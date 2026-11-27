Luna decembrie aduce unele dintre cele mai așteptate lansări cinematografice ale anului, cu producții care promit să domine box office-ul și sezonul premiilor. De la revenirea eroilor Marvel și continuarea saga „Dune”, până la filme independente deja lăudate de critici, iată cele mai importante titluri care ajung în cinematografe și pe platformele de streaming.

Filmele lunii decembrie Foto: Warner Bros/Disney

Dune: Part Three” încheie trilogia lui Denis Villeneuve

Una dintre cele mai așteptate premiere ale lunii este „Dune: Part Three”, ultimul capitol al trilogiei regizate de Denis Villeneuve. Acțiunea este inspirată din romanul „Dune Messiah” și îl readuce în centru pe Timothée Chalamet, în rolul lui Paul Atreides, devenit între timp conducătorul universului creat de Denis Villeneuve potrivit BBC.

Din distribuție fac parte și Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Josh Brolin, Javier Bardem și Robert Pattinson.

Marvel mizează totul pe „Avengers: Doomsday”

În aceeași perioadă ajunge în cinematografe și „Avengers: Doomsday”, considerat unul dintre cele mai ambitioase proiecte din istoria Marvel.

Filmul îi reunește pe mulți dintre eroii emblematici ai universului cinematografic Marvel, inclusiv pe Chris Hemsworth și Chris Evans. Marea surpriză este revenirea lui Robert Downey Jr., de această dată în rolul antagonistului Doctor Doom.

Producția aduce laolaltă personaje din universurile Avengers, X-Men și Fantastic Four și este regizată de frații Russo, cei care au realizat și „Avengers: Endgame”.

Julianne Moore, favorită la Oscar cu „The Debut”

Criticii vorbesc deja despre o posibilă nominalizare la Oscar pentru Julianne Moore, protagonista filmului „The Debut”.

Pelicula regizată de Jesse Eisenberg urmărește povestea unei femei casnice care decide să participe la un musical local și descoperă o latură complet diferită a personalității sale. Alături de aceasta apare și Paul Giamatti.

„Ray Gunn”, noul proiect al creatorului „Incredibilii”

Regizorul Brad Bird, cunoscut pentru „The Incredibles” și „Ratatouille”, revine cu animația SF „Ray Gunn”.

Acțiunea se petrece într-un oraș futurist inspirat de filmele noir ale anilor '30 și urmărește aventurile ultimului detectiv uman rămas într-o lume populată de extratereștri și tehnologii avansate.

Vocile principale sunt interpretate de Sam Rockwell, Scarlett Johansson și Tom Waits.

Ava DuVernay revine cu documentarul „14th”

După succesul documentarului „13th”, regizoarea Ava DuVernay lansează „14th”, o analiză a celui de-al 14-lea amendament al Constituției Statelor Unite și a impactului său asupra drepturilor civile.

Filmul explorează dezbaterile actuale despre cetățenie, egalitate și democrație și este deja considerat unul dintre cele mai importante documentare ale anului.

Filmul despre OpenAI care a stârnit controverse

„Artificial”, noua producție regizată de Luca Guadagnino, abordează ascensiunea inteligenței artificiale și luptele pentru controlul acesteia.

În distribuție se regăsesc Andrew Garfield, în rolul lui Sam Altman, Mark Rylance și Yura Borisov. Filmul explorează conflictul dintre idealism, afaceri și siguranța dezvoltării AI.

Robert Eggers lansează horror-ul „Werwulf”

După succesul remake-ului „Nosferatu”, regizorul Robert Eggers propune „Werwulf”, un horror gotic plasat în secolul al XIV-lea.

Protagoniști sunt Aaron Taylor-Johnson, care interpretează un fermier transformat în vârcolac, și Lily-Rose Depp. Din distribuție face parte și colaboratorul său frecvent, Willem Dafoe.

Pedro Pascal surprinde în „Behemoth!”

Un alt titlu apreciat de critici este „Behemoth!”, regizat de Tony Gilroy, creatorul serialului „Andor”.

Pedro Pascal interpretează un violoncelist talentat care se întoarce în Los Angeles și încearcă să își reconstruiască viața în timp ce se confruntă cu probleme familiale și amintiri dureroase.

Sandra Hüller, într-un rol dramatic intens

În drama istorică „Rose”, Sandra Hüller joacă rolul unei femei care se deghizează în bărbat după Războiul de Treizeci de Ani pentru a revendica o proprietate.

Filmul este deja considerat unul dintre cele mai puternice proiecte europene ale anului.

O reinterpretare modernă a romanului „Mrs Dalloway”

„Clarissa” transpune acțiunea celebrului roman al Virginia Woolf din Anglia interbelică în Lagosul contemporan.

Filmul îi are în distribuție pe Sophie Okonedo și David Oyelowo și explorează teme precum identitatea, clasa socială și colonialismul.

„La Gradiva”, revelația festivalurilor de film

Debutul regizoarei Marine Atlan este considerat de mulți critici una dintre cele mai bune povești despre maturizare realizate în ultimii ani.

„La Gradiva” urmărește un grup de adolescenți francezi aflați într-o excursie școlară în Italia, într-un film care a impresionat deja la festivalurile internaționale.