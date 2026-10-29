Cât timp vor mai continua ploile în România. Meteorologii anunță temepraturi scăzute în următoarea săptămână

După un început de toamnă neobișnuit de cald, vremea din România s-a schimbat radical. Acum, meteorologii spun că trebuie să ne pregătim pentru mai multe zile cu temperaturi sub cele normale pentru perioadă, iar ploile vor continua să fie prezente în mai multe regiuni.

Ploile vor continua și zilele următoare Foto: Shutterstock

În această seară, ne putem aștepta la un cer noros și la ploi slabe, temporare, mai ales în Dobrogea, Muntenia și Oltenia. În ce privește celelalte regiuni ale țării, se pot înregistra precipitații mixte pe crestele Carpaților Meridionali. Vântul va sufla slab, în timp ce temperaturile vor fi cuprinse între 6 și 10 grade Celsius. În București, ne putem aștepta la minime de 9–11 grade și la ceață în a doua parte a nopții.

Mâine, vremea va continua să fie mohorâtă, iar maximele vor fi cuprinse între 9 și 18 grade. La sud și la munte pot avea loc ploi pe arii restrânse, iar precipitațiile se vor extinde în timpul nopții în Oltenia și Muntenia. În București, ne putem aștepta la un cer înnorat și la ploi slabe, mai ales seara și noaptea. Maxima din Capitală va fi de 13 grade, iar minimele vor coborî până la 8-10 grade.

Cum va fi vremea în România

Vremea va continua să se răcească în weekend, iar temperaturile vor fi sub cele normale pentru perioadă. Sâmbătă, va ploua temporar în sudul și centrul țării și local în celelalte regiuni. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1.500 de metri, se va putea observa un strat de zăpadă de 5-10 centimetri.

Maximele de sâmbătă vor fi cuprinse între 7 și 11 grade, în timp ce minimele vor fi de 3-11 grade Celsius. Vremea va rămâne rece și duminică, iar ploile vor fi probabile în centrul, sud-vestul și sudul țării.

Cât timp vor mai continua ploile

Luni, maximele vor fi cuprinse între 10 și 15 grade și se vor înregistra ploi extinse în sud și sud-vest. În București, vremea va fi închisă, iar maximele vor ajunge la 12 grade, însă, din cauza vântului, temperatura va părea mai rece, potrivit observatornews.ro.

Vremea se menține rece și marți, iar ploile și vântul vor continua să facă probleme, mai ales în sudul țării. Maximele vor fi cuprinse între 8 și 12 grade, iar la altitudini mari, la munte, putem avea parte de lapoviță și ninsoare.

Miercuri, vremea va continua să fie rece și, chiar dacă cerul va fi mai degajat, tot vom avea parte de ploi, mai ales în sud și la munte. Vremea se va răci în cursul zilei de joi, când minimele pot coborî până la -3 grade. Însă, probabilitatea de precipitații în cursul zilei de joi va fi redusă.

Apoi, în perioada cuprinsă între 5 și 9 noiembrie, temperaturile vor începe să se apropie de cele normale pentru perioadă. Duminică, pe 8 noiembrie, ne vom putea aștepta din nou la precipitații.