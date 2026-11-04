De la gloria anilor ’80 la ruină financiară! Actorul care și-a pierdut averea într-o înșelătorie imobiliară

Chris Sarandon, cunoscut publicului pentru rolurile sale din filme precum „Fright Night” (1985), unde l-a interpretat pe Jerry Dandrige, și „The Princess Bride” (1987), în rolul prințului Humperdinck, se află printre actorii de succes ai anilor '80.

Actorul care și-a pierdut averea într-o înșelătorie imobiliară Foto: Profimedia

Cu toate acestea, în spatele carierei sale înfloritoare se ascunde o poveste dramatică, care l-a lăsat fără economiile strânse de-a lungul întregii vieți.

Cum și-a început cariera Chris Sarandon

Ascensiunea actorului a început în anii '70, după prestația din filmul „Dog Day Afternoon”, regizat de Sidney Lumet. Rolul lui Leon Shermer i-a adus o nominalizare la premiile Oscar pentru Cel mai bun actor în rol secundar și l-a propulsat în atenția industriei cinematografice, potrivit publicației Hello!.

În anii care au urmat, Sarandon a apărut în numeroase producții de succes. A jucat alături de Goldie Hawn în Protocol (1984), iar în 1988 a interpretat personajul detectivului Mike Norris în horror-ul devenit cult Child's Play.

Deși cariera sa părea să meargă într-o direcție excelentă, viața personală și financiară a actorului avea să fie zguduită de o experiență devastatoare.

Chris Sarandon și-a pierdut întreaga avere

Într-un interviu acordat publicației The Guardian în 2025, Chris Sarandon a povestit cum și-a pierdut întreaga avere după ce a investit în mai multe clădiri de tip brownstone din Manhattan.

„Am investit în mai multe clădiri brownstone din Manhattan într-o perioadă în care îmi mergea foarte bine, iar omul cu care am făcut afacerea s-a dovedit a fi un escroc”, a mărturisit actorul.

Situația s-a agravat deoarece acesta semnase și documente de credit ipotecar împreună cu persoana respectivă, devenind astfel responsabil financiar pentru întreaga afacere. Consecințele au fost dramatice.

„Am pierdut totul. Economisisem bani întreaga mea carieră pentru bătrânețe și a trebuit să lichidez tot”, a declarat el.

Perioada dificilă a coincis și cu destrămarea celui de-al doilea său mariaj. Chris Sarandon și Lisa Ann Cooper au divorțat în 1989, după nouă ani de căsnicie.

Rămas fără resurse financiare, actorul a decis să se mute în Los Angeles alături de Joanna Gleason, femeia care avea să-i devină soție în 1991. El descrie acea perioadă drept „începutul celei de-a treia vieți” a sale.

Rolul care l-a propulsat

Pentru a-și achita facturile și a se redresa financiar, Sarandon a acceptat ceea ce el numea „filme pentru ipotecă”, proiecte alese în primul rând din considerente financiare. Eforturile sale au dat însă rezultate, iar în 1993 a primit unul dintre cele mai apreciate roluri din cariera sa: vocea lui Jack Skellington din animația The Nightmare Before Christmas.

Au urmat alte apariții importante în producții precum Just Cause și Little Men, care i-au consolidat statutul în industria filmului.

În prezent, Chris Sarandon locuiește în Connecticut împreună cu soția sa, Joanna Gleason. Actorul s-a retras în mare parte din activitate, acceptând doar ocazional proiecte de dublaj pentru Disney. Ultima sa apariție pe ecran a avut loc în 2020, în producția Sofa Shakespeare.

„Sincer, nu mai am acea flacără interioară care mă împingea înainte”, a declarat el în interviul din 2025.

În timpul pandemiei, actorul și-a descoperit o nouă pasiune și a lansat podcastul Cooking By Heart, un proiect în care discută cu invitați despre viață și amintirile lor legate de mâncare. Emisiunea s-a bucurat de succes și i-a avut ca invitați pe actori, scriitori și alte personalități cunoscute.

În prezent, fostul star de la Hollywood își dedică timpul grădinăritului, gătitului și proiectelor personale, împărtășind frecvent momente din viața sa de zi cu zi cu urmăritorii de pe rețelele sociale.