insula Iubirii. Prezentatorul a distribuit o fotografie realizată într-o escală, în drum spre casă, și a vorbit despre efortul din spatele unuia dintre cele mai urmărite reality-show-uri din România.

Foto: facebook

Mărturisirile prezentatorului

Prezentatorul a subliniat că ceea ce ajunge pe micile ecrane reprezintă doar o parte din munca depusă de întreaga echipă. Potrivit acestuia, telespectatorii văd doar o mică parte din experiența trăită în timpul filmărilor. Sezonul a fost unul greu, a cărui producție a fost posibilă datorită echipei din spate.

„A fost un sezon al nabii de greu. Ce vedeți acum pe TV înseamnă doar 10% din ce a fost pe acolo. Încă o dată, colegii mei la înălțime. Montaj, muzică, realitate. Mulțumesc lor, mulțumesc vouă!”, a transmis acesta fanilor.

Mesaj pentru Adela Popescu, cu ocazia zilei sale de naștere

Adela Popescu a împlinit joi, 8 octombrie, 40 de ani. Cu această ocazie, soțul ei, Radu Vâlcan, i-a transmis un mesaj de dragoste pe rețelele de socializare. Chiar dacă și-a celebrat ziua de naștere mai devreme, din cauza programului său încărcat, actrița are parte în continuare de cele mai frumoase urări de la cei dragi.

„La mulți ani, iubirea mea! Nu-ți voi spune cât de mult te iubesc. O știi deja. Doar atât: să rămâi o inspirație, să ne hrănești în continuare cu râsul tău și să ne fii mereu un exemplu prin altruismul tău! Te iubesc!”, a scris Radu Vâlcan pe Instagram.

Petrecerea de ziua ei a avut loc cu câteva zile mai devreme. La eveniment au participat mai mulți apropiați, printre care și colegii din filmul „3 zile în septembrie”, dar și actori și membri ai echipei serialului „Fără Urmă”, producția la care Adela lucrează în această perioadă. Pe listă s-au numărat și Cabral, Gina Pistol și pavel Bartoș.

Adela Popescu a publicat imagini de la petrecerea ei. Actrița susține că viața se simte diferit la vârsta de 40 de ani, în contextul în care a adunat multe lecții de-a lungule experiențelor. În același timp, se declară mulțumită de femeia care a devenit. Nu are regrete și nici nu o supără vârsta.

„Altfel dansezi, te simți, știi cine ești, ce vrei, ce îți place, ce nu îți place, de cine nu îți place. De ce nu îți place. Ce ar trebui să facă/ faci să îți placă. Peste trei zile împlinesc 40 de ani. Pe mine mă lasă rece. Pe părinții mei și pe frații mei, însă, nu. Sunt șocați. Doar din reacția lor mă prind că s-au adunat ceva ani. Nu simt nicio teamă, nostalgie, ceva diferit. Poate și pentru că sunt destul de împăcată de cum am ales până acum. De cum am făcut eu lucrurile în ritmul meu. Poate de-asta”, a scris Adela Popescu pe rețelele de socializare.