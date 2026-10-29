A murit faimosul actor Patrick Stewart, la 86 de ani. Ultimul lui film se va lansa în luna decembrie

Sir Patrick Stewart, unul dintre cei mai faimoși actori britanici din toate timpurile, a decedat la vârsta de 86 de ani. Faimos pentru rolurile căpitanului Jean-Luc Picard în „Star Trek” și profesorului Charles Xavier din seria „X-Men”, Stewart a murit în locuința sa din Los Angeles.

Patrick Stewart avea 86 de ani Foto: Shutterstock

Patrick Stewart, în vârstă de 86 de ani, a decedat după o luptă îndelungată cu boala Alzheimer și cu demența cu corpi Lewy. Actorul britanic se afla în locuința sa din Los Angeles, în Statele Unite, iar anunțul privind moartea sa a fost făcut chiar de către purtătoarea sa de cuvânt, Kelly Bush Novak.

Potrivit The Hollywood Reporter, Stewart a fost înconjurat de familie și prieteni în ultimele sale clipe. Luna următoare, Stewart va urma să apară pentru ultima oară pe marele ecran, ocazie cu care îl va interpreta din nou pe profesorul Charles Xavier în „Avengers: Doomsday”.

„A fost înconjurat de căldura familiei și a prietenilor, de muzică live, rugăciuni, lacrimi, râsete și emoții profunde, pe care numai el le putea inspira după o viață dedicată celor dragi”, a spus purtătoarea de cuvânt a actorului britanic.

Patrick Stewart avea 86 de ani

„Avengers: Doomsday” se va lansa pe data de 18 decembrie și va fi ultimul film în care faimosul actor britanic va juca. Marvel Studios deja a publicat un mesaj de condoleanțe, după ce vestea despre dispariția artistului a devenit publică.

„Suntem cu toții profund întristați de moartea lui Sir Patrick Stewart. Sir Patrick i-a dat viață profesorului Charles Xavier cu o eleganță, inteligență și umanitate extraordinare, definind acest personaj pentru generații întregi de fani, de la «X-Men» și «Logan» până la «Avengers: Doomsday».

A fost un talent unic, un coleg generos și un adevărat gentleman. Gândurile noastre se îndreaptă către soția sa, Sunny, copiii săi, prietenii săi și nenumărații fani din întreaga lume ale căror vieți le-a marcat prin arta sa”, au scris reprezentanții Marvel Studios pe Facebook.

A avut o carieră de succes

Sir Patrick Stewart s-a născut în Mirfield, Anglia, pe data de 13 iulie 1940 și și-a început cariera în teatru. La vârsta de 26 de ani, actorul a devenit membru al prestigioasei Royal Shakespeare Company, iar vreme de zeci de ani a jucat în producții britanice.

Cariera lui Stewart s-a schimbat complet în 1987, atunci când a interpretat rolul căpitanului Jean-Luc Picard în serialul „Star Trek: The Next Generation”. Serialul a avut șapte sezoane, urmate de patru filme, iar Stewart a revenit în rolul lui Picard în „Star Trek: Picard”, în 2020.

De-a lungul carierei, artistul britanic a fost nominalizat de mai multe ori la premiile Emmy și Globurile de Aur.