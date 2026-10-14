 Răsturnare de situație la „Insula Iubirii”! Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au încălcat contractul
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FotoRăsturnare de situație la „Insula Iubirii”! Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au încălcat contractul

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Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au stârnit numeroase reacții în rândul fanilor „Insula Iubirii”, după ce au publicat imagini care sugerează că se aflau împreună în aceeași locație, chiar în timpul difuzării unui episod important al emisiunii.

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Foto: Instagram

Ce au observat fanii emisiunii

În ediția difuzată sâmbătă, Prințul Marco a discutat cu Ionuț Mocănită despre relația pe care a dezvoltat-o cu ispita Gabriella Barbu. Concurentul a recunoscut că prezența acesteia îi provoacă emoții puternice și a lăsat să se înțeleagă că sentimentele sale depășesc nivelul unei simple atracții.

În paralel, pe rețelele de socializare au apărut imagini care au atras imediat atenția urmăritorilor. Marco și Bianca au publicat filmări separate pe Instagram, însă detaliile surprinse în postări au indicat că cei doi se aflau în aceeași cafenea din Roma.

Speculațiile au pornit după ce atât Prințul Marco, cât și Bianca Ghiurcă au apărut alături de aceeași prietenă în materialele postate online. Decorul, locația și persoanele prezente în imagini i-au făcut pe mulți dintre urmăritori să concluzioneze că cei doi petreceau seara împreună.

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Foto: instagram

Nu este pentru prima dată când dau de înțeles că au rămas împreună

Potrivit Viva, în urmă cu ceva timp, Marco și Bianca au publicat imagini de la aniversarea concurentei, organizată la Roma, eveniment care a avut loc chiar în perioada difuzării sezonului.

La acel moment, fotografiile și filmările distribuite pe rețelele sociale au alimentat speculațiile potrivit cărora cei doi ar fi rămas împreună și după experiența din cadrul emisiunii.

Clauzele ce trebuie urmate de concurenți

Participanții la emisiune semnează, de regulă, clauze de confidențialitate care îi obligă să nu ofere publicului informații despre evoluția relațiilor lor până la difuzarea integrală a sezonului.

De asemenea, aceștia evită în mod obișnuit să publice imagini care ar putea dezvălui dacă au rămas împreună, s-au despărțit sau s-au împăcat după încheierea filmărilor.

Tocmai de aceea, aparițiile recente ale lui Prințul Marco și ale Biancăi Ghiurcă au generat numeroase comentarii în mediul online, mulți telespectatori considerând că postările celor doi oferă indicii importante despre situația lor actuală. Deocamdată, nici concurenții și nici reprezentanții Antena 1 nu au comentat public imaginile care au stârnit controverse.

Ce a declarat Bianca Ghiurca în emisiune despre averea lor

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco formează unul dintre cele mai controversate cupluri din sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. Cei doi au atras atenția încă de la începutul show-ului, iar apropierea lui Marco de ispita Gabriella Barbu a devenit un subiect tot mai discutat pe parcursul edițiilor.

Marco a fost primul concurent care s-a apropiat de o ispită, mai exact de Gabriella Barbu, care a participat și la versiunea spaniolă a emisiunii. În ultimele ediții, Bianca a observat apropierea tot mai mare dintre soțul ei și ispită, iar în timpul unei discuții cu celelalte concurente, în timp ce se aflau la machiaj, a făcut dezvăluiri despre situația financiară a cuplului. Aceasta a mărturisit că afacerile și casa sunt pe numele ei.

„Să-i ceri bani. Are cash cu el, să-mi dea dolarii. N-am mai avut timp să ne schimbăm bănuții, doar 200 de euro mi-au rămas”, îi spune Bianca reporteriței.

Nattasha: „Lasă, să aibă cash-ul, că oricum totul este pe numele tău.”

Bianca: „Păi, oricum, da.”

Reporter: „Dacă voi sunteți căsătoriți, cum e totul pe numele tău?”

Bianca: „Normal că e totul pe numele meu. Nu contează, acolo scrie: administrator – Bianca Ghiurcă Marina, casa – Bianca Ghiurcă Marina.”

Claudia: „Ca să vă dați seama cine e șefa.”

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