 Țara în care românii vor să se întoarcă după prima vacanță: „Realitatea este complet diferită”
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FotoȚara în care românii vor să se întoarcă după prima vacanță: „Realitatea este complet diferită”

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În ultimii ani, tot mai mulți români au început să aleagă destinații îndepărtate și mai puțin convenționale pentru vacanțe. Potrivit lui Octavian Buzdugan, expert în ghiduri turistice, cu peste 50 de țări vizitate alături de grupuri de turiști, una dintre destinațiile care îi impresionează cel mai mult pe români este Africa de Sud.

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Foto: istock

De ce îi cucerește Africa de Sud pe turiști

Expertul susține că mulți turiști pleacă la drum cu anumite prejudecăți sau comparații raportate la ceea ce cunosc de acasă, însă experiența din teren le schimbă complet perspectiva.

„Cea mai frecventă greșeală este tendința de a compara totul cu ceea ce cunosc de acasă. De multe ori oamenii judecă o cultură folosind propriile standarde și uită că tocmai diferențele sunt cele care fac o destinație interesantă.

Cred că cel mai bun lucru pe care îl poate face un turist este să plece cu mintea deschisă, să observe înainte să judece și să fie curios. Atunci când încerci să înțelegi, nu doar să compari, călătoria capătă cu totul alt sens”, a explicat Octavian Buzdugan pentru Libertatea.

Potrivit specialistului, Africa de Sud reușește să ofere o combinație rar întâlnită între peisaje spectaculoase, cultură, gastronomie și experiențe autentice.

În aceeași călătorie, turiștii pot explora orașe moderne precum Cape Town, pot descoperi podgorii renumite la nivel internațional și, în același timp, pot intra în contact cu comunități care își păstrează tradițiile de sute de ani.

„Africa de Sud este unul dintre cele mai bune exemple că o țară poate reuni lumi complet diferite. În aceeași călătorie poți explora un oraș cosmopolit precum Cape Town, poți vizita podgorii recunoscute la nivel mondial, iar câteva ore mai târziu te poți afla într-o comunitate care își păstrează tradițiile de sute de ani.

Diversitatea culturală este impresionantă și se reflectă în limbile vorbite, în gastronomie și în modul de viață al fiecărei regiuni”, a spus acesta.

Dincolo de safari și stereotipuri

Deși mulți asociază Africa de Sud exclusiv cu safariurile sau cu problemele de siguranță, realitatea îi surprinde pe cei care ajung acolo. Octavian Buzdugan spune că țara dispune de o infrastructură turistică bine dezvoltată, servicii de calitate și o ofertă gastronomică apreciată de vizitatori.

În plus, contrastele dintre natură și zonele urbane reprezintă unul dintre principalele atuuri ale destinației. 

Turiștii pot observa animale sălbatice în habitatul lor natural în prima parte a zilei, iar seara pot lua cina într-un restaurant modern cu vedere la ocean.

„Mulți își imaginează că Africa de Sud înseamnă doar safari și probleme de siguranță. Odată ajunși acolo, descoperă o țară foarte bine organizată pentru turism, cu servicii excelente, peisaje spectaculoase și o gastronomie care îi surprinde plăcut.

De cele mai multe ori pleacă spunând că realitatea este complet diferită de imaginea pe care o aveau înainte de plecare și că este una dintre cele mai frumoase destinații pe care le-au vizitat”, a mai declarat Octavian Buzdugan.

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